Alors que nous entamons une nouvelle semaine d’endurance à une réalité insupportablement difficile, une réalité qui nous inonde de sentiments de douleur, de chagrin, de colère et de divers degrés d’anxiété, nous nous retrouvons à réfléchir à l’importance de nos choix alimentaires.

Les troubles anxieux comptent parmi les problèmes de santé mentale les plus répandus dans le monde.

L’anxiété, un problème de santé mentale omniprésent, affecte des millions de personnes dans le monde, manifestant toute une gamme de symptômes, notamment l’inquiétude, la peur, l’agitation, et entraînant souvent des troubles du sommeil et des maux physiques tels que des maux de tête, des maux d’estomac et des tensions musculaires.

Notre alimentation n’est pas à l’abri de l’anxiété

Cela influence la qualité et la quantité des aliments que nous consommons, conduisant potentiellement à une suralimentation ou à une sous-consommation. La lutte contre l’anxiété implique généralement une thérapie émotionnelle et, dans certains cas, une intervention pharmacologique.

Des preuves substantielles illustrent une corrélation entre des nutriments spécifiques et des habitudes alimentaires et une diminution des symptômes d’anxiété. Une alimentation saine peut réduire efficacement le stress, améliorer l’humeur et fournir au corps et à l’esprit des ressources essentielles pour la vie quotidienne et les moments de détresse.

Bien que les changements alimentaires ne soient pas la principale solution pour lutter contre les troubles anxieux complexes et paralysants, certains scénarios suggèrent que les choix alimentaires sont importants.

Dopamine : l’influence des protéines

L’intersection de la nutrition, de la dopamine et de l’humeur représente un domaine de recherche fascinant et complexe qui a suscité une attention croissante ces dernières années. La dopamine, un neurotransmetteur associé à la récompense et au plaisir, joue un rôle central dans la régulation de l’humeur, de la motivation et du bien-être général. L’importance réside dans la capacité de nos choix alimentaires à affecter profondément la production de dopamine et, par conséquent, notre état émotionnel.

La composition et les nutriments de notre alimentation ont un impact direct sur les niveaux de dopamine. Certains aliments peuvent augmenter les niveaux de dopamine, tandis que d’autres peuvent les diminuer. Les aliments qui augmentent les niveaux de dopamine comprennent :

Protéines: Riches en acides aminés, les protéines contiennent de la tyrosine, un acide aminé transformé en dopamine dans l’organisme. D’excellentes sources de tyrosine comprennent le lait et les produits laitiers contenant jusqu’à 5 % de matières grasses, les œufs (en particulier les blancs d’œufs), le tofu, le poisson et la viande maigre. Il est donc conseillé d’incorporer des protéines à chaque repas, notamment au petit-déjeuner. D’autres composants alimentaires, tels que les probiotiques et les acides gras, influencent également les niveaux de dopamine.

Probiotiques et aliments fermentés: Ces dernières années, on a assisté à un regain d’intérêt pour les aliments fermentés, diverses entreprises signalant une augmentation des ventes de produits comme le yaourt. Simultanément, les méthodes traditionnelles de fermentation à domicile ont regagné en popularité pour mariner les légumes et cultiver du levain pour la fabrication du pain.

Ce regain de popularité peut être attribué à des recherches révolutionnaires explorant le microbiome humain, la communauté de bactéries résidant dans les intestins, et son impact potentiel sur la santé physique et mentale. Des études récentes mettent de plus en plus l’accent sur le lien entre le système digestif et le cerveau. De plus en plus de preuves suggèrent qu’un microbiome intestinal sain peut influencer la santé mentale, suscitant un enthousiasme scientifique pour la recherche sur le rôle des probiotiques dans la promotion du bien-être mental, notamment dans la réduction de l’anxiété. Cependant, les souches bactériennes spécifiques et les résultats garantis restent insaisissables.

Les probiotiques peuvent être trouvés dans les aliments fermentés facilement disponibles comme le yogourt et les légumes marinés (par exemple, le chou et le concombre). De nombreuses personnes signalent des effets bénéfiques sur leur système digestif lorsqu’elles passent au pain au levain, bien qu’il s’agisse d’une source de probiotiques un peu plus coûteuse que les compléments alimentaires.

Acides gras oméga-3 et vitamine D: Les acides gras oméga-3, essentiels à la santé du cerveau, ont été associés à une réduction de l’inflammation et à une amélioration de l’humeur. Il existe trois principaux types d’acides gras oméga-3 : l’ALA, l’EPA et le DHA, qui doivent provenir de sources externes, soit par le biais d’une alimentation équilibrée, soit par des suppléments.

L’ALA peut être trouvé dans l’huile de canola, l’huile d’olive, les noix, les graines de lin moulues, l’huile de lin, les graines de soja et les graines de chia. Les poissons comme le thon, le maquereau, les sardines, le saumon, la truite et le hareng sont d’excellentes sources d’EPA et de DHA, également riches en vitamine D, qui peuvent être déficientes en raison des inquiétudes liées à l’exposition au soleil. Il a été démontré que les suppléments d’oméga-3 réduisent l’anxiété dans une étude publiée il y a dix ans dans la revue Cerveau, comportement et immunité.

Antioxydants: Le terme « antioxydants » avait autrefois une connotation négative, mais il est désormais largement reconnu comme bénéfique pour l’organisme. Les antioxydants protègent les cellules, ralentissent le vieillissement et sont abondants dans les aliments à base de plantes courants dans la cuisine israélienne : fruits et légumes colorés, noix, graines, légumineuses (pois chiches, haricots, lentilles, soja, grains entiers, lupin et pois secs), et diverses épices et herbes, notamment le curcuma, la cannelle et la menthe, ainsi que des boissons comme le café et le thé vert. Ces antioxydants peuvent aider à protéger le cerveau du stress oxydatif et de l’inflammation, contribuant ainsi à l’anxiété.

Crédit : INGIMAGE

Hydratation: Le conseil séculaire de « boire de l’eau » s’applique, encore plus en période difficile. Boire huit à dix verres d’eau par jour aide à maintenir l’équilibre hydrique essentiel. La déshydratation peut entraîner divers symptômes, dont l’anxiété. Certaines herbes, comme la camomille et la lavande, possèdent des propriétés calmantes et peuvent être consommées sous forme de thés.

Avant la distribution, il est essentiel de reconnaître que les interventions diététiques présentent un faible risque et sont rentables. Bien qu’ils offrent des avantages potentiels pour la santé secondaire, il est essentiel de noter que l’accès aux conseils nutritionnels pour les troubles anxieux en soins primaires, même lorsqu’ils sont dispensés par des professionnels comme des psychiatres, des diététistes ou des thérapeutes, est actuellement limité.