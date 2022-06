Avec le début officiel de l’été dans quelques jours seulement, Environnement Canada prévoit que nous aurons un « temps de bière » avec un été plus chaud que d’habitude — mais des tempêtes pourraient surgir.

« Nos modèles montrent que pour la majeure partie du pays, nous pourrons mettre l’étiquette » plus chaud que la normale « d’un océan à l’autre », a déclaré dimanche Dave Phillips, climatologue principal à Environnement Canada, à CTV News Channel.

« Il est certain que pour la majeure partie du Canada, à l’avenir, le temps sera plus propice à la bière, à la plage, et je pense que les Canadiens apprécient un été comme celui-là. »

Nous constatons déjà une partie de ce temps plus chaud partout au Canada. Des avertissements de chaleur sont actuellement en place dans le sud du Manitoba et dans certaines parties du nord de l’Ontario près de la frontière manitobaine en particulier.

Le marathon du Manitoba devait avoir lieu ce dimanche, mais peu de temps après le début de la course, les températures ont grimpé au-dessus de 30 degrés et les organisateurs l’ont annulé pour des raisons de sécurité.

Le Manitoba « veut qu’il se dessèche », a déclaré Phillips, alors que la province a récemment été aux prises avec des inondations, « et il commence à le faire ». Mais le saut de chaleur dans cette région en ce moment est dramatique.

« Winnipeg pourrait voir 37 degrés aujourd’hui, soit 13 degrés de plus qu’il ne le serait normalement, et je pense plus chaud qu’à n’importe quel moment l’année dernière », a déclaré Phillips.

Tout au long du printemps, le Canada a connu un large éventail de conditions météorologiques.

«La semaine dernière, nous avons vu des chutes de neige totales de 30 cm de neige dans les Rocheuses, nous avons vu des pluies menaçantes dans certaines parties du sud de l’Alberta. […] c’était en quelque sorte une bonne nouvelle pour les agriculteurs et les producteurs. Et certainement ici dans l’est, il y a environ un mois, nous avons eu cette tempête de vent […] c’était l’une des tempêtes les plus coûteuses de l’histoire du Canada, puis la semaine dernière, nous avons eu des orages et des quasi-accidents et Montréal a reçu de fortes quantités de pluie et d’eau stagnante », a déclaré Phillips.

« Donc, nous avons eu notre part de conditions météorologiques étranges, sauvages et extrêmes, mais je pense que dans l’ensemble, ce printemps a été un peu frais et humide dans la plupart des régions du Canada. »

Il a ajouté que si vous regardez globalement, le Canada a été « l’une des régions les plus froides du monde » au cours de cette première moitié de 2022.

Cela nous prépare à un été plus chaud.

Mais l’une des grandes valeurs aberrantes pour cet été étouffant est la Colombie-Britannique, a-t-il déclaré.

« Les modèles se sont quelque peu améliorés pour leur donner plus d’été qu’ils ne l’étaient il y a peut-être une semaine », a-t-il déclaré. « Mais [it looks] comme s’ils allaient être de saison, le genre de temps de boucle d’or : ni trop chaud, ni trop froid.

L’année dernière, la Colombie-Britannique a connu l’une des pires saisons de feux de forêt que la province ait jamais connues. À cette époque en 2021, il y avait eu 277 incendies dans la province, comparativement aux 152 incendies de forêt qui se sont produits jusqu’à présent en 2022. Plus de 8 700 kilomètres carrés de terres ont été brûlés en Colombie-Britannique en 2021. En plus de cela, un dangereux « dôme de chaleur » à la fin juin et au début juillet 2021 a causé quatre fois le nombre de décès que la région voit généralement pendant cette période, avec 619 décès dus à la chaleur extrême. Un été plus frais cette année sera probablement un changement bienvenu.

Phillps a ajouté que si les choses se réchauffaient trop rapidement en Colombie-Britannique, nous pourrions avoir le contraire des incendies : des inondations.

« Je crains que s’il se réchauffe trop, trop rapidement, alors ils vont avoir de vraies situations d’inondation, parce qu’ils ont un manteau neigeux très élevé dans les altitudes moyennes et élevées dans les montagnes, et si vous allez de la neige fondante à la sueur, eh bien tout d’un coup, cette neige va fondre, et vous allez avoir des rivières qui vont être engorgées et des ruisseaux, et il pourrait certainement y avoir des inondations », a-t-il déclaré.

Cette prévision d’un été plus chaud pour le Canada dans son ensemble, la Colombie-Britannique semblant être plus fraîche que le reste du pays, fait écho aux prévisions estivales officielles de MétéoMédia, qui ont été publiées fin mai et prévoyaient un temps plus chaud avec un risque de tempêtes.

Phillips a noté que chaque fois qu’il y a une chaleur élevée et une humidité qui l’accompagne, nous avons les conditions pour qu’une tempête se prépare.

« Nous n’avons certainement pas de prévisions pour une saison à venir en termes de tempêtes », a-t-il déclaré. « Nous savons simplement que lorsque le temps chaud s’accompagne d’un taux d’humidité élevé, des tempêtes vont éclater au Canada – alors gardez toujours un œil sur le ciel. »

Il semble que même si l’été viendra avec de belles journées à la plage à travers le pays, il pourrait être judicieux d’avoir un plan de secours en cas de pluie.