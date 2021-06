Temple Attack’ sera présenté en première sur ZEE5 à CETTE date

L’acteur de Bollywood Akshaye Khanna est prêt à faire ses débuts numériques avec « Stage of Siege: Temple Attack » de ZEE5. La plate-forme de streaming a partagé mardi 29 juin une affiche percutante du film et a également divulgué la date de sortie du film.

La plateforme de streaming s’est rendue sur son compte Instagram et a écrit : « Il est temps que le NSG s’engage !! Phir se hogi #SahasKiVijay. #StateOfSiege: Temple Attack, première le 9 juillet uniquement sur #ZEE5. »

« Stage of Siege: Temple Attack » est basé sur l’attaque du temple Akshardham à Gandhinagar, Gujarat en 2002, au cours de laquelle plus de 30 personnes ont perdu la vie et plus de 80 ont été blessées. C’est la Garde nationale de sécurité (NSG) qui a pourchassé les terroristes et a tout mis sous contrôle.

Dans le film, Akshaye jouera le rôle d’un officier du groupe de travail spécial, qui dirigera la mission. Ravi de porter ‘l’uniforme’, Akshaye a déclaré: « Pouvoir porter ‘l’uniforme’ sans prêter le serment du sacrifice ultime – c’est un privilège que seul un acteur a droit. Mon seul objectif pendant la fabrication a été de ne pas manquer de respect à ce privilège. »

Réalisé par Ken Ghosh, le film met également en vedette Gautam Rode et le mari de Divyank Triptahi, Vivek Dahiya. Produit par Contiloe Pictures, il s’agit du deuxième volet de la série des plateformes de streaming ‘Stage of Siege’. Dans la première partie, les attentats terroristes du 26/11 à Mumbai ont été couverts.

Le producteur Abhimanyu Singh a félicité Akshaye : « Nous avons très rarement souligné le rôle des commandos indiens dans la neutralisation des attaques de nos ennemis. La série State of Siege a été conçue pour donner leur point de vue et leur contribution. Le succès de State of Siege: 26/11 nous a encouragés à raconter davantage ces histoires et l’extension évidente pour nous était de faire la chronique des événements de l’attaque du temple qui a secoué la nation. Le comportement et le savoir-faire d’Akshaye en font la personne idéale pour diriger ce récit et nous sommes plus que ravis de nous associer à nouveau avec ZEE5 sur celui-ci.

Akshaye Khanna sera également vu dans la série Web intitulée « Legacy » dans laquelle il fera équipe avec Raveena Tandon pour la première fois. Dans le spectacle, les acteurs incarneront des rivaux dirigés par Vijay Gutte.