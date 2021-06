Temps de boom pour les avocats alors que Washington poursuit la grande technologie

WASHINGTON – Les avocats de Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick, un grand cabinet d’avocats d’affaires, étaient en effervescence lundi alors qu’ils se débattaient avec les décisions d’un juge fédéral sur des affaires antitrust liées à leur client : Facebook. Le mois dernier, les avocats de Cravath, Swaine & Moore, l’un des cabinets d’avocats d’élite du pays, ont conseillé Amazon lors de son acquisition de MGM, qui fait l’objet d’un examen antitrust de la part des régulateurs. Et une liste d’avocats plaidants pour l’éminent cabinet d’avocats Gibson, Dunn & Crutcher a présenté les arguments de clôture pour Apple dans un procès antitrust intenté par Epic Games. L’examen juridique et réglementaire croissant auquel sont confrontées Big Tech a conduit à une vague de poursuites, d’enquêtes et de propositions de législation visant à mettre fin à la domination d’Amazon, Apple, Facebook et Google. Il faudra peut-être des années pour déterminer si ces efforts réussissent, mais il y a déjà un gagnant clair : l’industrie juridique du pays.

Depuis que le gouvernement a intenté une action en justice pour démanteler Microsoft à la fin des années 90, il n’y a pas eu une plus grande demande de personnes connaissant les tenants et aboutissants du droit de la concurrence des entreprises. Cela ne fera qu’augmenter après qu’un juge fédéral ait rejeté lundi une affaire antitrust d’un État contre Facebook et déclaré que la plainte de la Federal Trade Commission contre le réseau social devait être révisée. Les décisions ont remis l’affaire Facebook entre les mains de Lina Khan, une critique féroce de l’industrie technologique, qui est récemment devenue présidente de la FTC, une agence qui réglemente les lois antitrust. La semaine dernière, des projets de loi visant à affaiblir l’emprise des entreprises sur l’industrie ont également avancé à la Chambre. La clameur pour le talent s’étend aux entreprises de lobbying et aux économistes, qui peuvent aider les entreprises à formuler des contre-arguments et à fournir des témoignages d’experts sur le pouvoir de marché des entreprises. Mais il est particulièrement aigu dans la profession juridique. Les géants de la technologie inondent déjà les salles d’audience de grandes équipes d’avocats éminents pour défendre leur cause. Google fait face à plusieurs poursuites antitrust, une intentée par le ministère de la Justice et deux autres par des procureurs généraux des États. Depuis que ces poursuites ont été déposées, 16 avocats de six cabinets d’avocats ont comparu devant les tribunaux pour défendre l’entreprise, selon les archives publiques. Au total, 51 avocats de 21 cabinets d’avocats ont comparu devant les tribunaux dans les affaires Google, y compris des avocats représentant des États comme le Texas et certains des concurrents de Google. Facebook, qui fait face à sa propre affaire antitrust, a engagé une équipe d’avocats de la même manière.

En conséquence, le travail antitrust – autrefois un domaine relativement endormi du monde juridique – constitue désormais une aubaine pour les grandes entreprises. Les meilleurs associés d’un grand cabinet facturent souvent entre 1 000 et 2 000 dollars de l’heure, et les dizaines de jeunes associés qui les aident à facturer des centaines de dollars de l’heure. Le coût est minime pour les entreprises technologiques géantes. Mais cela a élargi le fossé des ressources entre les régulateurs et les entreprises qu’ils surveillent, rendant plus difficile pour le gouvernement de recruter et de garder les talents pour affronter l’industrie. Cela a également suscité de nouvelles inquiétudes concernant la porte tournante de Washington, car de nombreux avocats utilisés par les entreprises de technologie ont récemment travaillé pour le gouvernement. En 2019, lorsque le ministère de la Justice a recherché un enquêteur principal sur Google et d’autres géants de la technologie, les responsables ont présenté une liste de candidats d’environ 10 cabinets d’avocats, selon deux personnes connaissant la recherche. Mais un par un, ont-ils dit, les candidats potentiels ont dû être rayés de la liste car ils travaillaient déjà pour des clients Big Tech, laissant peu d’options. Plus récemment, des conflits d’intérêts ont compliqué la recherche par l’administration Biden du chef de la division antitrust du ministère de la Justice. À plusieurs reprises, des critiques de l’industrie ont critiqué un candidat potentiel en raison de ses liens avec les Big Tech. « Ces entreprises ont les ressources financières pour embaucher les meilleurs et les plus brillants », a déclaré William J. Baer, ​​ancien chef de la lutte antitrust au ministère de la Justice sous le président Barack Obama. « Mais cela souligne la disparité des ressources entre ce que le gouvernement peut consacrer à ces problèmes et les ressources pratiquement illimitées de ces entreprises. » Rebecca Slaughter, commissaire démocrate à la FTC, a déclaré que les affaires antitrust étaient parmi les plus coûteuses. Le coût d’un témoin expert pour parler au nom de l’agence dépasse les coûts des témoins pour tous les autres cas poursuivis par l’agence au cours d’une année donnée. « La demande d’application des lois antitrust a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie et a vraiment explosé l’année dernière », a déclaré Mme Slaughter. « Les coûts liés au dépôt de dossiers importants et complexes et à l’examen du tsunami de fusions proposées sont énormes, en particulier pour une petite agence comme la nôtre. »

Amazon, Facebook et Google ont refusé de commenter. Apple et les cabinets d’avocats n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Freshfields, le plus ancien cabinet d’avocats mondial au monde, montre l’étendue des temps de boom pour le travail juridique antitrust. En 2018, le cabinet a embauché Eric Mahr, ancien avocat principal du ministère de la Justice, pour étendre la pratique antitrust du cabinet à Washington. M. Mahr a ensuite fait appel à de nombreux anciens collègues, dont Julie Elmer, une avocate plaidante expérimentée. Le cabinet compte aujourd’hui une dizaine d’associés possédant une expertise antitrust. Mme Elmer et M. Mahr dirigent la défense de Google contre une poursuite en matière de technologie publicitaire menée par le procureur général du Texas. L’entreprise s’est également développée vers l’ouest, pour se rapprocher de ses précieux clients technologiques. La société, basée en Grande-Bretagne, a envoyé son principal partenaire antitrust européen, Alan Ryan, ouvrir un bureau à Menlo Park dans la Silicon Valley. Il a depuis ajouté six associés d’autres cabinets. Au total, 25 personnes travaillent dans le bureau de l’entreprise sur Sand Hill Road, l’immobilier de bureau le plus cher du pays et le siège de sociétés de capital-risque, dont Kleiner Perkins.

L’année prochaine, la société déménagera sur deux étages dans un nouveau complexe de bureaux à Redwood City pour accueillir davantage de membres du personnel, dont quatre nouveaux partenaires antitrust que M. Ryan cherche à embaucher. « Pouvons-nous le doubler l’année prochaine ? J’espere. » dit M. Ryan. « Nous prévoyons de grandir. La seule question est de savoir à quelle vitesse nous pouvons y arriver.