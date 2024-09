Temps forts de la journée du vendredi – Big Brother Network

Après une panne de courant prolongée et une compétition d’endurance de 10 heures que nous n’avons pas pu voir, les flux en direct de Big Brother 26 sont revenus aux invités vivant dans l’arrière-cour et au nouveau chef de famille établissant ses plans pour la semaine.

Les invités de la maison passeront leurs journées et leurs nuits dehors toute la semaine dans le cadre de cette nouvelle initiative. Il n’y aura donc pas beaucoup d’endroits où se cacher pour plus d’intimité, mais le nouveau HOH a pu organiser des rencontres individuelles et nous donner une idée de qui se rendra sur le bloc. Lisez la suite pour obtenir tous ces détails.

Temps forts de la retransmission en direct de Big Brother 26 – Mardi 10 septembre 2024:

09h04 BBT – Les flux reviennent enfin après une panne toute la nuit. Tout le monde vit à l’extérieur dans le cadre de la nouvelle version, « Jankie Land ». Leah demande aux autres « qui veut voir mon panier HOH ». Leah est donc la nouvelle chef de famille. 9h30 BBT – Leah veut dormir quelques heures puis parler à tout le monde. Ils ont passé toute la nuit à participer à une compétition d’endurance HOH. 10h00 BBT – Les HG essaient de se reposer un peu car ils ont été debout toute la nuit. 11h00 BBT – Tout le monde est debout. Ils disent qu’il fait trop chaud pour dormir dehors. 11h13 BBT – Leah commence ses conversations en tête-à-tête. Elle parle à Cam maintenant. Elle lui dit que personne ne l’a prise au sérieux ni ne l’a impliquée dans quoi que ce soit. Elle dit que dès qu’elle se rapproche de quelqu’un, cette personne est éliminée. 11h20 BBT – Cam dit à Leah qu’il ne l’aurait pas touchée, ni Angela, s’il avait été le mari de l’enfant. 11h25 BBT – Leah informe Cam que le plan consistera probablement à mettre Rubina et Kimo en avant. Elle dit à Cam qu’elle ne peut pas mettre T’Kor en avant maintenant, mais si l’une des deux remporte le veto, elle devra peut-être le faire. Cam dit de s’assurer que celui qui est à côté de T’Kor est la cible qu’elle veut éliminer, car quiconque s’assoit à côté de T’Kor sera expulsé. 11h32 BBT – Leah dit qu’elle pense que Cam, Chelsie et Makensy la soutiennent toujours. 11h36 BBT – Leah dit à Cam qu’elle a peur. Il lui répond qu’elle ne devrait pas avoir peur puisqu’elle est la fille de son mari. 13h12 BBT – Rubina et Leah vont discuter en tête-à-tête. Leah fait savoir à Rubina qu’elle fait partie de son plan (mais nous ne pouvons pas être sûrs si elle parle de son plan de cette semaine ou de son plan pour l’avenir car elle dit la même chose à T’Kor). 13h27 BBT – Comme à son habitude, Leah et Rubina parlent beaucoup de rien. Elle finit par dire à Rubina qu’elle ne sait même pas si elle peut faire le bon choix. Rubina lui dit qu’elle trouvera la bonne chose à faire. 13h48 BBT – Rubina dit à Leah qu’elle essaie de penser à ce qu’elle aurait fait en tant que HOH. Leah dit qu’elle voulait seulement nommer des hommes mais que ce n’est plus une option pour elle maintenant (elle a conclu un accord avec Cam pendant la compétition). 14h50 BBT – Leah dit à Makensy que T’Kor devra être son option de renom car Leah était une option de renom pour le HOH de T’Kor. Makensy dit qu’elle ne sait pas quelle situation est la meilleure – Kimo contre T’Kor ou Kimo contre Rubina. Leah dit qu’elle ne peut pas initialement mettre T’Kor en avant car T’Kor ne lui a pas fait ça. 15h03 BBT – Chelsie dit à Leah de faire quelque chose qui lui permettra de se remettre sur pied dans deux ou trois semaines. Elle dit à Leah de le faire et de ne pas se sentir mal à ce sujet. 15h14 BBT – Chelsie dit qu’il y a une structure de pouvoir claire dans la maison et que quiconque serait stupide de ne pas la faire tomber cette semaine. Chelsie dit qu’elle devrait continuer sur cette lancée la semaine prochaine si elle devait gagner le prochain HOH. Leah demande à Chelsie ce qui se passerait si T’Kor gagnait le veto et en retirait un du bloc. Chelise dit que cela n’arrivera pas. 15h35 BBT – T’Kor dit à Leah à quel point elle respecte la façon dont elle a joué au jeu – n’ayant fait partie d’aucune alliance et jouant au jeu de manière très discrète. 15h36 BBT – Leah dit à T’Kor qu’elle a le meilleur jeu social de la maison. Elle dit qu’elle n’a jamais entendu personne dire quelque chose de négatif à son sujet. Leah dit que T’Kor a fait partie de son plan et en fait toujours partie. Elle dit qu’elle ne peut pas imaginer son plan sans elle. Leah dit qu’il n’y a aucune chance que T’Kor soit éliminée lors de son HOH. 16h15 BBT – T’Kor et Leah discutent toujours tandis que tout le monde essaie de rattraper le sommeil qu’ils ont manqué en restant éveillés toute la nuit. 16h30 BBT – Rubina et T’Kor discutent de la façon dont ils savent que Rubina et Kimo vont monter. T’Kor dit que si Kimo va monter cette semaine, il pourra se battre pour eux devant le jury. Rubina dit à T’Kor qu’elle ne veut pas mettre T’Kor dans cette position – choisir entre elle et Kimo. T’Kor dit que Rubina ne sera pas celle qui la mettra dans cette position et que T’Kor est prêt à prendre cette décision cette semaine – voter contre Kimo. T’Kor dit que si Rubina remporte le veto et que T’Kor monte, elle est d’accord avec ça. Rubina dit que Kimo va aussi dans cette situation.

Il semble que les premiers candidats de Leah seront Kimo et Rubina, avec T’Kor comme remplaçant possible si le veto est à nouveau utilisé cette semaine. Mais en écoutant Leah parler (en rond néanmoins), il était difficile de ne pas remarquer qu’il se passait quelque chose d’autre dans sa tête. Il pourrait y avoir un autre plan cette semaine si tout se passe bien.

Quel que soit l’objectif ultime de Leah cette semaine, il semble que Kimo soit celui qui a le plus de chances de partir s’il n’obtient pas le veto. Même Rubina et T’Kor sont prêts à envoyer Kimo devant un jury l’un pour l’autre.

