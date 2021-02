Alors que la neige et la glace continuaient de faire des ravages aux États-Unis samedi après-midi, plus de 700000 personnes étaient sans électricité, et les autorités d’États tels que le Texas et la Virginie avertissaient les résidents de rester autant que possible à l’écart des routes.

Dans sept États – dont l’Oregon, Washington, le Kentucky, la Caroline du Nord, la Virginie occidentale et la Virginie – plus de 700000 personnes étaient sans électricité samedi après-midi, selon Poweroutage.us.

« Un week-end très actif est à venir pour les conditions hivernales, car une grande partie des États-Unis est confrontée à des températures extrêmement froides, à de fortes chutes de neige et de glace », a déclaré le National Weather Service Weather Prediction Center. dit sur Twitter Samedi. «D’un océan à l’autre, du nord-ouest du Pacifique au centre de l’Atlantique, il y a un éventail de gros titres sur la météo hivernale en vigueur. Restez en sécurité!

Des avertissements de tempête de verglas étaient en vigueur pour certaines parties de l’Oregon, du Maryland et de la Virginie, où les accumulations de glace pourraient atteindre un quart à un demi-pouce, selon le NWS.

« Des pannes de courant et des dommages aux arbres sont attendus en raison de la glace. Les déplacements pourraient être presque impossibles. La combinaison des prévisions de givrage et de la neige et de la glace déjà sur les arbres entraînera une situation très dangereuse », a déclaré le NWS.

À Nashville, les routes verglacées ont provoqué un empilement de trafic impliquant 18 véhicules et faisant six blessés mineurs sur l’Interstate 24 samedi matin, selon le département de police du métro de Nashville. Claudia Arakas, 22 ans, emmenait son chat chez le vétérinaire lorsqu’elle a critiqué les pauses, mais sa voiture ne s’est pas arrêtée.

« Je n’avais pas beaucoup de contrôle, mais j’ai enlevé mon pied des gaz et j’ai essayé de faire de mon mieux pour diriger. Je ne peux même pas vous dire comment j’ai réussi à sortir », a déclaré Arakas. « Je regardais des voitures s’écraser devant moi, tout en manœuvrant – oh mon Dieu, c’était fou. »

Le service d’incendie de Nashville, qui a dépêché au moins 15 véhicules d’urgence à l’empilement, a déclaré que plusieurs automobilistes avaient été transportés vers les hôpitaux locaux.

Un hiver brutal ne montre aucun signe de relâchement:Neige, glace et froid glacial pour continuer d’un océan à l’autre

Les États-Unis subissent l’une de leurs conditions météorologiques hivernales les plus chargées « depuis des décennies », ont déclaré vendredi les prévisionnistes. Une masse d’air arctique extrêmement froide qui s’étend sur une grande partie du pays alimente les tempêtes hivernales dans tout le pays. De fortes chutes de neige et de glace ont déferlé sur le nord-ouest du Pacifique plus tôt samedi, et des parties des plaines, du sud et du centre de l’Atlantique devraient voir plus de neige et de pluie verglaçante au début de la semaine prochaine.

Une tempête hivernale majeure devrait se développer sur les plaines du sud de dimanche à lundi avec une grande zone de neige, de grésil et de pluie verglaçante attendue, a déclaré le NWS. Le Texas et certaines parties du sud pourraient connaître un froid record au cours des prochains jours. Samedi matin, certaines parties du Texas vu « thundersleet», a déclaré le NWS, avertissant que de fortes pluies verglaçantes et du grésil devraient s’accumuler.

Selon Weather.com, la tempête à venir entraînera des conditions météorologiques considérablement pires que ce qui a été vu tôt jeudi matin au Texas, lorsqu’au moins six personnes ont été tuées et 65 autres hospitalisées – y compris des travailleurs de la santé de première ligne qui venaient de quitter leur quart de travail – dans un crash massif de réaction en chaîne impliquant plus de 100 véhicules sur une autoroute glacée.

Certaines des personnes blessées dans l’accident étaient des travailleurs de la santé. Une infirmière de Fort Worth, Rebecca Benson, a rampé de sa voiture écrasée et a marché jusqu’à un mile par temps glacial pour se rendre au travail et terminer un quart de travail, selon les médias locaux.

À Austin, au Texas, les premiers intervenants ont été confrontés à des centaines d’appels d’urgence de plus que d’habitude ces derniers jours, selon KXAN-TV locale.

« Vous tous, il fait FROID! » le service d’incendie d’Austin écrit sur Twitter Vendredi. « Les routes sont mouillées et glissantes, et soyons honnêtes – nous, les Texans, ne sommes pas très doués pour conduire dans ces conditions. Donc, si vous pouvez rester à la maison, faites-le! »

Les départements des transports du Texas et de Virginie ont lancé des appels similaires.

« S’il vous plaît, restez à la maison si possible. Si vous devez conduire, réduisez votre vitesse et augmentez la distance parcourue », a déclaré le Texas Department of Transportation dit sur Twitter vendredi soir.

«VEUILLEZ #StayHome aujourd’hui», le Virginia Department of Transportation a écrit tôt samedi. « Nous traitons les endroits glissants du mieux que nous pouvons, mais les conditions devraient empirer. »

D’autres régions des États-Unis connaissent des températures beaucoup plus froides. À Billings, Montana, le NWS dit sur Twitter vendredi soir, la région avait passé 132 heures sous zéro et devrait faire face à près de trois jours de plus de températures glaciales. « C’est trop d’heures en dessous de 0 ° », a déclaré l’agence.

Contribuant: Brett Kelman, Nashville Tennessean