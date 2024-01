Tempête Isha : les passagers se réveillent dans le « mauvais » pays alors que des vents extrêmes perturbent les plans de vol

Note de l’éditeur: Inscrivez vous pour Déverrouiller le monde, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez les dernières nouvelles en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements en matière de voyage.





Des milliers de passagers aériens à travers l’Europe se sont réveillés ce matin à la mauvaise destination – et même dans le mauvais pays – après que la tempête Isha a provoqué des ravages dans les vols, avec des dizaines d’annulations, de déroutements et de remise des gaz en Europe occidentale.

C’est généralement le moyen le plus rapide de se rendre d’un point A à un point B pour les longs voyages, mais pour ceux qui voyageaient à destination et en provenance de l’Irlande et du Royaume-Uni hier soir, voler est devenu une odyssée. Les aéroports d’Irlande et du Royaume-Uni ont été durement touchés par la tempête, avec des rafales allant jusqu’à 90 mph traversant les pistes.

De nombreux avions se dirigeant vers l’ouest se sont détournés vers des atterrissages plus sûrs en Europe continentale, après avoir souvent atteint leur destination avant de ne pas atterrir. Ryanair a été particulièrement touchée, puisque sa base est Dublin, où pas moins de 166 vols entrants et sortants ont été annulés dimanche, selon Kevin Cullinane, responsable des communications du groupe daa, l’opérateur de l’aéroport de Dublin.

L’aéroport a également connu 36 déroutements de vols et 34 remises de gaz, au cours desquels les avions abandonnent l’atterrissage en cours de processus et décident de « faire le tour » pour une nouvelle tentative.

Ces chiffres expliquent les scènes extraordinaires qui se sont déroulées alors que les avions tentaient d’achever leurs vols à destination et en provenance de l’Irlande.

Un vol Ryanair de Lanzarote, dans les îles Canaries, à destination de Dublin a atteint presque la capitale irlandaise, avant de faire demi-tour et de se dérouter vers Bordeaux, en France, sans tenter d’atterrir.

Radar de vol Ce vol de Shannon à Édimbourg s’est terminé à Cologne.

Un autre vol Ryanair, FR555, était censé effectuer un saut rapide de Manchester à Dublin. Après avoir survolé à proximité en circuit d’attente, il a tenté d’atterrir à Dublin mais a fait une remise des gaz et s’est dérouté vers Paris Beauvais. Ce qui était habituellement un vol d’une demi-heure est devenu deux heures et demie.

Un autre vol Manchester-Dublin a fait des allers-retours entre le Royaume-Uni et l’Irlande pendant plus de trois heures, semblant tourner en rond mais abandonner l’atterrissage à Dublin, tenter de se poser à Belfast (où il a fait une remise des gaz) et survoler Glasgow avant atterrir à Liverpool, à seulement 31 miles de l’aéroport de départ.

Radar de vol Un vol Manchester-Dublin a essayé Dublin, Belfast et Glasgow avant d’atterrir à Liverpool.

Un troisième, FR816, qui devait effectuer le vol d’une heure de Shannon à Édimbourg, s’est rendu jusqu’en Écosse puis s’est dérouté vers Cologne, en Allemagne. Il a également été fortement retardé : devant quitter Dublin à 15 h 35, il est arrivé à Cologne vers minuit.

Un vol Lufthansa de Munich à Dublin a été contraint de faire une remise des gaz et de revenir à Munich.

Cork, en Irlande, a connu 13 annulations dimanche, ainsi que six déroutements et sept remises de gaz.

Le Royaume-Uni a également été durement touché. Il y a eu plus de 100 remises de gaz dans les aéroports britanniques, selon NATS, l’opérateur de contrôle du trafic aérien du Royaume-Uni.

« Isha a fait sentir sa présence dans le sud de l’Angleterre et de l’Irlande, où les vents soufflaient en rafales de 70 à 75 mph du sud-ouest, ce qui signifiait des vents latéraux dans nos principaux aéroports du sud, avec un cisaillement du vent et des turbulences ajoutant des défis supplémentaires pour les équipages de conduite. ” Steve Fox, responsable des opérations réseau pour NATS, a écrit dans un article de blog.

« Et dans le nord du pays, les vents étaient encore plus violents, avec des rafales de plus de 90 mph créant des problèmes non seulement pour l’aviation mais pour l’ensemble des infrastructures de transport.

« Alors que les aérodromes britanniques commençaient à se remplir d’avions incapables de décoller ou déroutés, tout au long de la soirée, nous avons surveillé la situation alors que les avions se dérouttaient de Dublin vers Deauville, d’Édimbourg vers Cologne et partout où le Royaume-Uni était le moins touché et qu’il restait de l’espace disponible chez le pilote. point de décision critique.

Il y a eu 44 annulations à Édimbourg, selon un porte-parole de l’aéroport, qui a qualifié les opérations de dimanche de « difficiles ». Huit vols ont été détournés.

Manchester a enregistré 14 annulations, mais moins de remise des gaz que les autres aéroports en raison de la direction des rafales, selon un porte-parole. “Nous avons vu des vols détournés au départ de Manchester et d’autres vers Manchester en raison des conditions dans d’autres aéroports, en particulier celui de Dublin”, ont-ils déclaré. Un transporteur national, Loganair, a annulé tous ses vols hier à l’aéroport.

L’aéroport de Londres Gatwick a connu 22 déroutements, mais a pu prendre cinq vols détournés d’autres aéroports, selon un porte-parole de l’aéroport. Stansted, au nord-est de Londres, a été moins touchée, avec neuf annulations mais 31 déroutements.

Un vol easyJet d’Antalya, en Turquie, à destination de Manchester, a fait jusqu’au Royaume-Uni avant de faire demi-tour et d’atterrir en toute sécurité à Lyon, en France.

Un avion a même tenté d’atterrir au Royaume-Uni au lieu de poursuivre sa route. Le vol Ryanair 718 de Manchester à Budapest a été vu descendre à 1 200 pieds à Stansted avant de remonter et de continuer vers Budapest.

Les sites Web de suivi des vols s’illuminaient d’itinéraires et de tourbillons bizarres, alors que les avions tournaient en rond, attendant une fenêtre sûre pour atterrir – puis faisaient demi-tour pour se dérouter quelque part dans un autre pays.

Lundi matin, les répercussions se faisaient sentir, avec des avions déplacés dispersés à travers l’Europe. Il y a eu 29 annulations à Dublin à 8h30, a déclaré Cullinane. Les passagers touchés par la tempête bénéficieront d’une dispense des frais de stationnement supplémentaires, a-t-il ajouté. Il n’y a eu qu’une seule annulation à Cork aujourd’hui.

Radar de vol Un vol Manchester-Dublin s’est retrouvé à Paris.

Comme cela devient de plus en plus habituel lorsqu’il y a une tempête au Royaume-Uni, le streamer Jerry Dyer de Big Jet TV était à Heathrow, regardant les avions arriver dans l’après-midi.

Bien que les vents n’aient pas atteint leur maximum – Dyer a arrêté l’alimentation dès la tombée de la nuit – il pris en photo des avions luttant contre le vent et effectuant des atterrissages difficiles – comme un vol d’Aeromexico au départ de Mexico, qui a commencé à « osciller » lors de son atterrissage, basculant d’un côté à l’autre.

“C’est comme conduire un véhicule par vent fort, vous contrecarrez tout”, a-t-il déclaré à CNN.

“C’est très contrôlé, ils savent ce qu’ils font.”

Plus de 350 000 personnes ont regardé ses images du débarquement d’Isha.

“Les gens recherchent la valeur du divertissement, mais regardent aussi secrètement si quelque chose se passe – ils veulent du drame, comme une remise des gaz”, a-t-il déclaré.

Un autre streamer a compilé des images de chaque remise des gaz à l’aéroport de Birmingham.

Un pilote qui a atterri à Londres Heathrow en fin d’après-midi a déclaré à CNN qu’il avait combattu des vents de près de 90 nœuds (104 mph) à 3 000 pieds, qui sont tombés à 35 nœuds (40 mph) au niveau du sol.

“Faire atterrir l’avion en toute sécurité est un énorme effort d’équipe dans des circonstances comme hier et toute cette équipe ne pilote pas l’avion”, a déclaré le pilote, qui a souhaité rester anonyme car sa compagnie aérienne ne lui permet pas de parler en son nom.

«Cela présente des défis importants non seulement pour les pilotes mais aussi pour les contrôleurs aériens qui dirigent l’avion vers son approche finale. Le vent était si fort hier que nous avions une vitesse sol qui, dans des conditions moins extrêmes, nous aurait fait doubler par un hélicoptère.

Ils ont ajouté que faire face à des situations comme celle-ci est normal.

« Même si cela peut être excitant et parfois stressant pour les passagers, et même divertissant lorsque Jerry de Big Jet TV le raconte, tout cela fait partie du travail quotidien d’un pilote de ligne. Nous nous entraînons pour ces événements extrêmes et planifions notre réussite, mais nous étudions également nos éventualités de manière très détaillée. Hier, nous avons autorisé suffisamment de carburant pour une approche supplémentaire si nécessaire, une attente supplémentaire et même un déroutement vers un aéroport où le vent n’était pas si fort », ont-ils déclaré.

« La sécurité n’est pas un accident, il s’agit avant tout de planifier et d’avoir des options lorsqu’un atterrissage n’est pas possible…