Temps dehors épouvantable ? Will County propose des activités si délicieuses – Shaw Local

Bienvenue dans le guide Will County Inside/Outside de The Herald-News. Chaque semaine, la rédactrice en chef Denise M. Baran-Unland (@Denise_Unland61) met en lumière quelques idées pour que vous puissiez profiter de votre week-end dans le comté de Will.

Plus de neige est attendue dans le comté de Will ce week-end, juste à temps pour que le comté s’ouvre un peu.

Mais même si vous êtes coincé à l’intérieur, des options amusantes ne sont qu’à un clic de souris.

Bien sûr, certains sont des événements virtuels. Mais certains exerceront votre créativité.

Voici mes choix :

Marmottes

WEBINAIRE ZOOM – WonderKids: Groundhogs, 11 h le samedi 30 janvier, en ligne. Gratuit, de 2 à 5 ans.

Appel à toutes les familles avec des enfants d’âge préscolaire! Rejoignez le district de Forest Preserve du comté de Will pour un temps de cercle virtuel conçu pour votre tout-petit. Nous explorerons les marmottes pour le prochain jour de la marmotte ! Ce programme Zoom est complet avec des tonnes de faits sur la marmotte, des chants, une heure du conte et un bricolage que vous pouvez facilement faire à la maison.

L’inscription est disponible via le calendrier des événements sur ReconnectWithNature.org. Composez le 815-886-1467.

La pandémie et la communauté musulmane américaine

GainPeace et le centre communautaire Al Aqsa de Plainfield, IL organisent une journée portes ouvertes virtuelle de 15 h à 16 h 30 le 31 janvier pour discuter de la façon dont la communauté musulmane américaine a adapté ses pratiques et services religieux aux défis de la pandémie et d’autres événements éprouvants. .

Sabeel Ahmed, directeur de GainPeace, Shaykh Zaid Khan, directeur religieux du centre communautaire d’Al Aqsa et l’imam Charles Muhammad, membre du centre communautaire d’Al Aqsa et administrateur du conseil d’administration du Conseil des organisations islamiques du Grand Chicago partageront leurs réflexions sur cette année très difficile – tout comme les conférenciers d’autres organisations confessionnelles.

Les sujets incluent des moyens prophétiques de faire face aux défis, les points communs entre les différentes confessions, les attributs des dirigeants communautaires et la manière dont les musulmans américains ont adapté et ajusté leurs services pour répondre à la pandémie.

Connectez-vous en direct sur Facebook : fb.me/aqsa.cc1 et YouTube : https://tinyurl.com/aqsaYT

Enfants : présentez vos œuvres d’art

Les enfants de l’Illinois peuvent montrer leurs talents artistiques et considérer l’importance de l’art dans nos vies, grâce à un concours d’art à l’échelle de l’État parrainé par la bibliothèque et le musée présidentiels d’Abraham Lincoln et le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois.

Le thème du concours est « L’art nous entoure ». Les élèves de l’Illinois, de la maternelle au lycée, peuvent laisser libre cours à leur imagination pour créer des œuvres d’art originales reflétant ce que le thème signifie pour eux.

Le jugement se déroulera sur quatre niveaux : K-2, 3-5, 6-8 et 9-12. Dans chaque niveau, un gagnant et trois finalistes seront sélectionnés, et une pièce sera sélectionnée comme « Best in Show ».

Les 16 meilleurs designs seront exposés par la bibliothèque et le musée présidentiels d’Abraham Lincoln, et un seul gagnant sera utilisé comme affiche envoyée à toutes les écoles pendant la semaine de l’éducation artistique de l’Illinois, du 15 au 19 mars 2021.

Les œuvres peuvent être soumises jusqu’au 12 février. Les gagnants seront annoncés conjointement avec la semaine de l’éducation artistique de l’Illinois. Le gagnant du « Best in Show » sera également reconnu lors d’une réunion du conseil d’administration de l’ISBE et une copie encadrée de son travail sera accrochée au bureau du conseil.

Les soumissions doivent être de 11 pouces sur 14 pouces et en deux dimensions. Ils ne peuvent pas comporter de personnages ou d’images protégés par le droit d’auteur. Plus de détails bit.ly/ALPLM-ArtContest.

Adultes : Présentez votre musique :

Comment vous souviendrez-vous de 2020 ? Exprimez-vous à travers la musique et la parole et rejoignez l’événement «Reflections of Resilience» de JJC. Ce sera un concert pour la communauté, par la communauté.

Le concert virtuel «Reflections of Resilience» de JJC invite les membres de la communauté à soumettre des auditions pour examen lors de la première du 22 avril à 18 h. Les auditions doivent être reçues avant 23 h 59 le 14 février pour examen. Les performances serviront de réflexion sur l’année 2020; les défis qu’elle a apportés, mais aussi la résilience qu’elle a insufflée.

Pour plus d’informations, visitez jjc.edu/reflections.

Grab and Go Lockers à la bibliothèque de Plainfield

Le district de la bibliothèque publique de Plainfield a installé des casiers Grab & Go dans le nord-est de Plainfield pour permettre aux clients d’accéder plus facilement aux documents de la bibliothèque.

Les unités sont accessibles 24 heures sur 24, 365 jours par an pour le ramassage des documents de la bibliothèque.

La bibliothèque s’est associée à Plainfield Community Consolidated School District 202 pour placer les casiers à l’extérieur de l’entrée P du côté est de Plainfield East High School, 12001 Naperville Road.

Les casiers comprennent un système de gestion de la température à commande thermostatique, ce qui signifie que l’unité peut être située à l’extérieur pour un accès 24h/24 et 7j/7 et que les articles de la bibliothèque resteront en sécurité quel que soit le temps.

Voici comment les utiliser : plainfieldpubliclibrary.org/grab-go-lockers.

Pensées? Écrivez-moi à [email protected].