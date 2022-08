Temps d’attente de 5 minutes pour le 911 maintenant, selon le syndicat des preneurs d’appels « nouveau normal »

Le syndicat représentant les preneurs d’appels du 911 chez E-Comm affirme que les temps d’attente de cinq minutes pour les services d’urgence sont désormais «la nouvelle norme».

“Cinq minutes peuvent ne pas sembler très longues. Mais lorsque vous faites une crise cardiaque, que vous vous occupez d’un enfant grièvement blessé, que vous réconfortez une victime d’un accident de voiture mourante ou que vous assistez à une personne âgée en détresse pendant un dôme de chaleur, vous avez besoin d’aide rapidement. Chaque seconde qui passe peut sembler une vie », a écrit le président du SCFP 8911, Donald Grant.

Dans une lettre ouverte adressée à tous les Britanno-Colombiens, le syndicat a averti que le système d’appel d’urgence est « cassé » et a besoin de plus de « financement constant et stable » pour être réparé.

Le syndicat a cité un rapport de 2021 de Price Waterhouse Coopers qui a révélé que la liste actuelle de 153 téléphonistes à temps plein doit augmenter de 125 pour répondre aux demandes opérationnelles.

« En avril de cette année, nous avions encore perdu 20 % de cette équipe, et un nombre sans précédent de 28 % du personnel est en congé. Ceux d’entre nous qui restent font plus d’heures supplémentaires – et, plus fréquemment, des heures supplémentaires forcées – pour atteindre les niveaux de dotation minimum.

La formule de financement d’E-Comm est souvent qualifiée de « complexe » par ceux qui la connaissent. L’organisme ne reçoit aucun financement du gouvernement provincial. Les services 911 d’E-Comm sont sous-traités par 25 districts régionaux de la Colombie-Britannique et sont financés principalement par les taxes foncières.

E-Comm exploite également des lignes non urgentes pour un certain nombre de services de police et d’incendie. Le forum de financementla tient compte du nombre de canaux radio requis par une agence, du volume d’appels d’urgence et d’appels non urgents reçus en son nom et de nombreux autres facteurs, tels que la complexité des appels et les changements de population.

“Des communautés de toutes tailles et de besoins variés paient dans le système, mais parce que beaucoup ont d’autres priorités, le financement rebondit en fonction des besoins, répondant aux catastrophes cycliques”, a écrit Grant. “L’autre problème est que nous perdons certains de nos opérateurs les plus qualifiés au profit d’agences qui paient mieux – parfois nettement mieux – ou ont des charges de travail gérables.”

Grant a appelé à un nouveau modèle de financement avec un financement de tous les niveaux de gouvernement basé sur un système de soutien continu.

« Ce dont le système a besoin, c’est d’un modèle de financement stable : un système de soutien continu dans lequel le financement ne fluctue pas en fonction des gros titres, mais est là tout le temps pour s’assurer que ce service de base peut être fourni d’une manière que les Britanno-Colombiens besoin et mérite, surtout dans les pires jours de notre vie.

