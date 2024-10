Temps de prédiction : les choix des rédacteurs de CFL.ca pour la semaine 18

TORONTO — La semaine 18 ne comprend que trois matchs, mais les enjeux sont importants.

Nous avons deux séquences consécutives à Hamilton, où les Tiger-Cats accueillent une équipe des Blue Bombers de Winnipeg qui a remporté sept victoires consécutives. Les deux autres matchs au programme comportent des implications en séries éliminatoires. Les Stampeders de Calgary se battent pour leur vie en séries éliminatoires alors qu’ils se rendent en Colombie-Britannique pour affronter les Lions, tandis que les Elks d’Edmonton sont dans le même bateau, cherchant à dominer les Roughriders de la Saskatchewan en visite tout en gardant un œil attentif sur le match Stamps-Lions.

Voyons qui sont les rédacteurs de CFL.ca cette semaine.

EN RAPPORT

» Visitez la Game Zone et jouez à Pick ‘Em présenté par Old Dutch

» Prédicteur hebdomadaire : la Saskatchewan profite de l’élan

» Classement AMSOIL Power : les Ticats rugissent

» Simulation CFL : Des bombardiers en territoire connu

WPG chez HAM

Les deux équipes les plus en vue de la ligue — et les deux équipes les mieux classées selon le classement Power Rankings de CFL.ca présenté par AMSOIL — s’affronteront vendredi soir au Terrain Tim Hortons, déterminées à continuer de gagner. Il y a cependant une autre séquence en jeu ici. Les Bombers ont eu du mal à gagner au THF ces dernières années. Les Ticats ont défendu leur terrain contre les Bombers de 2018 à 2023, à l’exclusion de la saison 2020 annulée et de la saison 2021 raccourcie, où les Bombers n’ont pas disputé de match de saison régulière à Hamilton. Les victoires des Ticats ont été pour la plupart confortables, avec une marge moyenne de victoire de 11,25 points. Deux de nos écrivains voient cette tendance se poursuivre encore un an. Le reste ? Ils pensent que le Bleu et l’Or continueront à rouler.

PRENDRE

Écrivains : 66 % Winnipeg

CGY en Colombie-Britannique

Les Lions se sont retrouvés avec une avance ratée et une défaite en prolongation contre les Ticats la semaine dernière, mais doivent trouver un moyen d’étouffer cette séquence de deux défaites consécutives et leur plus gros problème, remportant seulement deux de leurs neuf derniers matchs. Les Stamps, quant à eux, se présentent à BC Place comme un bon adversaire et peut-être comme une bonne épaule sur laquelle pleurer. Calgary est sans victoire à ses six derniers matchs et est coincé dans la cave de la division Ouest. Les Stamps sortent d’une semaine de congé et auront besoin de repos et de préparation supplémentaires s’ils veulent vaincre les Lions et remporter leur première victoire sur la route de la saison. Si cela semble être un défi de taille, c’est parce que c’est le cas. Pourtant, un auteur y voit une possibilité. Les autres pensent que les Lions se remettent sur la bonne voie lors du match tardif de vendredi soir.

PRENDRE

Écrivains : 83 % avant JC

SSK chez EDM

Notre finale de la semaine 18 nous présente deux équipes évoluant dans des directions différentes. Les Riders sont sur une séquence de deux victoires consécutives et ont devancé les Lions au deuxième rang dans l’Ouest lors de la semaine 17, tandis que les espoirs des Elks en séries éliminatoires ont été mis à mal lors de leurs deux défaites contre les Bombers. Les Elks sont en mode victoire incontournable et les Riders devront s’y préparer s’ils veulent continuer à progresser vers l’organisation d’un match éliminatoire cette saison. Nos écrivains pensent que c’est exactement ce qui va se passer cette semaine.

PRENDRE

Écrivains : 100 % saskatchewanais