‘Tempête parfaite’ d’inflation, les prix élevés poussent davantage au sans-abrisme: les défenseurs

CALGARY –

Les organismes sociaux et les défenseurs affirment que la hausse des taux d’intérêt et l’inflation élevée poussent davantage de Canadiens vers l’itinérance.

Chaz Smith, qui était autrefois lui-même sans abri, a déclaré que certains des clients de son groupe de rue BeTheChangeYYC étaient sur des listes d’attente pour un logement abordable depuis plus de cinq mois.

Il a déclaré qu’avec la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation, cela pourrait rendre le marché locatif plus difficile à pénétrer.

“Je crains que nous ne voyions des gens faire défaut sur le marché locatif qui est déjà bondé et que nous assistions à une augmentation de l’itinérance dans tout le Canada”, a déclaré Smith, qui a fondé BeTheChangeYYC.

Un soir plus tôt ce mois-ci au centre-ville de Calgary, Smith et un groupe de bénévoles transportaient des chariots remplis de sacs à lunch, y compris des substituts de repas, de la poudre de vitamines et du granola. Ils ont également distribué des chaussettes, des couvertures d’urgence, des bâches et des tentes alors que les températures cette nuit-là atteignaient environ -20 ° C.

Avant d’atteindre le bout du pâté de maisons, ils étaient entourés d’un groupe d’environ 80 personnes attendant qu’on leur remette de la nourriture et des vêtements plus chauds.

Smith et les autres volontaires s’aventurent plusieurs fois par semaine pour fournir des fournitures à ceux qui en ont besoin.

“C’est difficile quand vous avez autant de personnes qui viennent en même temps. C’est assez typique pour nous en ce moment”, a déclaré Smith en saluant des dizaines de personnes, dont beaucoup qu’il connaissait par leur nom.

Il a également parlé à de nouveaux clients, dont un homme d’Edmonton et un autre de Winnipeg.

Smith a déclaré que son groupe avait aidé plus de 17 000 personnes l’année dernière et que beaucoup d’entre eux sont nouveaux dans la rue.

“C’est la partie effrayante”, a-t-il dit. “J’ai parlé à pas mal de personnes qui sont nouvelles dans l’itinérance et vous savez tout de suite parce qu’elles vous demandent, ‘Où sont les refuges ?’ Ils n’ont pas entendu parler de la liste des logements et vous leur demandez donc “d’où venez-vous ?”

Tim Richter, PDG de l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance, a déclaré que le secteur des sans-abri est en crise et que la situation ne fera qu’empirer.

“Je pense que nous sommes confrontés à un quadruple coup dur qui entraîne une vague de nouveaux sans-abrisme et aggrave considérablement le sans-abrisme pour les personnes qui y sont déjà”, a déclaré Richter.

Il a dit qu’il y avait déjà une pénurie de logements abordables, mais il y a aussi les effets persistants de la pandémie, la hausse du coût de la vie et la crise des opioïdes.

“Vous avez cette tempête parfaite de nouvelles terribles qui poussent les gens à l’itinérance et rendent l’itinérance, telle qu’elle est, beaucoup plus dangereuse et plus mortelle”, a-t-il déclaré.

“L’itinérance est une sorte de crise au ralenti.”

Les banques alimentaires constatent également une augmentation des besoins, en particulier en Alberta.

Le rapport Hunger Count, qui a été publié à l’échelle nationale en octobre, a montré que l’Alberta a enregistré une augmentation de 73 % de l’utilisation des banques alimentaires depuis 2019, la plus élevée au pays.

“L’augmentation en Alberta n’est vraiment qu’une tempête parfaite de bas salaires, de pertes de salaires, de prix élevés des logements, de prix élevés de la nourriture, du carburant et des services publics et tout cela se réunissant à un moment où le monde s’effondrait en quelque sorte. d’entre nous », a déclaré Arianna Scott, PDG de Food Banks Alberta.

“C’est très similaire à travers le pays. Dans toutes les provinces du pays, vous voyez des augmentations et des difficultés.”

Michael Pasma, président par intérim de la Calgary Food Bank, a déclaré que la demande était sans précédent.

“Nous constatons une demande que nous n’avons jamais vue auparavant, donc cela épuise nos ressources, mais nous sommes en mesure de nourrir autant de personnes qui viennent à notre porte”, a déclaré Pasma.

“La demande est en hausse. Si vous regardez à la même période l’année dernière, elle serait d’environ 30 % supérieure.”

Il a déclaré que la banque alimentaire tentait d’augmenter sa production à près de 500 paniers par jour avec la saison chargée de Noël.

L’inflation a également un effet dramatique sur les personnes âgées au Canada.

Laura Tamblyn Watts, PDG de CanAge, l’organisation nationale de défense des personnes âgées du Canada, a déclaré que les fonds ne sont pas aussi importants qu’ils l’ont fait et que, pour la première fois, même les personnes âgées à revenu moyen sont confrontées à la pauvreté.

“Est-ce que je mets mon argent sur la facture de chauffage ou est-ce que j’achète de la nourriture et des médicaments? Ce que nous voyons peut se résumer à” chauffer ou manger “. Si les gens n’ont que quelques centaines de dollars par mois à gérer… vous n’avez pas beaucoup de choix”, a déclaré Tamblyn Watts.

“Cela signifie que les (salariés) à revenu moyen ressentent la situation plus durement que jamais. (Les personnes à) faible revenu font face à des circonstances désastreuses, y compris le taux le plus élevé de personnes âgées sans abri que nous ayons jamais eu.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 19 décembre 2022.