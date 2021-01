Temps de changer? Réponse mitigée après que les autorités allemandes ont applaudi la campagne de diversité pour donner des noms d’origine migrante aux événements météorologiques

L’agence allemande des migrations a salué une campagne visant à mettre en valeur la diversité ethnique en donnant des noms d’origine étrangère aux événements météorologiques. L’initiative n’a pas plu à tout le monde.

«Nous vivons dans un pays d’immigration. Néanmoins, les hauts et les bas météorologiques [anticyclone and cyclone] sont presque toujours donnés des noms comme Gisela et Helmut. Il est temps de changer cela » un groupe de diversité a écrit sur le site Web de leur projet #WeatherCorrection. La campagne à apporter « Nouveau » Les noms allemands dans les prévisions météorologiques impliquent des activistes d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche.

«Après tout, les Allemands ont aussi des noms comme Ahmet, Chana, Khue und Romani»,le site a dit

Wir kapern das Wetter und hören nicht auf Wirbel zu machen, bis bei allen ankommt: unsere Gesellschaft ist #divers!

mehr Infos: https://t.co/6VcUOc1rtR pic.twitter.com/ghDGq8pA2c – #Wetterberichtigung (@Wetterkampagne) 5 janvier 2021

Presque tout le monde peut choisir le nom d’un cyclone ou d’un anti-cyclone pour un montant compris entre 240 € et 360 € (296 $ – 444 $) versés à l’Institut de météorologie de l’Université libre de Berlin, les bénéfices allant à des projets étudiants. Les noms sont ensuite utilisés dans les bulletins météorologiques officiels.

Quatorze de ces noms ont été acquis dans le cadre de l’initiative pour 2021. Cette année, l’Allemagne verra donc des événements météorologiques avec des noms d’origine arabe et turque, comme Ahmet, Cemal et Jussuf, ainsi que Bozena, Bartosz, Irek, Dragica, Goran et Chana , qui sont d’origine polonaise, slave du sud et hébraïque.

Cabinet du ministre des migrations et de l’intégration du pays loué la campagne dans une série de tweets. «Ahmet ou Alex, l’essentiel est la météo! En 2021, elle sera aussi diversifiée que notre société, et c’est une bonne chose. »

Aussi sur rt.com La police britannique n’assistera pas après un cambriolage ou ne mettra pas des agents dans la rue, mais dépensera 74000 £ pour un directeur de l’équité et de l’appartenance

L’initiative, cependant, a rencontré une réponse mitigée en ligne.

«Une très belle idée! Et oui, notre société est diversifiée – même si certains ne veulent pas entendre cela ou l’accepter, « une personne tweeté.

Autres appelé l’idée « stupide » et plaint à propos de «L’endoctrinement idéologique à travers les bulletins météorologiques.»



« Je vous remercie! La dénomination des zones à haute et basse pression est certainement l’un des plus gros problèmes en Allemagne. Peu importe que les Ahmets et les Stafenies obtiennent également une éducation de haut niveau et des emplois bien rémunérés ». une personne plaint.

Il y a aussi ceux qui dire personne ne se soucie vraiment des noms des événements météorologiques, tandis que d’autres trouvent la campagne amusante. «La plupart des zones à haute et basse pression sont issues de l’immigration, mais on en sait peu sur l’orientation sexuelle», un utilisateur Twitter m’a dit.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!