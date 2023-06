Tempête météorologique des disjoncteurs, essaim Showboats avec défense dans une victoire fulgurante

Eric Williams Écrivain NFC Ouest

MEMPHIS – La foudre, la pluie balayée par le vent et un long retard météorologique n’ont pas pu dissuader le secondeur des Breakers de la Nouvelle-Orléans Vontae Diggs et la quête de rédemption de ses coéquipiers.

Diggs et les Breakers voulaient un peu de retour après avoir perdu contre les Showboats de Memphis plus tôt cette saison. Ils l’ont obtenu sous la forme d’une victoire dominante 31-3 sur l’hôte Memphis samedi au Simmons Bank Liberty Stadium.

« Nous avons eu un dicton toute la semaine », a déclaré Diggs. « Je vais garder les Français à l’écart, mais ce retour est un MF – ce qui signifie que nous leur devons, et nous ne rentrons pas à la maison sans obtenir notre retour sur eux.

« C’est ce que c’est. Nous ne pensons pas qu’ils auraient dû nous battre la première fois, et nous avons dû revenir en arrière et nous occuper de cette affaire la deuxième fois. Et nous l’avons fait. »

Le match a été arrêté avec 1:04 à faire au premier quart pendant trois heures et 12 minutes en raison d’un retard de temps violent alors qu’un orage traversait le cœur de Memphis.

Faits saillants : les Breakers pullulent Showboats

Une pluie battante a arrosé le stade. Le tonnerre et la foudre pouvaient être vus depuis la tribune de presse.

Cependant, le mauvais temps n’a pas empêché une attaque constante déclenchée par des Breakers motivés, qui ont mis fin à la séquence de cinq victoires consécutives des Showboats avec la victoire.

Les Breakers ont porté leur record à 6-3 avec la victoire et sont désormais seuls à la deuxième place de la division sud, tandis que les Showboats sont tombés dans la cave de la division à 5-4 au total. Cependant, les deux équipes restent dans la chasse aux séries éliminatoires avec un match restant.

Memphis a retourné le ballon cinq fois, un record de la saison. En entrant dans le concours de samedi, les Showboats étaient n ° 1 de l’USFL avec un différentiel de chiffre d’affaires de plus-5. Les Showboats étaient également 0-pour-5 offensivement lors des quatrièmes essais samedi.

Les Breakers ont également fait pression sans relâche sur le quart-arrière de Memphis Cole Kelley, terminant avec cinq sacs. Kelley a complété 23 des 41 passes pour 224 verges, sans touché et trois interceptions.

L’attaque n ° 1 de la ligue, les Breakers n’ont enregistré que 177 verges au total en attaque. Le meilleur passeur de l’USFL, McLeod Bethel-Thompson, n’a complété que 9 des 16 passes pour 88 verges et un score. Mais la Nouvelle-Orléans n’a pas retourné le ballon.

« Je me fiche du nombre de verges que nous avons lorsque nous marquons 31 points et que notre défense a cinq revirements », a déclaré l’entraîneur de la Nouvelle-Orléans, John DeFilippo. « C’est ce qu’on appelle le football. C’est vraiment du bon football.

« Comme l’a dit un jour un entraîneur avisé, les statistiques sont pour les perdants, le tableau de bord est pour les gagnants. »

Les Breakers ont mis celui-ci de côté tôt en prenant une avance de 17 points dans le premier quart.

La Nouvelle-Orléans s’est inscrite en premier sur le tableau de bord avec un panier de 43 verges du botteur Matt Coghlin. Les points ont été mis en place par l’échappé de l’ailier rapproché de Memphis Jay Jay Wilson après un achèvement de 15 verges le long de la ligne de touche, le ballon a été lâché par la sécurité James Wiggins et récupéré par le demi de coin Adonis Alexander.

La Nouvelle-Orléans a poussé son avance à 10-0 sur un plongeon de 2 mètres de Wes Hills au-dessus de la ligne de but. Le score a été établi par un retour de dégagement de 45 verges par la sécurité Jarey Elder. Hills a terminé avec 50 verges au sol en 18 courses.

Les Breakers ont pris un avantage de 17-0 sur une interception de 29 verges pour un retour de Diggs.

Le touché a été le résultat d’une mauvaise décision de Kelley, qui n’a pas réussi à contrôler un claquement inattendu et bas du centre Jordan McCray, puis a aggravé l’erreur en essayant de faire un jeu sur le terrain au lieu de tomber sur le ballon ou de le jeter. .

Après le long retard météorologique, les Showboats se sont finalement inscrits au tableau de bord avec un panier de 50 verges d’Alex Kessman, son 19e panier consécutif cette saison.

Mais le jeu décisif du match est venu au début du troisième quart. Memphis a semblé réduire l’avance des Breakers à sept points sur le score du porteur de ballon Juwan Washington à deux mètres.

Cependant, le touché a été annulé par rejeu. Washington a tâtonné lors du jeu suivant sur le premier et le but juste au-delà de la ligne de but après une faute personnelle sur les Breakers. La joueuse de ligne défensive Anree Saint Amour a récupéré pour la Nouvelle-Orléans.

« Vous voulez juste rester dans la zone des buts », a déclaré l’entraîneur de Memphis, Todd Haley, qui a envisagé d’appeler un quart-arrière furtif. « Et vous ne pouvez tout simplement pas tâtonner le football là-bas. C’était juste un tueur parce que nous prenions de l’élan. »

Les Showboats ont augmenté leur avance à 24-3 sur un touché de 3 verges de Bethel-Thompson à Jonathan Adams sur une route oblique. Eli Stove a terminé le score avec une course de touché de 29 verges sur un balayage de jet.

Mise à jour sur les blessures

Le porteur de ballon de Memphis Kerrith Whyte a subi une blessure inconnue au premier quart et n’est pas revenu. Le remplaçant de Whyte, Washington, a terminé avec 40 verges en 11 courses.

Le plaqueur de nez de Memphis, John Atkins, a également subi une blessure au cou en fin de match et a dû être transporté à l’hôpital, selon Haley.

« Nous voulons nous assurer que nous le gardons dans nos prières, comme l’équipe l’a fait tout à l’heure », a déclaré Haley.

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

