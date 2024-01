Temple de la renommée du baseball 2024 : pourquoi Beltre, Helton et Mauer sont entrés

Nous avons un nouveau groupe de membres du Temple de la renommée du baseball : Adrian Beltre, Joe Mauer et Todd Helton ont tous dépassé le seuil de 75 % requis par la Baseball Writers’ Association of America pour accéder à Cooperstown.

Même si Beltre était la seule sélection slam-dunk de la classe, c’est toujours un groupe amusant, Mauer et Helton ayant tous deux passé toute leur carrière avec une seule équipe et devenant des icônes de la franchise des Twins du Minnesota et des Rockies du Colorado. Beltre, quant à lui, a si merveilleusement vieilli qu’il est devenu l’un des joueurs les plus populaires du jeu pendant son séjour avec les Texas Rangers, sa quatrième équipe de MLB.

Comment et pourquoi ont-ils été élus ? Jetons un coup d’oeil à chaque joueur.

Pourquoi Adrian Beltre est membre du Temple de la renommée

Lorsque Beltre est devenu agent libre après la saison 2009, après cinq saisons avec les Mariners de Seattle après avoir débuté sa carrière avec les Dodgers de Los Angeles, il ne ressemblait guère à un futur membre du Temple de la renommée. Il venait de terminer sa saison à 30 ans, atteignant .265/.304/.379 et manquant six semaines après une opération chirurgicale pour retirer des éperons osseux d’une épaule et encore deux semaines après qu’un mauvais saut l’ait laissé avec un testicule enflé. Il avait été un bon joueur à Seattle, et il avait connu une saison 2004 monstre lorsqu’il avait terminé deuxième du vote MVP à Los Angeles, mais il n’était pas vraiment très demandé après cette année difficile et s’est contenté d’un contrat d’un an. avec les Red Sox de Boston.

Sa carrière a cependant changé à Boston. Il a atteint 0,321 avec 28 circuits et 49 doubles et a signé un gros contrat avec le Texas, où il passera ses huit dernières saisons et bâtira son curriculum vitae au Temple de la renommée grâce à une production remarquable dans la trentaine. Jusqu’à 30 ans, Beltre se classe 91e dans WAR parmi les joueurs de position (toujours impressionnant, bien qu’il ait atteint les majors à 19 ans) ; à partir de 31 ans, il se classe 14ème. Il a terminé avec 3 166 coups sûrs, 477 circuits, 1 707 points produits et cinq gants d’or. Il se classe 26e parmi les joueurs de position dans WAR (93,5), entre Roberto Clemente et Al Kaline, et troisième parmi les joueurs de troisième but, derrière Mike Schmidt et Eddie Mathews.

Que s’est-il passé dans la trentaine ? Voici trois raisons pour lesquelles Beltre est devenu membre du Temple de la renommée :

1. Il a quitté Seattle.

Au cours de ses cinq saisons avec les Mariners, il n’a atteint que .254/.307/.410 à domicile, tout en atteignant .277/.326/.472 sur la route avec 40 doubles supplémentaires. “C’est un magnifique stade”, a déclaré Beltre à son retour au Safeco Field de Seattle pour une série en 2010. “Mais ce n’est un secret pour personne qu’offensivement, lorsque vous essayez de frapper dans ce stade, c’est un peu dur pour vous.”

Il ne s’agissait pas seulement de quitter Seattle. Beltre est devenu un meilleur frappeur, avec l’aide de l’entraîneur des Red Sox de l’époque, Dave Magadan, en 2010. Le taux de retraits au bâton de Beltre avec les Mariners était de 16,2 % ; sur le reste de sa carrière, même si les retraits au bâton ont augmenté dans les majors, ils n’étaient que de 12,3 %. Il est également devenu un peu moins centré sur le pull. Jusqu’à l’âge de 30 ans, son OPS+ était de 105 ; après 30 ans, il était de 130.

JOUEUR VOTES PCT. (%) Adrian Beltré 366 95.1 Todd Helton 307 79,7 Joe Mauer 293 76.1 Billy Wagner 284 73,8 Gary Sheffield 246 63,9 Andrew Jones 237 61,6 Carlos Beltrán 220 57.1 Alex Rodriguez 134 34,8 Manny Ramírez 125 32,5 Chase Utley 111 28,8 Omar Vizquel 68 17.7 Bobby Abreu 57 14.8 Jimmy Rollins 57 14.8 Andy Pettitte 52 13.5

Mais il s’est également rendu dans ses parcs personnels où il a prospéré. Au cours de ses neuf dernières saisons avec Boston et le Texas, il a atteint .330/.385/.555 à domicile ; sur la route, il a atteint .284/.332/.476 (pas très différent de ses numéros de route lorsqu’il était avec les Mariners).

2. Il est resté un solide joueur défensif.

Beltre avait déjà une réputation défensive d’élite lorsqu’il a quitté Seattle, même s’il n’avait remporté que deux gants d’or. “Il est le meilleur que j’ai jamais vu”, a déclaré son ancien coéquipier des Mariners Raul Ibanez au Boston Glove en 2010. “Il a de grands instincts en troisième position”, a déclaré Terry Francona, alors manager des Red Sox. “Mais il prend plus de ballons au sol que quiconque que j’ai jamais vu.”

Alors que de nombreux joueurs de troisième but finissent par passer au premier but – en supposant que leur bâton soit assez bon – ou même en DH, Beltre est resté au troisième et a ajouté trois autres gants d’or. Baseball-Reference attribue à Beltre 216 points défensifs au-dessus de la moyenne au cours de sa carrière, le cinquième total le plus élevé à n’importe quelle position (et deuxième derrière Brooks Robinson parmi les joueurs de troisième but). Cette excellence défensive continue a contribué à alimenter le total élevé de WAR en carrière de Beltre.

3. Durabilité.

Beltre a disputé en moyenne 148 matchs par saison entre 31 et 37 ans, avec seulement une blessure à la jambe qui l’a limité à 124 matchs lors de sa première année au Texas, ce qui a réduit cette moyenne. Depuis qu’il a atteint les tournois majeurs à un si jeune âge, il se classe 15e de tous les temps pour les matchs joués, deuxième pour les matchs au troisième but et 18e pour les apparitions au marbre. WAR est une statistique cumulative, donc le simple fait de se présenter et de bien jouer crée de la valeur. Peut-être que Beltre n’est pas vraiment un gars du cercle restreint – certainement, au mieux, je prendrais Schmidt, Mathews, George Brett et probablement Chipper Jones au-dessus de Beltre parmi les joueurs de troisième but – mais il est un membre du Temple de la renommée, et les totaux des votes le reflètent.

Pourquoi Todd Helton est membre du Temple de la renommée

Helton était une star du baseball dans les deux sens au Tennessee et a déjà débuté comme quart-arrière de l’équipe de football devant un étudiant de première année nommé Peyton Manning. Huitième choix du repêchage de 1995, Helton a atteint les tournois majeurs en 1997, et au cours de ses sept premières saisons complètes, il a atteint .340/.434/.620 avec une moyenne de 35 circuits et 118 points produits. En cours de route, il a rejoint les membres du Temple de la renommée Lou Gehrig et Chuck Klein en tant que seuls joueurs avec deux saisons avec 100 coups sûrs supplémentaires.

Bien sûr, ces saisons ont eu lieu à Coors Field au plus fort de l’ère des stéroïdes, lorsque de nombreux frappeurs affichaient des chiffres absurdes. À l’époque, il était difficile de donner un sens à tout cela, même pour les analystes statisticiens de première génération. En comparant Helton à Sandy Koufax, Baseball Prospectus a écrit un jour : « Les deux joueurs sont très bons, parmi les meilleurs du jeu, mais il est facile de surestimer leur qualité, car leurs statistiques sont extrêmement déformées. Il y a des gens qui ont un attachement émotionnel au Il serait intéressant de demander à ces gens comment ils classent Todd Helton, car Helton 2000-03 va ont beaucoup de points communs avec Koufax 1963-66.”

Alors qu’Helton jouerait 17 saisons et terminerait avec une moyenne au bâton à vie de .316, des problèmes de dos l’ont considérablement ralenti dans la seconde moitié de sa carrière, le laissant à court de 3 000 coups sûrs (2 519) ou même de 400 circuits (369). Son cas au Temple de la renommée a été difficile à analyser sur plusieurs fronts, et il n’a reçu que 16,5 % des voix lors de sa première année de scrutin, en 2019. Au cours de sa sixième année, cependant, il a réussi. Voici pourquoi:

1. Le scrutin bondé a libéré la place pour Helton.

Le timing peut être primordial pour un candidat ; cela peut parfois dépendre de qui d’autre figure sur le bulletin de vote, en particulier à votre poste.

L’impasse dans les élections au Temple de la renommée qui a existé pendant la majeure partie des années 2010 s’est éclaircie en partie en 2019, mais elle présentait toujours de nombreux candidats forts et limites. En 2019, quatre joueurs sont entrés : Mariano Rivera, Roy Halladay, Edgar Martinez et Mike Mussina. L’ancien coéquipier de Helton dans les Rocheuses, Larry Walker, était toujours là. Fred McGriff était là lors de sa dernière saison. Curt Schilling, Barry Bonds et Roger Clemens en étaient à leur septième tour de scrutin. Helton n’a terminé que 15e dans les votes.

Lorsque Walker est entré dans le Hall la saison suivante, cela a clairement aidé : Walker avait surmonté la stigmatisation de Coors Field, alors peut-être qu’Helton le pourrait aussi. Puis le scrutin s’est éclairci. En 2021, le BBWAA a réussi un blanchissage, mais le total des voix de Helton a grimpé à 44,9 %. Il y avait un manque de nouveaux candidats forts entrant dans le scrutin (David Ortiz l’a fait en 2022), et lorsque Schilling, Bonds et Clemens ont quitté le scrutin après 2022, le scrutin était le plus faible depuis des décennies. Les chiffres ou la valeur de Helton n’ont pas changé, mais la perception de lui a changé par rapport aux autres candidats.

2. Une appréciation de son apogée.

Coors Field ou pas, la performance de Helton sur cinq ans, de 2000 à 2004, a été remarquable : .372, .336, .329, .358, .347. Ce sont des moyennes similaires à celles de Tony Gwynn, avec beaucoup plus de puissance et de marches. Avec WAR, nous pouvons faire les ajustements appropriés à Coors Field et Helton brille toujours. Parmi les joueurs de premier but, les cinq meilleures saisons de Helton totalisent 37,6 WAR, se classant quatrième de tous les temps derrière Gehrig, Albert Pujols et Jimmie Foxx, et représentent une grande partie de sa carrière (61,8 au total).

Au cours de sa carrière, Helton a atteint 0,345 à Coors Field. Mais il a quand même atteint un excellent .287/.386/.469 sur la route. Et au cours de sa période dominante de cinq ans, de 2000 à 2004, il a atteint 0,314/0,418/0,556 en altitude, le neuvième OPS le plus élevé au cours de ces années. Seuls Bonds, Jason Giambi et Manny Ramirez ont eu un OBP sur route plus élevé au cours de cette séquence, et personne n’a réussi plus de doubles. Prenez en compte la pénalité de Coors Field à laquelle les joueurs des Rocheuses doivent faire face – le cerveau doit se réadapter aux terrains qui bougent davantage sur la route – et Helton apparaît toujours comme l’un des meilleurs frappeurs de son époque.

3. Une moyenne au bâton à vie de 0,316 semble impressionnante en 2024.

Oui, les électeurs accordent plus d’attention que jamais aux analyses. Mais le bloc BBWAA compte toujours des électeurs de statistiques de la vieille école qui ne se soucient pas de la GUERRE d’un joueur – et une moyenne de carrière de 0,316 semble plus impressionnante à chaque saison qui passe. Le seul joueur depuis 1900 avec au moins 6 000 apparitions au marbre et une moyenne à vie plus élevée que Helton qui ne fait pas partie du Temple de la renommée est Babe Herman. Essentiellement, les jeunes électeurs analytiques ont apprécié la valeur maximale élevée de Helton, et les électeurs plus âgés, moins analytiques, ne pouvaient ignorer cette moyenne de 0,316.

Pourquoi Joe Mauer est membre du Temple de la renommée

Jason Miller/Getty Images

Quand les Twins ont sélectionné Mauer…