Tempête tropicale Florita : Ma On oblige les classes philippines du nord à fermer à nouveau

La violente tempête tropicale Ma On – connue sous le nom de Florita aux Philippines – a touché terre à Maconacon, dans la province d’Isabela, à 10h30, heure locale, selon l’Administration philippine des services atmosphériques, géophysiques et astronomiques (PAGASA).

L’agence météorologique a déclaré que des pluies torrentielles fortes à intenses devraient balayer une grande partie du nord de Luzon – l’île la plus grande et la plus peuplée du pays – avertissant d’inondations et de glissements de terrain généralisés.

Les écoles publiques ont été suspendues pendant deux jours à partir de mardi dans la région de la capitale nationale, qui comprend Manille, et les provinces de Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Zambales et Bataan, selon un communiqué publié sur Facebook par le président Ferdinand Marcos Jr. attaché de presse.

Les autorités ont évacué de manière préventive plus de 540 personnes vers des abris et des avertissements d’inondation ont été émis pour les provinces de Zambales, Tarlac, Bataan et Pampanga.