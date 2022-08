Temps chaud et “coups” frais attendus au Canada en août

La majeure partie du Canada devrait connaître un temps très chaud en août, ponctué de périodes de températures plus fraîches que la normale, selon The Weather Network.

Un rapport publié lundi par le météorologue de Weather Network, Doug Gillham, indique que des températures proches de la normale ou supérieures à la normale sont attendues pour le mois, bien que des températures plus fraîches “attendent dans les coulisses dans une grande partie du nord du Canada”.

“Il y aura des pauses importantes de la chaleur et même le potentiel de coups rapides de temps plus frais qui apporteraient un indice de la prochaine saison à venir”, indique le rapport.

De nombreuses régions du Canada ont connu des températures proches ou supérieures à la normale en juillet, la majeure partie du nord du Canada étant “exceptionnellement chaude” et l’est de Terre-Neuve “très chaud”, selon The Weather Network, bien que pas au même niveau que les vagues de chaleur dangereuses subies en Colombie-Britannique l’été dernier.

Même alors, le climatologue principal d’Environnement Canada, Dave Phillips, a déclaré à CTV News Channel le 18 juillet que “la partie la plus chaude de l’été est encore à venir”, juillet et août étant “plus chauds que la normale”.

Le rapport de Weather Network indique que le temps chaud devrait « dominer du sud des Prairies au Canada atlantique » en août, avec une tendance plus froide se développant dans la majeure partie du nord du Canada, ce qui pourrait pousser vers le sud et « briser » la chaleur dans les parties sud du Canada. le pays.

Le temps le plus chaud devrait commencer à se déplacer vers l’ouest au cours de la deuxième semaine d’août, entraînant des températures presque saisonnières dans tout le Canada atlantique et quelques «coups» de temps plus frais.

L’Ontario et le Québec pourraient connaître une pause prolongée de la chaleur à la mi-août d’une durée de cinq à 10 jours avant le retour du temps chaud à la fin août et en septembre, selon The Weather Network.

Selon le rapport, la Colombie-Britannique devrait revenir à un “schéma plus frais”, avec des périodes de temps plus chaud prévues de la mi-à la fin août, mais pas aussi élevées que ce que la province a connu la dernière semaine de juillet.



Avec des fichiers de CTV News