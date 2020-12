ATLANTA: Phil Niekro, membre du Temple de la renommée du baseball, qui a bien joué dans la quarantaine avec un knuckleball qui a dérouté les frappeurs de la grande ligue pendant plus de deux décennies, principalement avec les Braves d’Atlanta, est décédé après un long combat contre le cancer, a annoncé l’équipe dimanche. Il avait 81 ans.

Les Braves ont déclaré que Niekro était mort samedi soir dans son sommeil. Il vivait dans la banlieue d’Atlanta de Flowery Branch, où une artère principale porte son nom.

Niekro a remporté 318 matchs au cours de sa carrière de 24 ans, qui s’est terminée en 1987 à l’âge de 48 ans après avoir fait un dernier départ avec les Braves.

Connu pour un terrain qui déroutait les frappeurs et les attrapeurs, Niekro ne savait même pas où il allait, il était cinq fois All-Star qui a eu trois saisons de 20 victoires avec Atlanta.

Niekro a également présenté les Yankees de New York, les Indians de Cleveland et les Blue Jays de Toronto à la fin de sa carrière.

Nous sommes navrés par le décès de notre précieux ami, ont déclaré les Braves dans un communiqué. Knucksie a été tissé dans le tissu Braves, d’abord à Milwaukee, puis à Atlanta. Phil a déconcerté les batteurs sur le terrain et plus tard a toujours été le premier à se joindre à nos activités communautaires. C’était au cours de ces activités communautaires et de fans où il communiquait avec les fans comme s’ils étaient des amis perdus depuis longtemps.

Une statue de Niekro livrant son terrain de marque est située à l’extérieur du Truist Park, le stade des Braves.

Niekro n’a pas atteint les ligues majeures avant 1964, quand il a lancé 10 matchs en soulagement pour les Braves de Milwaukee de l’époque. Il n’a fait qu’un seul départ au cours de ses trois premières années dans les grandes ligues, mais s’est finalement épanoui en tant que partant en 1967, la deuxième année des Braves à Atlanta quand il est allé 11-9 et a mené la Ligue nationale avec une MPM de 1,87.

Avec un coup de poing flottant qui obligeait les receveurs à porter un gant surdimensionné, Niekro a obtenu une fiche de 23-13 alors que les Braves remportaient le premier titre NL West en 1969.

Il a également connu 20 saisons de victoires en 1974 et 1979, malgré le lancement d’une équipe qui a connu des moments difficiles après son apparition dans la série inaugurale du championnat NL, où les Braves ont été balayés en trois matchs par les Amazin ‘Mets de New York.

Niekro a également mené la ligue lors de défaites quatre saisons consécutives, perdant 20 matchs en 1977 et en 1979.

Il a terminé avec un record de carrière de 318-274 et une MPM de 3,35. Niekro a été intronisé au Temple de la renommée du baseball en 1997.

Son jeune frère, Joe, a également eu une longue carrière de baseball avec un arsenal qui comprenait le knuckleball. Il a remporté 221 matchs en 22 ans dans les grandes ligues, faisant de la fratrie la plus gagnante du baseball Niekros, avec un total de 539 victoires, juste devant Gaylord et Jim Perry.

Joe Niekro est décédé en 2006 à 61 ans.

