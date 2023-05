Tempête Mocha : Un cyclone « très sévère » se dirigeant vers le Bangladesh pourrait anéantir le plus grand camp de réfugiés du monde | Nouvelles du monde

Les autorités se préparent à secourir des centaines de milliers de personnes avant qu’un cyclone tropical « très violent » ne frappe le plus grand camp de réfugiés du monde.

La tempête Mocha devrait déclencher des vents violents dépassant 110 mph et déclencher des crues soudaines et des glissements de terrain potentiels lorsqu’il devrait toucher terre dans Bengladesh le dimanche.

Le cyclone a été jugé vendredi « très dangereux » par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), tandis qu’une onde de tempête pouvant atteindre 2,5 m (8,2 pieds) est susceptible d’inonder certaines parties du Bangladesh ainsi que les zones basses du Myanmar voisin. .

Bien qu’on ne s’attende pas à un coup direct, la trajectoire de Storm Mocha devrait avoir un impact sur le district frontalier du sud-est du Bangladesh, Cox’s Bazar, qui abrite un million de Réfugiés rohingyas.

Quelques semaines plus tôt en mars, des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri après une Un énorme incendie s’est déclaré à Cox’s Bazar.

Claire Nullis de l’OMM a déclaré lors d’une conférence de presse à Genève : « C’est un cyclone très dangereux et… il est associé à des vents violents. »

« Il y aura des impacts majeurs à la fois avant et après l’atterrissage pour potentiellement des centaines de milliers de personnes parmi les plus vulnérables du monde », a-t-elle ajouté.

Le département météorologique indien a précédemment classé la tempête Mocha comme « très grave » – et a déclaré vendredi après-midi que le système météorologique est « très susceptible de s’intensifier davantage pour devenir une tempête cyclonique extrêmement grave » pendant la nuit.

Vendredi après-midi, la tempête Mocha a été cartographiée à environ 600 miles (1 000 km) au sud-ouest de Cox’s Bazar et à 580 miles (930 km) au sud-ouest de Sittwe au Myanmar, selon le département météorologique indien.

Image:

La tempête Mocha s’intensifie sur une image satellite du département météorologique indien. Photo : AP



L’évacuation impliquant un demi-million de personnes devrait commencer samedi, avec près de 600 abris contre les cyclones assemblés pour offrir un refuge à ceux qui ont suivi les conseils d’éviter les zones côtières.

« Le cyclone est sévère et affectera probablement des millions de pêcheurs et de communautés côtières au Bangladesh et au Myanmar », a déclaré Rajendra Kumar Jenamani, scientifique principal au Département météorologique indien.

Le Met Office britannique a décrit la tempête Mocha comme « très grave », tweetant une image du système météorologique extrême alors qu’il tourne vers le nord à travers le centre de la baie du Bengale.

Les pêcheurs et les navires ont également été avisés de ne pas s’aventurer dans le sud-est de la baie du Bengale et le nord de la mer d’Andaman.

De fortes averses sont également attendues sur les îles Andaman et Nicobar ainsi que sur certaines parties du sud-est éloigné de l’Inde.

Image:

Beaucoup ont été déplacés après les inondations au Bangladesh l’année dernière. Photo : AP



Le système météorologique extrême devrait arriver moins d’un an après que des dizaines de personnes ont été tuées et que des millions de maisons ont été submergées par inondations dévastatrices dans le nord-est de l’Inde et au Bangladesh Juin dernier.

Des mois plus tard en octobre, Tempête tropicale Sitrang a coûté la vie à au moins 24 personnes au Bangladesh, laissant environ huit millions de personnes sans électricité.

Les experts disent changement climatique augmente la fréquence, la férocité et l’imprévisibilité des inondations au Bangladesh.