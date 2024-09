Temps forts de la journée du vendredi – Big Brother Network

Les invités de Big Brother 26 sont de retour à l’intérieur, c’est le jour des nominations avec les mêmes nominés habituels, et ils ont reçu la visite d’un robot. BB26 est de retour à la normale.

Ce robot n’était pas Ainsley ou Jankie, mais le robot d’origine, Zingbot. Nous n’avons pas eu beaucoup de discussions sur le jeu aujourd’hui, car les nominés ont été informés qu’ils allaient être mis en vente, et ils y sont tous les deux allés de nombreuses fois auparavant, donc il n’y avait vraiment rien à dire. Nous entendrons plus de discussions après les nominations et avant le Power of Veto de samedi. Lisez la suite pour découvrir les nominés prévus et comment ils ont réagi à la nouvelle selon laquelle ils seraient probablement mis en vente.

Temps forts de la retransmission en direct de Big Brother 26 – vendredi 20 septembre 2024:

09h04 BBT – Les invités se lèvent pour la journée. 09h13 BBT – Leah donne aux nourrisseurs une leçon sur la façon de faire un lit. 09h16 BBT – Makensy fait savoir à Angela que Kimo va devenir la cible de la semaine et qu’Angela sera un pion. Angela veut savoir en quoi Kimo est une menace. Makensy dit que Kimo donne la priorité à Rubina par rapport à n’importe qui d’autre. 09h18 BBT – Angela est agacée mais ne se bat pas. Makensy dit que la meilleure façon de s’assurer que Kimo soit élu est de monter sur le podium. Angela commence à « pleurer » et dit qu’elle avait bon espoir quand Makensy a gagné mais qu’elle comprend qu’il y a moins de candidats maintenant. 09h20 BBT – Angela veut informer Makensy qu’une double expulsion est à venir. 10h08 BBT – Cam dit qu’il a entendu Leah essayer de convaincre Makensy de ne pas héberger Angela. Makensy lui dit ainsi qu’à Chelsie que Leah veut qu’ils partent tous les deux. Cam dit et ils veulent que Leah parte. 10h12 BBT – Chelsie dit qu’elle pense que Leah essaie de garder Angela pour sortir Makensy à sa place. 10h15 BBT – Chelsie n’arrive pas à croire que T’Kor soit parti avant Leah. Elle dit qu’elle ne peut pas supporter à quel point Leah peut me faire souffrir alors qu’elle n’a jamais été dans le quartier. 10h18 BBT – Makensy dit qu’elle dira à Angela dans son message d’adieu que Leah a dit de la merde à propos d’Angela toute la saison. Chelsie dit qu’elle le dira à Angela en partant cette semaine. 10h20 BBT – Cam demande s’il devrait convaincre Angela de le choisir pour jouer le veto afin que Leah ait moins de chances de jouer. 10h45 BBT – Leah dit que Quinn va être choqué de voir T’Kor entrer dans la salle du jury. Elle dit qu’il pourrait en fait être élu parce qu’il aime T’Kor mais espère qu’il est content que Leah ait remporté le titre de chef de famille. 10h54 BBT – Leah est toujours déçue d’avoir tenu 10 heures dans la compétition HOH mais de n’avoir obtenu aucun des avantages habituels du HOH. 10h59 BBT – Les flux d’animaux adoptables sont réduits. 11h77 BBT – Les flux sont de retour. Zingbot est venu. Les invités discutent de leurs zings. 13h20 BBT – Tout le monde traîne et parle de nourriture. 14h15 BBT – Kimo fait griller des hot-dogs. Leah prépare une salade au saumon. 15h40 BBT – Les invités ont servi les hot-dogs grillés et mangent dans l’arrière-cour, bien qu’ils aient passé une semaine à vivre là-bas. 16h00 BBT – Tout le monde est assis dehors à bavarder, sauf Makensy. Makensy est dans la salle HOH en train d’écouter de la musique et de se faire les ongles. 16h08 BBT – Makensy s’inquiète de la gestion du jury. Elle pense qu’Angela et Leah seront des jurés mesquins. Chelsie dit à Makensy que même si Leah et Angela sont amères, il y aura suffisamment de personnes pour voter dans le bon sens si Makensy arrive en Finale 2. 16h10 BBT – Chelsie et Makensy parlent de leur agacement envers Leah. Chelsie dit que Cam est vraiment agacé contre elle aussi. Ils espèrent que Cam pourra convaincre Angela de le choisir comme veto. Ils pensent que ce sera une compétition physique qui sera plus difficile à gagner pour Angela. 16h25 BBT – Coupure du flux pour la cérémonie de nomination.

Le plan actuel de Makensy est de nommer Angela et Kimo et de laisser Leah et Angela croire que Kimo est la cible tandis que le plan sera d’envoyer Angela devant un jury. Chelsie, cependant, a apparemment planté des graines avec Makensy toute la journée à propos de Leah. Elle a également rappelé à Makensy qu’Angela et Leah ne sont que deux personnes et qu’elle ne devrait pas s’inquiéter de savoir si elles sont des jurés amers ou non.

