Temple Juno sur Ted Lasso, en collaboration avec Justin Timberlake et en ramenant les cinémas | Actualités Ents & Arts

Après avoir passé une année « folle » enfermée à Los Angeles, la star britannique Juno Temple est heureuse d’être de retour à Blighty et sur le plateau de tournage actuellement de la deuxième série de l’émission à succès Ted Lasso.

Si ce n’est pas déjà sur votre radar, il y a beaucoup d’amour pour la série, notamment sous la forme de deux Guilde des acteurs de l’écran et quatre Golden Globe nominations – y compris le meilleur acteur dans une série comique pour star Jason Sudeikiset performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série comique.

Il raconte l’histoire d’un entraîneur de football américain gérant une équipe de «football» londonienne en difficulté, et est devenu un succès surprise pour Apple TV + lors de son lancement en 2020. Temple, 31 ans, joue Keeley Jones, mannequin et petite amie de l’un des les grévistes du club.

Image:

Jason Sudeikis joue dans la série en tant qu’entraîneur de football américain dirigeant une équipe de « football » de Londres



Image:

Temple peut également être vu sur les écrans dans le nouveau film Palmer, avec Justin Timberlake



« Jouer Keeley dans des moments si étranges, c’est une telle injection de joie que je ne peux m’empêcher de ressentir une sorte de désir de vivre en la jouant, je suppose », a déclaré l’actrice à Sky News. « Donc je suis vraiment reconnaissant pour elle, pour être honnête. »

Telle a été la demande de contenu de la part d’audiences record pendant la COVID-19[feminine verrouillages, les restrictions strictes qui prévalent actuellement sur les plateaux de télévision et de cinéma semblent d’autant plus nécessaires pour assurer la poursuite de la production.

«Je me sens tellement chanceux de travailler et je pense que nous sommes tellement pris en charge par le fait que nous sommes testés et que nous nous assurons que nous sommes en sécurité et en bonne santé», déclare Temple. « C’est probablement l’endroit le plus sûr où je pourrais être dans ma vie en ce moment. »

Avant le premier lockdown, Temple a tourné le film Palmer, en face Justin Timberlake, en Louisiane.

C’est une histoire d’une petite ville américaine du réalisateur oscarisé Fisher Stevens, à propos de l’ex-détenu Palmer (Timberlake), qui forme un lien improbable avec un garçon de sept ans, Sam, alors que sa mère se bat contre la dépendance.

L’actrice reconnaît que Ryder Allen, enfant de huit ans, vole le film et en est le cœur, lui offrant des scènes puissantes en tant que mère toxicomane Shelly.

Image:

Temple joue une mère toxicomane dans le film



«Elle est en train de perdre cet enfant extraordinaire qui lui manque devant elle», dit Temple. « J’ai lu le scénario et j’ai pensé qu’elle était une fille spéciale parce que … évidemment, elle souffre de dépendance … et elle perd la bataille. Elle ne sait pas vraiment comment être mère, mais je pense que Sam en est une de ses meilleurs amis et ils traînent comme des égaux.

« Donc, quand il est venu au moment où je dois venir le voir et dire, je pense que c’est mieux s’il reste avec Palmer, quand j’ai lu le scénario, j’ai pensé que c’était un moment profondément émouvant parce que c’était comme si elle était la enfant et il a grandi. «

C’est loin de jouer Keeley dans Ted Lasso.

« C’était vraiment un espace libre dans lequel être, mais en même temps, je pense qu’il est important d’explorer des choses qui vous mettent parfois mal à l’aise », dit Temple. « Je pense qu’avoir de l’empathie pour l’humanité en tant qu’acteur est la chose la plus importante. »

Elle décrit Timberlake comme « brillant » et dit qu’Allen, comme son personnage de Ted Lasso, était « une injection de joie ».

Image:

Timberlake joue un ancien détenu à Palmer



Elle poursuit: «Il a un cœur tellement ouvert, une telle curiosité et une si belle façon de voir la vie qui est aussi évidente sur le film.

« Je sais qu’il va avoir toute une carrière, ce jeune homme. «

Temple devrait savoir. Enfant actrice elle-même, à l’âge de 11 ans, elle a été dirigée par son père (Julien Temple, réalisateur de films et de clips pour David Bowie et les Rolling Stones, ainsi que compagnon des Sex Pistols) à Pandaemonium, avec John Hannah et Samantha Morton.

À l’adolescence, elle a joué la fille de Cate Blanchett dans Notes On A Scandal, puis Lola in Atonement face à Benedict Cumberbatch, Kiera Knightley et James McAvoy. Via St Trinian’s et The Other Boleyn Girl, elle a remporté un BAFTA – le prix EE Rising Star – à 23 ans.

Cela a été tout à fait la trajectoire, et qu’elle joue une fée marraine dans Maléfique aux côtés d’Angelina Jolie ou qu’elle joue dans la série HBO Sky Atlantic Vinyl de Mick Jagger et Martin Scorsese, ses performances sont largement saluées.

Alors que l’écran argenté est de plus en plus éclipsé par le petit, avec des cinémas fermés et des géants du streaming tels que Netflix servant apparemment la majorité des films actuels, tandis que les derniers projets de Temple sont avec Apple TV +, elle n’est pas moins triste pour l’industrie.

«Rien ne vaut d’aller au cinéma», dit-elle. « Mais je pense qu’il est toujours important de les regarder, même si c’est dans votre propre salon, car le cinéma est quelque chose qui peut vraiment vous sortir de votre propre vie pendant un moment lorsque vous en avez besoin, ou vous faire vous sentir moins. seul à un moment où vous en avez besoin, et vous emmener dans un endroit où vous n’êtes jamais allé lorsque vous en avez besoin. «

Elle poursuit: «J’espère que les cinémas reviendront bientôt.

« Je pense que tout le monde devrait participer et faire des ciné-parcs. Vous devez les ramener parce que vous pouvez aller dans votre propre voiture et être en sécurité. »

Palmer est maintenant disponible sur Apple TV +