Temps forts de la journée du mardi – Big Brother Network

C’était une journée très calme dans la maison de Big Brother 26, car Quinn a apparemment accepté son sort. C’est une acceptation précoce pour cette saison, mais c’est ce à quoi nous pouvons nous attendre maintenant que l’Arène de l’IA n’est plus en jeu.

Il y a cependant un mouvement qui pourrait à nouveau renverser la situation. Mais y a-t-il une chance que cela se produise lors d’une nouvelle éviction en direct ? Lisez la suite pour obtenir tous ces détails.

Avant de vous renseigner sur les événements de la journée de vendredi, vous pouvez consulter les moments forts de la soirée de lundi.

Temps forts de la retransmission en direct de Big Brother 26 – Mardi 10 septembre 2024:

09h45 BBT – Les invités se réveillent.

10h33 BBT – Quinn « mendie » pour obtenir des votes. Il a un sac sur un bâton, tient un bocal et se promène en demandant des votes supplémentaires.

12h00 BBT – Chelsie dit à Makensy que Leah est en colère d’avoir perdu Joseph et qu’elle est sur le point de perdre son autre petit ami. Elle dit que Leah n’est pas non plus contente de la proximité entre Makensy et Cam. Chelsie dit que Quinn donnerait son dos à Leah même si elle se joue clairement de lui. Chelsie dit qu’elle aime Quinn mais qu’il donne toutes ses informations à Leah et ce n’est pas intelligent.

12h12 BBT – Cam a rejoint Chelsie et Makensy dans la salle HOH. Ils disent à Cam qu’ils ont besoin que Quinn soit absent cette semaine, puis qu’un des trois (T’Kor, Rubina, Kimo) soit absent la semaine prochaine.

12h14 BBT – Makensy dit que Leah et Angela veulent essayer de faire changer les choses pour garder Kimo. Makensy dit qu’ils veulent qu’elle garde Quinn avec eux.

12h25 BBT – Cam demande combien de voix il leur faut pour garder Quinn. Chelsie répond quatre. Cam dit qu’ils ne veulent pas que Chelsie ait à départager les voix. Chelsie dit qu’elle pense qu’ils lui demanderont de départager les voix pour garder Quinn. Cam dit qu’il veut juste entendre leur campagne. Il dit qu’il apprécie ces moments. Cam dit en plaisantant qu’ils vont devoir travailler pour son vote.

12h28 BBT – Makensy dit qu’elle va laisser Leah et Angela penser qu’elle vote pour garder Quinn afin qu’Angela vote une fois de plus contre Kimo et que le trio ne soit pas content d’Angela. Cam dit que lorsqu’Angela joue son propre jeu, elle se fait couler.

12h30 BBT – Makensy dit qu’elle suppose que Leah mène la charge pour essayer d’obtenir le vote en faveur de Quinn. Makensy dit que Leah pense qu’elles sont plus proches qu’elles ne le sont. Chelsie dit que Leah veut que Makensy le pense mais Leah est plus proche de Quinn.

13h00 BBT – Les invités sont simplement en train de traîner. Il ne se passe pas grand-chose pour le moment.

13h40 BBT – Les invités font maintenant un spectacle d’improvisation.

14h55 BBT – Les invités restants s’ennuient tellement qu’ils fabriquent maintenant des chapeaux en aluminium pour tout le monde.

16h00 BBT – Toujours rien. Les housgeusts veulent vraiment sortir.