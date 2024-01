Temple de la renommée du baseball : le double standard à l’égard des tricheurs se poursuit

La classe 2024 du Temple de la renommée du baseball sera révélée mardi après-midi, mais avant cette annonce (et mon propre bulletin de vote), veuillez considérer le cas de trois joueurs éminents que les électeurs ont dû considérer cette année :

JOUEUR A : 22 saisons avec une ligne slash en carrière de .295/.380/.550, 3 115 coups sûrs, 696 circuits, 548 doubles, 2 086 points produits, 2021 points et 329 buts volés.

JOUEUR B : 19 saisons à .312/.411/.585, 2 574 coups sûrs, 555 circuits, 547 doubles, 1 831 points produits, 1 544 points et 38 buts volés.

JOUEUR C: 22 saisons .292/.393/.514, 2 689 coups sûrs, 509 circuits, 467 doubles, 1 676 points produits, 1 636 points et 253 buts volés.

Vous pourriez penser, hé, ils tous appartenir. Les joueurs A et B, après plusieurs années sur le bulletin de vote, ont autant de chances que vous de voir leur nom sur des plaques à Cooperstown. Le joueur C, dans sa dernière année d’éligibilité, s’approche du seuil d’admission, mais il risque également d’être à court de temps.

Le joueur A est Alex Rodriguez. Le joueur B est Manny Ramirez. Le joueur C est Gary Sheffield. Rodriguez et Ramirez ont été suspendus pour utilisation de stéroïdes. Sheffield ne l’était pas, mais sur la base d’un tas de preuves, il utilisait presque certainement également des médicaments améliorant la performance.

Lundi matin, Sheffield disposait de 74,6 pour cent des bulletins de vote connus dans le système de suivi indispensable de Ryan Thibodaux, tandis que Rodriguez était bloqué à 39,4 et Ramirez à 35,2.

Pourquoi les électeurs se sont adoucis à l’égard de certains joueurs, comme Sheffield, mais continuent d’adopter une ligne dure à l’égard d’autres, comme Rodriguez et Ramirez, est l’un des grands mystères du processus du Temple de la renommée. Deux ans après que les grands de tous les temps (et probablement les tricheurs) Barry Bonds et Roger Clemens soient tombés des urnes bien avant d’être consacrés, nous avons toujours une approche inégale pour juger les joueurs de l’ère des stéroïdes.

Je comprends, dans une certaine mesure. Les électeurs ne veulent pas voter pour les tricheurs aux stéroïdes. Mais soyons réalistes, nous avons presque certainement voté pour plusieurs joueurs qui ont utilisé des PED au cours de leur carrière. Comment nier l’un des plus grands joueurs de sa génération (Rodriguez) et voter pour un joueur bien moindre (Sheffield) parce que l’un d’entre eux a définitivement utilisé des PED alors qu’un seul l’a très probablement fait ?

C’est étrange.

Quoi qu’il en soit, c’est la neuvième année que je vote et, à juste titre, j’ai coché neuf cases. Un joueur sur le point d’être consacré (Billy Wagner) reste pour moi un échec de peu. Voici les cases que j’ai cochées cette année et mon raisonnement :

CARLOS BELTRAN

Beltran aurait peut-être déjà passé son après-midi à Cooperstown sans son rôle dans le scandale de tricherie des Astros de Houston il y a quelques années. Cela semble idiot, étant donné que cela n’a certainement presque rien à voir avec sa longue et illustre carrière en tant que l’un des meilleurs voltigeurs du baseball. Beltran n’est qu’un des cinq joueurs pour enregistrer 500 doubles, 400 circuits et 300 interceptions au cours de sa carrière.

ADRIEN BELTRE

Beltre se présente comme une évidence au premier tour, et ses seules statistiques – 3 166 coups sûrs, 477 circuits et une ligne oblique en carrière de .286/.339/.480 – rendent cette décision facile. Il a le troisième plus haut WAR jamais enregistré parmi les joueurs de troisième but. Choix facile.

TODD ​​HELTON

Helton a régulièrement grimpé, passant de 16,5 % des voix en 2019 à 72,0 % l’année dernière, il devrait donc probablement commencer à réfléchir à son discours d’acceptation cette année. Le WAR (61,8) de l’ancienne star des Rocheuses est meilleur que les joueurs de premier but déjà inscrits tels que Harmon Killebrew (60,4), Willie Stargell (57,5) et Gil Hodges (43,9).

ANDRUW JONES

Jones, le meilleur défenseur de centre défensif de sa génération, était sur le point de devenir un joueur de Hall au cours de la première décennie de sa carrière, puis sa production au marbre a diminué de façon spectaculaire. Jones est dix fois vainqueur du Gold Glove et a également réussi 434 circuits. Je coche sa case pour la troisième fois. Son pourcentage de voix augmente régulièrement.

JOE MAUER

Comme Beltre, le receveur de longue date des Twins semble être un verrou en tant que sélection au premier tour. Mauer est devenu le premier receveur à remporter le titre au bâton de la Ligue américaine en 2006, puis a remporté deux autres titres au bâton – en 2008 et 2009 – et le prix AL MVP 2009 après avoir atteint 0,365 avec un record en carrière de 28 circuits et 96 points produits. .

ANDY PETITTE

Sans aucun doute, mon vote ici repose davantage sur ce dont j’ai été témoin de près au cours de la carrière de Pettitte que sur une analyse approfondie de ses chiffres. Si Jack Morris, multiple vainqueur des World Series qui a conservé ses meilleures performances en séries éliminatoires et qui a remporté plus de 250 matchs, est membre du Temple de la renommée, alors peut-être que Pettitte aura une chance dans quelques années. Probablement pas, compte tenu de ses 17 pour cent de soutien.

MANNY RAMIREZ

Ramirez n’a reçu que 33,2 % des voix l’année dernière, et c’est certainement parce que, contrairement à Barry Bonds ou Roger Clemens, il a été suspendu pour usage de stéroïdes. Peut-être que cela devrait le disqualifier, mais je vais suivre mes propres critères, me souvenir de sa grandeur soutenue au marbre et cocher à nouveau la case. N’oubliez pas : il est extrêmement probable que nous ayons déjà voté pour les utilisateurs de stéroïdes dans la salle.

ALEX RODRIGUEZ

Ses 696 circuits en carrière le classent au cinquième rang de tous les temps, derrière trois des plus grands frappeurs de l’histoire du sport en Barry Obligations, Hank Aaron et Bébé Ruth. Il a été 14 fois All-Star, trois fois AL MVP et deux fois vainqueur du Gold Glove. Il a été le catalyseur des Yankees lors de leur victoire aux World Series 2009. Sa grandeur était-elle entièrement due aux produits chimiques qu’il avait injectés dans son corps ? Je ne pense pas, et il a mon vote.

GARY SHEFFIELD

C’est la deuxième fois que je vote pour Sheffield, qui en est à sa neuvième année électorale. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour y parvenir ? Je reprocherai aux autres joueurs contaminés par les stéroïdes d’avoir bloqué les travaux pendant tant d’années. Sheffield n’a vu son total de voix que jusqu’à 40,6%, il semble donc peu probable qu’un nombre suffisant de votes fasse changer d’avis un joueur avec 509 circuits à seulement deux ans de la fin. Mais je suis de ceux qui l’ont fait.

