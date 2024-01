Temps forts de la Paris Design Week 2024

Les températures froides et inférieures à zéro n’ont pas dissuadé les foules d’assister à la Paris Design Week 2024, le salon axé sur les tissus, les papiers peints, l’éclairage et le mobilier qui se déroule dans la capitale française. Le programme des événements (18 au 22 janvier) s’est étendu à travers les arrondissements du centre-ville – avec St Germain comme hub de Paris Deco Off et Maison Objet In The City – et comprenait plus de 100 showrooms, appartements et espaces éphémères, qui ont offert la toile de fond d’une myriade de nouveaux lancements.

Paris Design Week 2024 : les temps forts

Dédar

“Léontigre”, à gauche, et “Un Tigre à l’Orangerie”, à droite, par Dedar (Crédit image : Dedar)

Démontrant un goût pour la diversité, la maison italienne de design de tissus et de revêtements muraux Dedar Milano dévoile « Contemporary Archives », une collection éclectique qui intègre des éléments de design de styles classiques et contemporains. Dedar décrit cette nouvelle collection comme un « voyage », expliquant que « la route serpente à travers la peau de tigre immortelle et les doux labyrinthes énigmatiques ; il passe par les motifs géométriques des tissus de costumes, des effets historiques qui rappellent la fabrication de bijoux », pour aboutir à une « revisitation abstraite de l’art figuratif japonais ». L’un des nouveaux modèles les plus accrocheurs est peut-être trois nouvelles interprétations de la peau de tigre jacquard tissée de Dedar – un tissu jacquard tissé orange foncé désormais disponible en trois écailles à imprimé tigre légèrement différentes.

Sahco

Textile ‘Fiorella’ par Sahco (Crédit image : Sahco)

Avec un héritage de 200 ans dans le textile, Sahco s’est inspiré du livre Le néoclassicisme au Nord, qui se concentre sur « un mouvement architectural et artistique dans les pays nordiques de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle » pour ses dernières créations. Sahco dit que les créations textiles « expriment le hasard et le contrôle, la flamboyance et la retenue ». Pour n’en nommer que quelques-uns, il y a « Deedee », un motif graphique à pois avec une sensation de miroitement, « Fiorella », décrite par Sahco comme « une fleur épique encadrée par des étendues d’espace vide », et « Satora », un imprimé léopard graphique disponible. dans une palette de couleurs vives et audacieuses.

Loro Piana

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Loro Piana)

Dans le cadre d’un appartement de la rue des Saints-Pères, où les poutres apparentes du plafond ont été conçues par Alexandre-Gustave Eiffel, Loro Piana a présenté une série de nouveautés axées sur la « personnalisation » de la chambre, de la table, du le bain et le spa. On y trouve des nappes, sets de table, chemins de table et serviettes en lin qui peuvent être ornés de broderies, de bords ajourés et contrastés, une gamme de draps, taies d’oreiller et housses de couette en coton et lin bio, ainsi qu’une couverture queen-size en cachemire – bordée. avec un choix de ruban chevron en cachemire.

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Loro Piana)

Sans oublier le nouveau tapis « Sils Stripe », tissé à la main en laine de Nouvelle-Zélande. De plus, une vitrine de nouveaux modèles de tissus d’intérieur (affichés sur une collection de meubles du designer Cristián Mohaded et Exteta) propose une palette classique de Loro Piana – subtile et terreuse. Les nouveaux tissus comprennent une interprétation d’un Harris Tweed (Hébrides), un mélange de cachemire et de laine (Khangai), une combinaison de chanvre, de jute, de coton et de viscose (Tusco), un cachemire et un lin ultra-doux (Ponente) et un velours de coton (Morning Room). De plus, il existe une sélection de tissus d’extérieur, tous contenant des pourcentages élevés de textiles recyclés et disponibles en motifs rayés, de couleurs unies et texturés.

Liaigre x Costes

(Crédit image : Benoit Auguste)

Le Studio Liaigre a sélectionné une collection capsule de cinq pièces saisissantes conçues à l’origine par Christian Liaigre pour le chic hôtel cinq étoiles Costes, rue Saint-Honoré. Incarnant la palette du studio en matière de lignes épurées et de simplicité, la sélection comprend des exemples de conceptions de sièges et d’éclairage dans une palette de couleurs neutres classiques.

Collection Delcourt

(Crédit image : Grégoire Alexandre)

À l’occasion des 30 ans de sa création, la maison de design française Delcourt Collection, dirigée par le designer parisien Christophe Delcourt, a dévoilé une série de meubles contemporains appelés « Pièce par pièce » (et de nouveaux textiles) dans le showroom de l’atelier au 47 rue. de Babylone. Chacune des créations incarne le penchant de Delcourt à capturer l’essence de l’excellence française avec discrétion plutôt qu’ostentation. A noter en particulier : la console « Nin » (ci-dessus) incarne une esthétique presque totémique avec sa base en bois sculpté et ses lignes courbes ; et la table d’appoint Oko, plus petite et en forme de cube, porte un vernis brillant presque comestible.

La famille mondaine

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de The Socialite Family)

Pendant une semaine seulement, et profitant d’une période entre le départ de l’ancien propriétaire et l’emménagement du nouveau propriétaire, The Socialite Family a organisé et présenté “La Scopa” dans un appartement parisien lambrissé classique de la rue de l’Université. . Imaginée par la fondatrice et directrice artistique de la marque, Constance Gennari, l’exposition de meubles, d’articles de maison et d’art s’inspire du thème du jeu (La Scopa étant un jeu italien vieux de plusieurs siècles). Dans tout l’appartement, les dernières pièces de The Socialite Family s’entrelacent avec des pièces sélectionnées par Gennari en collaboration avec les Puces de Saint-Owen. Sans doute, le canapé modulable « Rotondo » à fines rayures bleu ciel et rouge a volé la vedette.

Tolix

(Crédit image : Eric Heranval)

La chaise galvanisée originale et désormais emblématique « Tolix » a été conçue pour la première fois par Xavier Pauchard en 1934. Plus récemment, la regrettée designer Pauline Deltour a écrit les premières pièces de la collection « Patio » pour la marque – les lignes de conception, les finitions des matériaux et les couleurs. fournissant la signature indubitable de Deltour. Après sa mort en 2021, la collection est restée inachevée et en 2023, son équipe a pu la compléter avec soin. Présentée lors de la Paris Design Week 2024 à la Galerie Septième, rue de l’Université, la collection complète « Patio » était naturellement élégante. en famille.

Ligne Roset

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Ligne Roset)

La marque de design française Ligne Roset a annoncé qu’elle lancerait une série de 18 créations du designer de la fin du milieu du siècle Pierre Guariche, par l’intermédiaire de Cinna, qui fait partie du groupe Roset. Le directeur créatif Michel Roset explique que la marque travaille depuis “plusieurs années” à la réalisation de cette collection, ajoutant que “Pierre Guariche trouve naturellement sa place” chez Ligne Roset, une entreprise qui représente plus de 50 ans de design d’avant-garde. . Parmi la superbe gamme de pièces, découvrez la chaise longue « Vallée Blanche », fabuleusement horizontale et élégante, conçue à l’origine en 1963 et débordante de panache. Les premières pièces seront disponibles à partir de mai 2024.

Projet 213A

(Crédit image : Projet 213A)

Fondé en 2020 par quatre amis qui partagent une philosophie commune en matière de design durable et bien conçu, Project 213A crée des meubles et des articles pour la maison modernes influencés par ce que l’équipe décrit comme des « apports inattendus et non conventionnels ». Elle utilise des matériaux de caractère et des artisans locaux du nord du Portugal pour créer ses créations. Pour sa première apparition à la Paris Design Week, le Projet 213A a présenté une gamme de luminaires, de meubles artisanaux en céramique et de pièces en bois fabriquées à la main, dont sa chaise longue « Mirror », et de nouveaux designs tels que le canapé modulable « Porto ».

Petite Greene

(Crédit image : Little Greene)

Depuis son showroom verdoyant de la rue Bonaparte, Little Greene attirait l’attention des visiteurs de la design week et les incitait à découvrir les teintes tout aussi vives des « National Trust Papers IV », le quatrième volet de créations de papiers peints imaginées en collaboration avec The National Confiance. Du papier peint trouvé au joyau d’Arts & Crafts Standed House (Spring Flowers, vers 1910) à un motif à petite échelle découvert – de manière plutôt inhabituelle – dans les anciennes chambres mansardées du personnel de Felbrigg Hall (Ditsy Block, vers 1900), huit motifs capturent un gamme de styles botaniques dans une pléthore de coloris contemporains fraîchement imaginés.

Rubelli

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Rubelli)

Dirigée par ses nouveaux directeurs créatifs, Formafantasma, la maison de conception de tissus et de papiers peints Rubelli, vieille de 130 ans, a bousculé les choses avec sa nouvelle collection « Gardens » – de nouveaux designs littéraux et abstraits sur le thème botanique dans une pincée de teintes sorbet. « Jardins » se concentre sur ce que Rubelli décrit comme « l’un des thèmes textiles les plus archétypaux et les plus marquants : le thème botanique ». C’est un bouquet fleuri proverbial.

Hermès

(Crédit image : Studio des Fleurs)

Hermès lance une nouvelle collection d’art de la table conçue sous la direction artistique de Benoît-Pierre Emery. Jouant avec la figuration, l’abstraction et les échelles de motifs, les dessins fins, inspirés des tressages équestres et dessinés par Virginie Jamin, sont colorés dans ce qu’Hermès qualifie de couleurs « acidulées » – le citron et la menthe contrastent avec le bleu pétrole et les tons neutres ainsi on le retrouve souvent dans les cuirs naturels.

Fromental

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Fromental)

Fromental a travaillé aux côtés de Marta Sala Éditions pour présenter « The New Guilded Age » dans une série de salles décorées et organisées au sein d’un appartement Saint-Germain de la rue Jacob. Quatre revêtements muraux Fromental distinctifs – Haiku (un papier à thé métallisé bronze avec une flore et une faune d’inspiration japonaise), Molten (un mélange de soie et de lin en bois avec des perles de verre japonaises vertes), Equus (un somptueux velours avec des coups de pinceau gestuels) et Kiku Garden ( un élégant graphisme botanique sur papier doré ou sur soie) – constitue le décor de quatre salles, avec des meubles Marta Sala Éditions disposés partout.

