Tempêtes hivernales aux États-Unis : le gel dangereux dans l’Arctique persistera jusqu’en milieu de semaine

BUFFALO, NY (AP) — Des températures extrêmement froides et des refroidissements éoliens dangereux sont restés sur une grande partie des États-Unis lundi, promettant les températures les plus froides. toujours pour l’Iowa concours d’investiture présidentielle, retenir les voyageurs et tester le courage des fans de la NFL à Buffalo pour un match éliminatoire cela a été retardé d’un jour à cause de la neige fouettée par le vent.

Environ 150 millions d’Américains étaient soumis à un avertissement de refroidissement éolien ou à un avis de froid et de vent dangereux, a déclaré Zack Taylor, météorologue du National Weather Service à College Park, dans le Maryland, alors qu’une masse d’air arctique se déversait vers le sud et l’est à travers les États-Unis.

Dimanche matin, les températures ont été aussi basses que moins 20 degrés Fahrenheit (moins 6,7 degrés Celsius) à moins 40 F (moins 40 °C) dans le nord et le nord-est du Montana. Saco, Montana, est tombé à moins 51 F (moins 26 C). Les minimums en dessous de zéro ont atteint le sud jusqu’au Kansas, au Missouri, à l’Illinois et dans certaines parties de l’Indiana, a déclaré Taylor.

Aux États-Unis, environ 114 000 foyers et entreprises étaient privés d’électricité lundi soir, la plupart dans l’Oregon après des pannes généralisées qui ont commencé samedi. Portland General Electric a averti que les vents violents prévus pour lundi et la menace d’une tempête de verglas mardi pourraient retarder les efforts de restauration.

La signalisation routière est recouverte de neige à Prospect Heights, Illinois, le dimanche 14 janvier 2024. Un avertissement de refroidissement éolien est en vigueur alors que des conditions froides dangereuses persistent dans la région de Chicago. (Photo AP/Nam Y. Huh) Un travailleur aide à déneiger le stade Highmark à Orchard Park, New York, le dimanche 14 janvier 2024. (AP Photo/ Jeffrey T. Barnes)

Les cours ont été annulés mardi pour les étudiants des grandes villes, notamment Chicago – le quatrième plus grand district scolaire public du pays – Denver, Dallas et Fort Worth.

La tempête a été imputée à au moins quatre décès le week-end autour de Portland, dont deux personnes décédées suite à une hypothermie présumée. Un autre homme a été tué après la chute d’un arbre sur sa maison et une femme est décédée dans un incendie qui s’est propagé à partir d’un poêle à flamme nue après la chute d’un arbre sur un camping-car.

Trois décès de sans-abri faisaient l’objet d’une enquête dans la région de Milwaukee. Ils sont probablement morts d’hypothermie, ont indiqué les autorités. Un homme de 64 ans a été retrouvé mort sous un pont vendredi, un homme de 69 ans a été déclaré mort après avoir été retrouvé dans un véhicule samedi et lundi, un homme de 40 ans a été retrouvé mort près de la voie ferrée, a indiqué la » a déclaré le bureau du médecin légiste du comté de Milwaukee.

Dans l’Utah, où près de 1,2 mètre de neige est tombé dans les montagnes sur une période de 24 heures, un motoneigiste a été heurté et tué dimanche soir par une semi-remorque à environ 113 kilomètres au sud-est de Salt Lake City, selon la patrouille routière de l’Utah. La victime tentait de traverser l’US Highway 40.

Dans le Wyoming, un skieur de hors-piste a été tué après avoir déclenché une avalanche de 15 mètres de large. La victime a été emportée dans un ravin et à travers les broussailles et les arbres, puis est restée enterrée une quinzaine de minutes avant d’être retrouvée par un compagnon dans les montagnes au sud d’Alpine, dans le Wyoming, dimanche après-midi, selon le Bridger-Teton Avalanche Center.

Il s’agit du troisième décès par avalanche aux États-Unis ces derniers jours, à la suite d’un accident mercredi dans un Station de ski de Californie qui a tué une personne et en a blessé trois autres, et un autre qui a tué une personne jeudi dans le Arrière-pays de l’Idaho près de la frontière du Montana.

Des tourbillons de neige et des dangers d’avalanche ont entraîné de nombreuses fermetures de routes dans les montagnes Rocheuses. À l’est de la station balnéaire de Vail, dans le Colorado, les autorités ont fermé un tronçon de 32 kilomètres de l’Interstate 70, la principale autoroute est-ouest traversant l’État.

Lundi, les équipes ont continué à déneiger après qu’une avalanche du week-end ait brièvement piégé les occupants de 10 voitures et fermé la route au-dessus du col Berthoud, dans le centre du Colorado. Kaitlyn Punzalan était dans une voiture avec son mari et quelques amis rentrant chez eux à Denver lorsqu’ils ont été pris dans le toboggan.

Une piétonne est emmitouflée alors qu’elle traverse une rue à Buffalo Grove, dans l’Illinois, le dimanche 14 janvier 2024. Un avertissement de refroidissement éolien est en vigueur alors que des conditions froides dangereuses persistent dans la région de Chicago. (Photo AP/Nam Y. Huh)

« Mon ami conduisait ma voiture et tout d’un coup il dit : « Ah, avalanche ! Et nous levons les yeux et voyons toute cette neige descendre vers nous », a déclaré Punzalan. KUSA-TV. Elle a expliqué qu’il leur avait fallu environ une heure pour creuser, avec l’aide d’autres personnes sur la route. Aucun blessé n’a été signalé.

Les Buffalo Bills ont renouvelé lundi matin leur appel aux pelleteurs du Highmark Stadium d’Orchard Park, New York, pour déterrer plus d’un pied et demi de neige tombée au cours d’un week-end venteux.

Les équipes ont déblayé le terrain en milieu de matinée. Les pelleteurs citoyens travaillant pour 20 $ de l’heure ont travaillé dans des températures adolescentes pour libérer les sièges des fans avant le match de 16h30.

À première vue, c’était une tâche ardue, a reconnu Bob Isaacs de Buffalo quelques heures après son arrivée à 7 h 30. Il considérait son travail comme une contribution à l’équipe.

Des véhicules enneigés se trouvent dans un parking de location de voitures à l’aéroport international O’Hare de Chicago, le dimanche 14 janvier 2024. Un avertissement de refroidissement éolien est en vigueur alors que des conditions froides dangereuses persistent dans la région de Chicago. (Photo AP/Nam Y. Huh)

« Vous devez vous rappeler que vous êtes un fan des Bills. Tout cela fait partie de l’accord », a-t-il déclaré.

Les villes voisines ont vu des quantités de neige encore plus élevées, avec 41 pouces à Hambourg et en Angola.

Les campagnes présidentielles s’attendaient à ce que le froid et les conditions de voyage dangereuses entravent la participation aux caucus de l’Iowa, le concours d’ouverture lors des primaires présidentielles républicaines qui ont duré des mois. Le vote devait commencer lundi soir.

Les voyageurs aériens à travers le pays ont connu des retards et des annulations. Le service de suivi des vols FlightAware a signalé lundi environ 2 900 annulations à l’intérieur, à l’arrivée ou à l’extérieur des États-Unis.

Des avertissements de gel ont été émis par le Service météorologique national dans tout le Sud profond. Les prévisionnistes du Mississippi ont mis en garde contre un « gel de longue durée » qui durerait dans certaines régions jusqu’à jeudi.

Des températures maximales de 15 ou 20 degrés F (moins 9 à 6,7 degrés C) étaient attendues dans l’Oklahoma, l’Arkansas, le nord du Texas et l’ouest du Tennessee. La Louisiane et l’Alabama ont également reçu des avertissements de gel.

La tempête hivernale affectait les déplacements dans la région centrale des Appalaches, certaines régions du Tennessee recevant jusqu’à 8 pouces de neige. La législature du Tennessee a annulé ses réunions de la semaine.

On s’attendait à ce que la neige continue de s’accumuler jusqu’à mardi matin, accompagnée de vents glacials et glacials.

Face au risque de températures record au Texas, le gestionnaire du réseau électrique de l’État a demandé aux consommateurs d’économiser l’énergie. Environ 11 000 clients du Texas étaient privés d’électricité lundi, selon poweroutage.us.

De légères chutes de neige étaient attendues dans le centre de l’Atlantique et le nord-est jusqu’à lundi et mardi, a déclaré Taylor, y compris 2 à 3 pouces de neige prévus pour Washington, DC – ce qui serait la plus grande chute de neige en une journée dans la capitale nationale dans au moins deux. années.

Une autre vague d’air froid devrait tomber dans les prochains jours vers le sud, dans les plaines du nord et le Midwest, avant d’atteindre le Grand Sud d’ici la fin de la semaine.

____

Les journalistes d’Associated Press qui contribuent incluent Julie Walker à New York ; John Wawrow à Orchard Park, New York ; Jack Dura à Bismarck, Dakota du Nord ; Travis Loller à Nashville et Scott Bauer à Madison, Wisconsin. Gonzalez a rapporté de McAllen, au Texas. Brown a contribué depuis Billings, Montana.