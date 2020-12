À la mi-mars, alors que le coronavirus ravageait les communautés et les économies du monde entier, l’Associated Press a lancé sa série «One Good Thing» pour mettre en évidence les individus dont les actions offrent des lueurs de lumière dans les périodes sombres.

Neuf mois plus tard, nous sommes allés sur tous les continents sauf l’Antarctique pour publier plus de 180 histoires de gentillesse, de bonnes actions et de sérendipité.

Voici un aperçu de 10 de nos histoires préférées de personnes qui trouvent des moyens de faire une différence, aussi petite soit-elle:

LES FILLES TUTU: Quatre jeunes survivants du cancer qui se sont rencontrés, sont devenus des amis rapides et se sont soutenus pendant leur traitement dans un hôpital de Floride il y a quatre ans n’ont pas laissé la pandémie les empêcher de se réunir chaque année. Connues sous le nom de «tutu girls» pour leurs tenues assorties, les 6 et 7 ans ont organisé leur rencontre sur Zoom. Une des mamans a eu l’idée des costumes de danse pour sensibiliser au cancer infantile, et une tradition est née.

UN DÉFILÉ D’ANNIVERSAIRE: Un camion de pompiers a sonné ses sirènes, la police a allumé des lumières sur les croiseurs et des dizaines de familles dans un défilé de voitures ont klaxonné, élevé des pancartes et crié: «Joyeux anniversaire, Jessiah! Aucun d’entre eux ne connaissait Jessiah Lee, 6 ans, mais ils se sont tous présentés à la fête d’anniversaire surprise au volant à Arlington, en Virginie, organisée sur les réseaux sociaux et inspirée par des célébrations similaires qui ont fait la joie de nombreux enfants et adultes pendant le quarantaine.

SALLE DE CLASSE SUR ROUES: Lorsque les écoles du Guatemala ont fermé à la mi-mars, le professeur Gerardo Ixcoy a investi ses économies dans un tricycle d’occasion que lui et son frère ont converti en une salle de classe mobile. Chaque jour, le joueur de 27 ans s’est mis à pédaler parmi les champs de maïs de Santa Cruz del Quiché pour apporter des leçons socialement éloignées dans les maisons et les cours de ses élèves de sixième.

FAIRE DE LA MUSIQUE DOUCE: Des membres de l’Orchestre National de France se sont filmés en train de jouer le «Boléro» de Ravel seuls à la maison pendant le verrouillage. Ensuite, comme pour construire un puzzle musical, un ingénieur du son a assemblé ses clips individuels en un tout sans couture et entraînant. Mis en ligne, le spectacle a permis aux musiciens de rester en contact les uns avec les autres et avec le public qui leur manquait cruellement.

L’histoire continue

LES NOUVEAUX MARIÉS RENDENT EN RETOUR: Darshana Kumara Wijenarayana et Pawani Rasanga ont passé des mois à planifier un grand mariage pour le voir dérailler par la pandémie. La famille et les amis ont exhorté le couple sri-lankais à reporter la fête, mais ils ont plutôt choisi de célébrer leur amour en se mariant simplement et en passant la journée à nourrir les pauvres.

CHEERS FOR HEROES: Dans les villes européennes durement touchées, les habitants ont pris un moment chaque nuit pour exprimer leur gratitude aux médecins, infirmières et autres travailleurs de la santé. D’Athènes et d’Amsterdam à Rome et Madrid, les gens se tenaient aux fenêtres ou sur les balcons chantant, applaudissant et applaudissant ceux qui étaient en première ligne.

TEENAGE SUPPLY PILOT: TJ Kim n’a même pas encore son permis de conduire, mais il vole déjà à travers la Virginie pour livrer des fournitures médicales aux petits hôpitaux ruraux dans le besoin. Le jeune homme de 16 ans a transformé ses leçons de vol hebdomadaires en missions de secours transportant une précieuse cargaison pandémique comme des gants, des masques, des blouses et d’autres équipements.

TROMPÉ EN HAUT: Le pompier de Rio de Janeiro Elielson Silva a conçu une nouvelle approche pour guérir le blues du coronavirus. Montant l’échelle rétractable d’un camion de pompiers aussi haut que 200 pieds, il a joué des airs brésiliens depuis ce haut perchoir alors que les résidents isolés regardaient de leurs fenêtres et applaudissaient, avec un sentiment de communauté rétabli.

PRENEZ MA TERRE: La superficie que Kim Byung-rok a achetée il y a quelques années sur une montagne tranquille en Corée du Sud était destinée à l’agriculture et à l’air frais. Mais après le déclenchement de la pandémie, il en a offert une grande partie au gouvernement local, estimant que cela pourrait être mis à profit pour aider les autres.

TUTORER LE MONDE: Un enseignant d’une école publique de Lagos, au Nigéria, a aidé des étudiants à travers le pays et à l’étranger à apprendre les mathématiques à distance pendant les verrouillages de coronavirus. Les cours en ligne gratuits de Basirat Olamide Ajayi sont devenus une bouée de sauvetage pour de nombreux enfants qui ont été tenus à l’écart des salles de classe pendant des mois.

___

«One Good Thing» est une série qui met en lumière des individus dont les actions fournissent des lueurs de joie dans les moments difficiles – des histoires de personnes qui trouvent un moyen de faire une différence, aussi petite soit-elle. Lisez la collection d’histoires sur https://apnews.com/hub/one-good-thing

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit le soutien du Lilly Endowment par l’intermédiaire de la Religion News Foundation. L’AP est seul responsable de ce contenu.