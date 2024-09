Templon : Pierre & Gilles : Nuit électrique

Jusqu’au 19 octobre, le Templon la galerie présente : Nuit électrique (Nuit électrique) par Pierre & Gilles. La galerie nous a envoyé ce texte :

Depuis plus de quarante ans, Pierre & Gilles réalisent des portraits oniriques à la frontière entre la peinture et la photographie. Avec leur nouvelle exposition Nuit électriquele duo assume sa longévité, sa place de portraitiste de l’époque et de pionnier des questions LGBTQI+. Pourtant, c’est toujours quand on croit les connaître par cœur que Pierre et Gilles nous surprennent. Avec leurs nouvelles toiles, réalisées au cours des deux dernières années, les artistes s’amusent de leur statut d’icônes pour créer une galerie de portraits nocturnes et décalés.

Depuis 1976, le couple formé par Pierre le photographe et Gilles le peintre a établi un langage singulier mêlant références à la culture populaire et à l’histoire de l’art, à la fois merveilleux et subversif, insolite et engagé. Hantée par la lumière artificielle des néons, leur nouvelle série, inédite, possède la lumière des bas-fonds et des paradis artificiels. Nostalgie euphorique des années Palace, du club mythique auquel ils sont si souvent associés, ou regard désabusé sur un monde où toutes les luttes sont peut-être gagnées ? Pierre et Gilles mettent en scène certains de leurs personnages favoris – le marin, l’ange, le voyou, le poulbot. Ils sont placés dans des espaces indéfinis, ombragés, entre le club, la fête foraine ou le cabaret. Leurs modèles, parfois nus ou tatoués, couples amoureux ou solitaires désabusés, forment une foule séduisante, joyeuse, vaguement inquiétante. Au milieu de cette jeunesse gay, trans, métisse, Pierre & Gilles présentent deux autoportraits. L’un empreint d’une mélancolie grave les présente séparés. L’autre les dépeint comme des retraités guillerets, dans un décor de carte postale désuète. En jouant sur l’ambiguïté des registres, Pierre & Gilles embrassent avec humour leur univers « camp ». En substance, ils dépeignent un monde troublé, oscillant entre optimisme et désillusion.

En contrepoint, Pierre & Gilles dévoilent deux portraits de leurs muses de toujours : Amanda Lear, en actrice de théâtre de vaudeville, et Isabelle Huppert, en majestueuse Marie Stuart. Les deux éclairent par contraste l’originalité du nouveau travail de Pierre et Gilles sur la lumière. Le traitement de l’éclairage artificiel, dur, qui ne décline jamais, mais transfigure les êtres, est l’un des aspects les plus radicaux de leur pratique récente. Il peut être lu comme une puissante métaphore de la résistance au passage du temps qui nivelle tout, les existences et les luttes. Quelle bienveillance la communauté LGBTQI+ a-t-elle réussi à gagner après plus d’un demi-siècle de progrès sociétaux ? Quelle place et quelle considération pour les personnes marginalisées d’aujourd’hui ?

Pierre & Gilles :Nuit électrique

Jusqu’au 19 octobre 2024

Templon

28 rue du Grenier-Saint-Lazare

75003, Paris

Horaires : Du mardi au samedi, de 10h à 19h

www.templon.com