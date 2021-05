Temple du Maharashtra décoré de 7000 mangues sur Akshaya Tritiya qui seront donnés aux patients Covid

Un temple du Maharashtra a fait les manchettes pour une grande exposition de mangues qui a été installée à l’intérieur des locaux du temple pour célébrer le festival hindou d’Akshaya Tritiya. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que le temple fera don des mangues aux patients de Covid-19 maintenant que le festival est terminé. L’incident s’est produit samedi dans le temple Vitthal-Rukmini à Pandharpur, qui a marqué le festival de bon augure d’Akshaya Tritiya. Selon les rapports, les mangues avaient été données au temple par un homme d’affaires basé à Pune.

L’affichage des milliers de mangues est devenu viral sur les réseaux sociaux après que des photos et des vidéos des décorations fruitées ont fait surface en ligne. Selon rapports, les mangues devaient être distribuées aux patients Covid-19 après les rituels de culte au temple.

Alankara d’hier à Pandarpur Sri Panduranga Vittala .. Temple entièrement décoré de mangues .. Jai Vittala Jai ​​Panduranga Jai ​​Vittoba pic.twitter.com/j1t2yuHvtC– Suresh Seshadri (@ sureshseshadri1) 15 mai 2021

Pas seulement à Pandharpur, les décorations de mangue ont été vues en plein essor dans plusieurs temples. Le célèbre Dagdusheth Halwai Public Ganpati Trust a fait don de 1111 mangues rioe au temple Ganpati de Pune à l’occasion d’Akshaya Tritiya.

Pas moins de 1001 mangues ont également été utilisées pour décorer les idoles du temple Dakshin Kashi Shri Kapileshwar à Balagavi, Karnataka.

Le jour propice d’Akshaya Tritiya est observé avec enthousiasme et passion par les communautés jaïn et hindoues à travers l’Inde chaque année. L’occasion d’Akshay Tritiya est d’une importance unique car on considère que le cours du destin se transforme ce jour-là, ce qui rend l’occasion très propice. Ce jour-là, le culte des dieux, en particulier du Seigneur Vishnu, est le rituel le plus important. Cela signifie également l’achat d’or et d’autres articles, ce qui est censé apporter la bonne fortune pour le reste de l’année.

Le titre du festival signifie deux mots, Akshay et Tritiya. Les deux mots ont une importance considérable dans la religion hindoue. Akshay qui indique «ne jamais diminuer» porte un soleil et une harmonie sans fin dans la vie des gens qui se tiennent vite à cette occasion. Le terme Tritiya provient du fait qu’Akshay Tritiya vient le troisième jour de la moitié illuminée du mois de Vaisakhi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici