Tempête tropicale Nicole : impact sur les voyages en Floride

Cette image satellite GOES-East GoeColor prise à 14 h 36 HNE et fournie par la NOAA montre la tempête tropicale Nicole s’approchant du nord-ouest des Bahamas et de la côte atlantique de la Floride le mardi 8 novembre 2022.

La tempête tropicale Nicole a gêné les voyages en Floride mercredi, incitant au moins un aéroport à suspendre ses opérations alors que les prévisionnistes ont mis en garde contre des “conditions d’ouragan” pour la côte est de l’État.

L’aéroport international d’Orlando a annoncé qu’il suspendrait ses opérations à partir de 16 heures HE mercredi “jusqu’à ce que les circonstances permettent la reprise des opérations”.

Miramar, Floride Spirit Airlines a déclaré qu’il renoncerait aux frais de modification et aux différences de tarifs pour les vols de Fort Lauderdale et Miami jusqu’au 14 novembre et les vols d’Orlando jusqu’au 16 novembre. Le transporteur budgétaire a déclaré qu’il continuerait à renoncer aux frais de modification après cela, mais que les passagers devraient payer la différence en tarif.

D’autres compagnies aériennes dont JetBlue qui a une grande opération à Fort Lauderdale, et Sud-ouest , Américain et Delta, ont également supprimé les frais pour les voyageurs touchés par la tempête.

La tempête menace l’État environ un mois et demi après que l’ouragan Ian a frappé la Floride, causant de graves dommages dans les régions de Fort Meyers et de Naples et d’autres parties de sa côte du golfe.

Spirit a déclaré que l’ouragan Ian lui avait coûté jusqu’à 15 millions de dollars au quatrième trimestre en raison de la baisse des réservations et des vols annulés.