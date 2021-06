Temps, comment regarder, à quoi s’attendre

L’audience de détermination de la peine de Derek Chauvin devrait commencer à 13 h 30 CT

Les procureurs ont demandé une peine de prison plus sévère tandis que la défense a demandé une probation.

Chauvin fait également face à un acte d’accusation fédéral pour violation des droits civils de George Floyd qui pourrait ajouter une peine de prison.

L’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pourrait être condamné à 30 ans de prison vendredi après avoir été reconnu coupable du meurtre de George Floyd.

Chauvin est dans une prison à sécurité maximale depuis qu’un jury l’a reconnu coupable en avril de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, près d’un an après la mort de Floyd en garde à vue.

Chauvin s’est agenouillé sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes en mai dernier alors que Floyd a déclaré qu’il ne pouvait pas respirer. La mort de Floyd, qui a été capturée sur une vidéo largement vue, a déclenché des protestations à l’échelle nationale contre la brutalité policière et le racisme systémique.

Minneapolis est à fleur de peau depuis la mort de Floyd et les tirs mortels de la police contre Daunte Wright lors du procès de Chauvin et Winston Smith Jr., un noir de 32 ans, père de trois enfants, le 3 juin.

Voici ce qu’il faut savoir sur la condamnation de Derek Chauvin :

Comment regarder la condamnation de Derek Chauvin

L’audience au Hennepin County Government Center, qui doit commencer à 13 h 30 CT, sera diffusée par Court TV et USA TODAY diffusera en direct les débats.

Le tribunal devrait entendre les déclarations de la famille et des proches de Floyd, qui fourniront des déclarations de la victime au juge. Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, a également demandé au public de soumettre en ligne des déclarations d’impact sur la communauté. Chauvin aura l’occasion de s’exprimer.

Combien de temps Derek Chauvin sera-t-il en prison ?

Bien que Chauvin ait été reconnu coupable de trois chefs d’accusation, il ne sera condamné que sur le chef d’accusation le plus grave car toutes les accusations découlent d’un seul acte, commis contre une seule personne.

Pour les contrevenants primaires qui ont commis un meurtre au deuxième degré, les lignes directrices sur la détermination de la peine recommandent 150 mois ou 12 ans et demi de prison. Les procureurs ont demandé que Chauvin reçoive une peine de prison plus sévère en raison des facteurs aggravants de la mort de Floyd, notamment que Chauvin ait abusé de son autorité en tant que policier et que le crime ait été commis en présence d’enfants.

Le juge du Minnesota, Peter Cahill, a statué le mois dernier qu’il y avait quatre facteurs aggravants, ce qui signifie que Chauvin pourrait encourir jusqu’à 30 ans de prison. Mais Cahill pouvait encore le condamner à moins.

L’avocat de la défense Eric Nelson s’est opposé à une peine plus sévère, affirmant que l’État n’avait pas réussi à prouver que les facteurs aggravants, entre autres, existaient lorsque Chauvin a arrêté Floyd le 25 mai 2020. Nelson a demandé un nouveau procès et une audience pour que le verdict soit destitué à cause de ce qu’il appelé inconduite du jury.

La plupart des observateurs juridiques pensent que Chauvin obtiendra une peine de prison substantielle de près ou de 30 ans. Si Cahill devait condamner Chauvin à quoi que ce soit au-dessus de cela, il risque de voir sa décision annulée en appel, ont déclaré des experts à l’Associated Press.

Dans une autre affaire très médiatisée au Minnesota, l’ancien officier Mohamed Noor a été condamné en 2019 à 12 ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable lors de la mort par balle en 2017 de Justine Ruszczyk Damond.

Quelle que soit la peine, un accusé pour bonne conduite purgera probablement les deux tiers de la peine en prison et le reste en liberté surveillée appelée libération conditionnelle. Chauvin obtiendra également un crédit pour le temps passé depuis qu’il est allé en prison en avril.

Quand les autres officiers seront-ils jugés ?

Thomas Lane, J. Kueng et Tou Thao, les trois anciens policiers de Minneapolis accusés d’avoir aidé et encouragé la mort de Floyd, seront jugés en mars.

Un acte d’accusation fédéral pourrait ajouter une peine de prison

Pendant ce temps, un grand jury fédéral a inculpé Chauvin, Lane, Keung et Thao pour violation des droits civils de Floyd, ce qui pourrait prolonger les peines auxquelles les anciens officiers pourraient être condamnés. Ces accusations les accusent d’avoir violé une loi fédérale interdisant aux représentants du gouvernement d’abuser de leur autorité.

Chauvin fait face à un autre acte d’accusation fédéral résultant d’une confrontation avec un adolescent de 14 ans en 2017.

La violation des droits civils d’une personne est passible « d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la perpétuité ou de la peine de mort », selon les circonstances et les blessures résultant du crime, selon le ministère de la Justice.

