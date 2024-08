Tempête tropicale et avertissements de crue soudaine en vigueur pour Big Isle alors que Hone passe au sud

COURTOISIE DE LA NOAA La trajectoire prévue sur cinq jours pour l’ouragan Hone à 11 heures aujourd’hui.

COURTOISIE DE LA NOAA Cette image satellite aux couleurs améliorées montre l’ouragan Hone alors qu’il passe juste au sud de l’île d’Hawaï ce matin.

COURTOISIE DE LA NOAA Prévisions sur cinq jours pour l’ouragan Gilma à 5 heures du matin aujourd’hui.

MISE À JOUR : 11h

Un avertissement de tempête tropicale reste en vigueur ainsi qu’un avertissement de crue soudaine jusqu’à 12h15 pour le comté d’Hawaï alors que l’ouragan Hone s’éloigne progressivement de l’île.

Un avertissement de tempête tropicale signifie que des conditions de tempête tropicale sont attendues dans la zone d’avertissement.

À 10h06 aujourd’hui, le radar a indiqué une bande de fortes précipitations sur le flanc sud-est de Big Isle. Les précipitations les plus élevées enregistrées étaient de 1 à 2 pouces avec jusqu’à 3 pouces par heure entre South Point et Volcano.

« La jauge du ruisseau Paauau gulch indique une nouvelle augmentation du débit du ruisseau à partir de 10 heures. Dans le district de Kau, l’autoroute 11 reste fermée à Kawa Flats, et Wood Valley Road et Cane Haul Road restent fermées près de Pahala. De fortes pluies continueront jusqu’à la fin de la matinée alors que l’ouragan Hone se déplace vers l’ouest, au sud-ouest de la grande île », ont déclaré les prévisionnistes.

À 11 heures aujourd’hui, Hone était situé à environ 100 miles au sud-ouest de Kailua-Kona sur Big Isle et à environ 175 miles au sud-sud-est d’Honolulu, avec des vents maximums soutenus de 80 mph avec des rafales plus fortes tout en se déplaçant vers l’ouest-nord-ouest à 12 mph.

Les vents de force ouragan s’étendent jusqu’à 15 miles du centre et les vents de force tempête tropicale s’étendent jusqu’à 90 miles.

« Les conditions de tempête tropicale se poursuivront sur la grande île jusqu’en début d’après-midi, avec une diminution progressive du vent et des précipitations au cours de la soirée. Les vents seront plus forts dans les pentes descendantes des terrains plus élevés, sur les promontoires et dans les cols », selon les prévisions.

Certaines zones touchées par les crues soudaines comprennent Hilo, Hawaiian Paradise Park, Kapaau, Honokaa, Pohakuloa Training Area, Pohakuloa Camp, Volcano, Glenwood, Mountain View, Hawaii Volcanoes National Park, Wood Valley, Pahala, Hawaiian Acres, Papaikou, Keaau, Honomu, Pepeekeo, Orchidlands Estates et Laupahoehoe.

On s’attend à ce que Hone produise 3 à 5 pouces de pluie supplémentaires, principalement sur les pentes exposées au vent et au sud-est de l’île d’Hawaï, tandis qu’un à 3 pouces de pluie supplémentaires sont possibles, principalement sur les zones exposées au vent des îles plus petites.

COUVERTURE PRÉCÉDENTE De fortes pluies et des vents violents frappent l’île d’Hawaï, qui reste sous un avertissement de tempête tropicale ce matin alors que l’ouragan Hone passe juste au sud de l’île.

À 8 heures du matin, Hone était centré à environ 90 miles au sud-sud-ouest de Kona et à 210 miles au sud-sud-est d’Honolulu, avec des vents maximums soutenus de 85 mph et se déplaçant vers l’ouest à 8 mph, selon le Central Pacific Hurricane Center. Les vents de force ouragan s’étendent jusqu’à 25 miles du centre et les vents de force tempête tropicale s’étendent jusqu’à 115 miles.

« On s’attend à ce que Hone s’affaiblisse progressivement au cours des prochains jours », ont déclaré les prévisionnistes.

Hone, qui s’est renforcé en ouragan de catégorie 1 pendant la nuit, devrait continuer à se déplacer vers l’ouest, loin au sud des petites îles, et s’affaiblir à nouveau en tempête tropicale d’ici lundi à mesure qu’il s’éloigne de l’État.

Le cyclone tropical de passage devrait encore apporter « des vents d’est forts et en rafales et des périodes de fortes pluies » jusqu’à lundi alors que Hone passe au sud des îles, ont déclaré les prévisionnistes aujourd’hui.

La grande île subit de plein fouet les pluies et les vents de l’ouragan Hone.

Un avertissement de crue soudaine est en vigueur sur l’île jusqu’à 9h15

« À 5 h 49, le radar a montré que de fortes pluies continuaient à toucher le flanc sud-est de la grande île », a indiqué l’alerte. « Les taux de pluie les plus élevés ont été de 1 à 2 pouces par heure sur le parc national des volcans d’Hawaï et Wood Valley. Dans le district de Kau, l’autoroute 11 reste fermée à Kawa Flats, et Wood Valley Road et Cane Haul Road restent fermées près de Pahala. Dans le district de Puna, la route North Kulani reste fermée. De fortes pluies continueront jusqu’aux heures matinales alors que l’ouragan Hone se déplace vers l’ouest au sud-ouest de la grande île. »

À 4 heures du matin, Hone a atteint son point d’approche le plus proche de l’île, passant à environ 45 milles au sud-sud-ouest de South Point.

« Des précipitations de 6 à 10 pouces sont déjà tombées sur Big Island au vent au cours des 18 à 24 dernières heures, et des bandes d’averses continuent de se déplacer vers les pentes est et sud-est alors que Hone frôle Big Island », ont déclaré les prévisionnistes à 5 heures du matin.

« Des bandes de fortes averses supplémentaires maintiendront une menace modérée à élevée d’inondations soudaines aujourd’hui sur le comté d’Hawaï. Le plus grand risque d’inondations se situera sur les pentes exposées au vent à l’est et au sud-est de la grande île, y compris les districts de Hamakua, Hilo, Puna et Kau. Les estimations de précipitations supplémentaires sur ces zones jusqu’à lundi varieront de 3 à 6 pouces. »

Des refuges d’urgence, qui acceptent tous les animaux de compagnie, sont ouverts sur toute l’île d’Hawaï. Ils comprennent : — le gymnase Ka ‘u Herkes et la cafétéria de l’école primaire Naalehu — le gymnase du lycée Pahoa, la bibliothèque et le bâtiment G du lycée Keaau, et la cafétéria de l’école primaire Mt. View — le gymnase du lycée Waiakea à Hilo — la cafétéria du lycée et de l’école intermédiaire Honokaa Plusieurs routes et autoroutes, dont la Waipio Valley Access Road, ont été fermées ce matin en raison des inondations.

Des rafales de vent en provenance de Hone se faisaient déjà sentir sur les petites îles ce matin.

À Maui, les autorités du comté ont déclaré que la route d’Olinda était fermée en face de Seabury Hall en raison d’un grand arbre tombé avec des lignes électriques. Et à Oahu, l’avenue Paki a été fermée en direction de l’est, de l’avenue Monsarrat à l’avenue Kapahulu, en raison d’un poteau électrique tombé, ont indiqué les autorités municipales.

Le service météorologique national a émis une série d’avis, de veilles et d’avertissements pour l’ensemble de l’État en raison de Hone, notamment : un avis de vent pour certaines parties de Kahoolawe, Kauai, Lanai, Maui, Molokai, Niihau et Oahu jusqu’à 6 heures du matin lundi avec des vents du nord-est de 30 à 40 mph et des rafales de plus de 50 mph. « Des vents aussi forts peuvent arracher des bardeaux, faire tomber des branches d’arbres, emporter des tentes et des auvents et rendre la conduite difficile, en particulier pour les conducteurs de véhicules de grande taille », indique l’avis. — Un avertissement de vent fort est en vigueur jusqu’à 6 heures du matin lundi pour Kahoolawe, Lanai et Maui, et Molokai avec des vents du nord-est de 20 à 40 mph et des rafales jusqu’à 70 mph. — Un avis de forte houle jusqu’à 18 heures pour les côtes est de Molokai, Maui, Oahu et Kauai, avec des vagues de 7 à 10 pieds attendues. — Et un avis aux petites embarcations pour le chenal de Kauai, les eaux sous le vent d’Oahu, le chenal de Kaiwi et les eaux sous le vent du comté de Maui jusqu’à 6 heures du matin avec des mers de 10 à 15 pieds.

Pendant ce temps, dans le Pacifique Est ce matin, l’ouragan de catégorie 3 Gilma a maintenu sa force pendant la nuit, mais devrait encore s’affaiblir et se dissiper lorsqu’il atteindra le Pacifique central.

À 5 heures du matin aujourd’hui, Gilma était centré à 1 415 miles à l’est de Hilo, avec des vents maximums soutenus de 125 mph, se déplaçant vers l’ouest à 9 mph, selon le National Weather Service. Les dernières prévisions sur cinq jours montrent que Gilma s’affaiblit en une dépression post-tropicale résiduelle d’ici vendredi alors qu’elle se déplace loin au nord-est de l’île d’Hawaï.

