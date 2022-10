Temps de tromperie de la vallée de l’Illinois – Shaw Local

Un calendrier des heures de triche ou de traitement pour la région des comtés de La Salle, Bureau, Putnam, Marshall et Livingston.

Toutes les heures sont pour le lundi 31 octobre, sauf indication contraire.

Arlington : de 16h à 20h

Amboy : 16h à 18h (dimanche 30 oct.)

Cerise : 17h30 à 19h30

Compton : 18 h à 20 h

Cornell : 16h à 18h30

DePue : 17h à 19h

Dwight : de 16 h à 19 h

Earlville : 16 h à 19 h

Flanagan : 16h à 19h

Grand Ridge : 18h à 20h

Granville : 17h à 19h

Hennepin : 17h à 19h

Henry: Votera lors de la réunion du lundi 17 octobre et publiera à 8 heures du matin le mardi 18 octobre sur la page Facebook de sa ville.

Ladd : 17h à 19h

LaMoille : 17h à 19h

La Salle : 17h à 19h

Leland : 17h à 19h

Léonore : 17h à 19h

Pointe Longue : 17h à 19h

Magnolia : 17h à 19h

Mark : 17h à 19h (Restaurants et gourmandises sous l’abri du parc Mark pendant cette période)

Marseille : 17h à 19h

Mazon : 16h à 19h

McNabb : de 17 h à 19 h (des rafraîchissements seront servis au parc du Centenaire pendant les heures de friandises)

Mendota : 17h à 19h (Centre-ville 15h à 17h)

Neponset : 17h à 19h (Coffre ou friandise au bâtiment communautaire, vitrines hantées 17h à 18h30)

Newark : de 16h à 19h

Oglesby : 17h à 19h30

Ottawa : 18 h à 20 h

Patte Patte : 16h à 19h

Pérou : 17h à 19h

Princeton : de 17h à 20h

Ransom: Village a déclaré qu’il annoncerait ses heures la semaine du 17 octobre à https://www.facebook.com/VillageofRansom

Sandwich : 16h à 19h

Seatonville : 17h à 19h

Sénèque : 17h à 19h

Sheridan : 16h à 19h

Somonauk : 16h à 19h

Vallée du Printemps : 17h à 19h

Stéréateur : 17h à 19h

Toluca : 17h30 à 19h30

Utique : 17h30 à 19h30

Noyer : 16h à 19h

Wenona : 16h à 19h

Wyanet : 17h30 à 19h30

Selon l’Illinois Poison Center, les empoisonnements accidentels par des bonbons d’Halloween sont rares, mais IPC gère chaque année des cas impliquant de la neige carbonique, des bâtons lumineux, entre autres. (Katrina Milton)

Si votre communauté n’est pas répertoriée, envoyez un e-mail à newsroom@mywebtimes.com avec des heures de friandises et le journal les publiera dans une prochaine édition.

Lors d’un tour de passe-passe, le département de la santé de l’État et les agents antipoison rappellent aux familles les conseils de sécurité suivants :

Restez dans des endroits familiers et bien éclairés. Sortez les petits enfants avant la tombée de la nuit. Accompagnez les enfants avec une lampe de poche, portez des vêtements réfléchissants et/ou mettez du ruban réfléchissant sur les sacs de friandises si vous sortez après la tombée de la nuit. Bien regarder avant de traverser les rues du quartier. Après son retour à la maison, retirez tout maquillage que votre enfant portait avant le coucher pour éviter les irritations de la peau et des yeux. Lors du choix d’un costume, éloignez-vous des tissus à longue traîne.

Selon l’Illinois Poison Center, les empoisonnements accidentels par des bonbons d’Halloween sont rares, mais IPC gère chaque année des cas impliquant de la neige carbonique, des bâtons lumineux, entre autres.

“Il est très rare d’être empoisonné par des bonbons d’Halloween, mais les parents doivent quand même vérifier les bonbons de leur enfant par mesure de sécurité, en particulier avec l’augmentation récente de l’utilisation de produits de type bonbons contenant du THC ou du fentanyl”, a déclaré le directeur médical de l’IPC, Michael Wahl, MD. “Bien qu’IPC ne voit généralement pas d’incidents empoisonnés impliquant des bonbons pendant cette période de l’année, nous recevons des appels concernant des bâtons lumineux, de la neige carbonique et d’autres articles potentiellement nocifs que les enfants mangent.”

Inspectez les bonbons de votre enfant après un tour de passe-passe. Jetez les bonbons avec des emballages déchirés, des trous ou des emballages ouverts. Jetez les articles périmés ou tout ce qui pourrait sembler douteux. Vérifiez les étiquettes des bonbons pour vous assurer que votre enfant n’est allergique à aucun des ingrédients. Ne laissez pas l’enfant manger les produits de boulangerie maison qu’il a pu recevoir.

Pour les jeunes enfants, éliminez tout risque d’étouffement comme la gomme, les cacahuètes, les bonbons durs ou les petits jouets.

De plus, rappelez aux enfants de ne pas mâcher ou casser les bâtons lumineux ou tout autre produit qui brille dans le noir. Si une substance de bâton lumineux entre en contact avec la peau ou la bouche, rincez-la immédiatement. Si une substance de bâton lumineux pénètre dans les yeux, ou si une irritation cutanée/orale plus que légère se produit, appelez immédiatement le CIP pour des recommandations de traitement.

En ce qui concerne la neige carbonique, assurez-vous de porter des vêtements de protection, tels que des gants appropriés lors de la manipulation de la neige carbonique, car l’exposition cutanée peut causer des dommages importants, tout comme l’ingestion.

Étant donné que la neige carbonique peut causer des brûlures semblables à des engelures, n’en placez pas directement dans un bol à punch ou des gobelets. Appelez l’IPC pour obtenir de l’aide si vous soupçonnez une brûlure cutanée due à la neige carbonique.

N’utilisez pas de neige carbonique dans une zone non ventilée, car du dioxyde de carbone est produit. Assurez-vous de le conserver dans un contenant isotherme et non au congélateur.

Pour les costumes, utilisez de la peinture faciale ou du maquillage étiquetés comme non toxiques et évitez les produits contenant du talc ou des hydrocarbures, qui peuvent être dangereux en cas d’ingestion accidentelle par de jeunes enfants.

Testez d’abord le maquillage sur une petite zone de peau, de préférence le bras, pour vérifier la sensibilité aux ingrédients avant de l’appliquer sur le visage.

Démaquillez-vous avant le coucher pour éviter les irritations de la peau et des yeux. Jetez tout maquillage périmé ou qui sent mauvais, car cela pourrait être un signe de contamination bactérienne.

N’utilisez pas de produits sur le visage ou le corps qui ne sont pas destinés à la peau.

Pour plus d’informations sur la sécurité d’Halloween de l’IPC, rendez-vous sur https://www.illinoispoisoncenter.org/health-safety/seasonal-safety/fall-safety/halloween

Inspectez les bonbons de votre enfant après un tour de passe-passe. Jetez les bonbons avec des emballages déchirés, des trous ou des emballages ouverts. Jetez les articles périmés ou tout ce qui pourrait sembler douteux. Vérifiez les étiquettes des bonbons pour vous assurer que votre enfant n’est allergique à aucun des ingrédients. Ne laissez pas l’enfant manger les produits de boulangerie maison qu’il a pu recevoir. (Derek Barichello – dbarichello@shawmedia.com)