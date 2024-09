Temps forts des Jeux paralympiques : une médaille d’or remportée en silence, des rêves concrétisés et des leçons pour Los Angeles

Les Jeux Paralympiques de Paris nous ont apporté des histoires fortes, importantes et surprenantes.

L’AthlétiqueCharlotte Harpur était là et vous livre aujourd’hui ses moments les plus mémorables et ses points forts des Jeux, tout en attendant avec impatience les Jeux de Los Angeles en 2028.

Meilleur moment : France vs Argentine, finale de cécifoot

Les cris de « Allez les Bleus » résonnaient à l’extérieur du stade, au pied de la Tour Eiffel. Il n’y avait pas un siège vide. Et pourtant, chaque tentation d’encourager, chaque «Ooooh » et « Ahhh« Alors que les joueurs tiraient ou s’entrechoquaient, les voix étaient ponctuées de murmures de «Chuuut« .

La foule doit rester silencieuse car les joueurs aveugles comptent sur le bruit du ballon et sur la communication du guide de l’équipe derrière le but. La juxtaposition de la fureur lorsque la France a marqué et du silence était immense.

On pouvait entendre une mouche voler à chaque penalty, mais quand l’Argentine ratait son tir, le public local s’extasiait et les tribunes tremblaient. Ce moment résume parfaitement ce que cela signifiait pour la France d’accueillir les Jeux. Chanter La Marseillaise, l’hymne français, pour célébrer une médaille d’or avec la Tour Eiffel scintillante dans la nuit : on ne peut pas rêver mieux.

Performances exceptionnelles : Ezra Frech double médaille d’or au 100 m T63 et au saut en hauteur T63

On ne s’attendait pas à ce qu’Ezra Frech remporte le 100 m T63. L’accent était mis sur le saut en hauteur. Il a même publié un compte à rebours pour cette épreuve sur les réseaux sociaux, qui dit : « Jour X sur 100 jusqu’à ce que je remporte l’or paralympique. »



(Moto Yoshimura/Getty Images)

Mais avant la date prévue, le 99e jour, il a remporté l’or du 100 m avec 0,02 seconde d’avance et une photo-finish. Moins de 24 heures plus tard, il a remporté le saut en hauteur, battant ainsi un record paralympique. Il a concrétisé son rêve.

La prestation a été mémorable car, après la course, ses parents m’ont raconté son incroyable histoire de 0 à 19 ans. J’ai été témoin de toutes les émotions qu’ils ont ressenties lorsqu’ils ont serré Frech dans leurs bras devant un Stade de France déserté aux premières heures du mercredi matin.

Plus grande surprise : Jurgen Klopp regarde Wojtek Czyz au para-badminton

J’aime les plans, mais parfois il faut changer de cap. Si vous m’aviez dit qu’un ancien entraîneur vainqueur de la Premier League serait présent aux Jeux paralympiques, je ne vous aurais pas cru. Mais il était là, dans les tribunes, mangeant des bonbons Haribo, encourageant Czyz, son ami depuis plus de 20 ans, à jouer contre le Britannique Daniel Bethell.



(Fiona Goodall/Getty Images pour PNZ)

Ce qui était moins surprenant, c’est que Klopp n’avait pas changé d’un iota. Il a crié « Bravo » à Bethell, qui a battu Czyz, en quittant le terrain, une touche de classe, et son large sourire et sa voix tonitruante ont illuminé la première journée d’action paralympique.

Mais ce n’est pas la seule surprise du para-badminton. Svetlana Shabalina, une enseignante de Dnipro, en Ukraine, a surpris son ancienne élève et orpheline Oksana Kozyna, qui n’avait aucune idée qu’elle regardait.

Citations les plus mémorables

Mon Dieu, il y en a trop. Tous les éléments ci-dessous sont rapportés ici par L’Athlétique…

La Britannique Jodie Grinham est devenue la première athlète enceinte à remporter une médaille aux Jeux paralympiques après avoir remporté le bronze en tir à l’arc (arc à poulies individuel femmes) : « Mon bébé n’arrête pas de bouger, c’est presque comme s’il disait « Qu’est-ce qui se passe, c’est vraiment bruyant, maman, qu’est-ce que tu fais ? » Mais cela m’a rappelé avec émotion la bulle de soutien que j’ai dans mon ventre. »

Valentina Petrillo après sa non-qualification pour la finale du 400 m T12 : « J’espère que mon fils est fier de moi », a déclaré Petrillo, en commençant à pleurer. « C’est important pour moi parce que je suis un père trans, ce n’est pas le père de rêve de tout le monde. J’espère qu’il sera toujours à mes côtés, j’espère qu’il m’aimera même si je suis comme ça. Je ne peux pas m’en empêcher si je suis comme ça, je suis désolée. Ne traitez pas mal les personnes trans. Nous souffrons. Ce n’est pas juste. Nous ne faisons de mal à personne. »

Oksana Masters après avoir remporté la course sur route H5 féminine, sa deuxième médaille d’or en deux jours : « J’ai l’impression d’être sur un petit nuage. J’ai le vertige. J’ai envie de faire pipi ! Je suis tellement excitée, je suis pleine d’émotions. »

C’était sa 19e médaille paralympique et lorsqu’on lui a demandé où elle les rangeait toutes, elle a répondu : « J’adore les chaussettes, alors je les range (les médailles) dans des chaussettes. Bien sûr, la fille sans jambes adore les chaussettes ! Je les garde en sécurité parce que je suis maladroite et j’ai cassé ma première médaille. »

J’avais lu son histoire horrible mais inspirante, mais lorsque je lui ai parlé en personne, j’ai été stupéfait par son charisme et sa personnalité contagieuse.

La plus grande déception

Vous ne pouvez être qu’à un seul endroit à la fois, j’ai donc été déçu de ne pas voir de goalball ou de rugby en fauteuil roulant, également connu sous le nom de Murder Ball. (Mais ils sont sur ma liste pour la prochaine fois.)

Manquer la dégustation du fameux muffin au chocolat du village olympique et paralympique a été un coup dur, mais j’avais un vol à prendre.

Meilleur post social : Chuck Aoki



Chuck Aoki, capitaine de l’équipe américaine de rugby en fauteuil roulant, a republié cette photo avec la légende suivante : « Avant, j’avais tellement honte de mes mains. »

Eh bien, ces mains tiennent désormais une médaille d’argent.

Meilleure photo : Sheetal Devi



La photo saisissante de l’archer sans bras Sheetal Devi visant le para-tir à l’arc.



(Alex Slitz/Getty Images)

Fête préférée : Tokito Oda

Tokito Oda, 18 ans, démonte son fauteuil roulant, permettant enfin à son dos de reposer sur la terre battue rouge de Roland Garros.

La vidéo de l’Italienne Bebe Vio, dans laquelle on la voit courir à travers la sécurité pour célébrer sa médaille de bronze individuelle, m’a également fait rire.

« Et pour les LA28games, les haies », a-t-elle écrit.

Ce que j’ai appris : le rôle de la société pour rendre la vie accessible aux personnes handicapées



Il existe deux obstacles majeurs qui, s’ils étaient supprimés, transformeraient la vie des personnes handicapées : la perception que la société a d’elles et l’accessibilité.

Tout ce que veulent les personnes handicapées, c’est être acceptées et pouvoir continuer leur vie quotidienne. Elles n’ont aucun contrôle sur ces deux facteurs, mais la société, elle, le peut.

Leçons pour Los Angeles 2028 : Attention aux États-Unis

Les États-Unis ont ont été décrits comme le géant endormi en raison de leur manque d’investissement dans les sports paralympiques, mais avec Los Angeles 2028 à l’horizon, ce géant sera agité.

Le tableau des médailles des Jeux paralympiques

Position Pays Or Argent Bronze Total 1 Chine 94 76 50 220 2 Grande-Bretagne 49 44 31 124 3 États-Unis 36 42 27 105 4 Pays-Bas 27 17 12 56 5 Brésil 25 26 38 89

(Photos principales : Getty Images)