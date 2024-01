Tempête Isha : deux morts et des milliers toujours sans électricité

L’Écosse, l’Irlande du Nord, le nord-ouest de l’Angleterre et le Pays de Galles ont été touchés, et les habitants des zones reculées ont été avertis qu’ils pourraient ne pas avoir d’électricité jusqu’à mardi.

À partir de mardi, la tempête Jocelyn apportera des vents violents et de la pluie en Irlande du Nord et dans certaines parties de la Grande-Bretagne.

Les vitesses de rafales ne devraient pas atteindre les niveaux les plus élevés observés lors du pic d’Isha, qui a enregistré 99 mph (159 km/h) dans le Northumberland. Certains vents ont été les plus forts que le Royaume-Uni ait connu depuis 10 à 20 ans.

Il a déclaré à la BBC que des hélicoptères et des drones seraient déployés pour aider à diriger plus rapidement les ingénieurs vers les zones touchées.

Un certain nombre d’arbres des Dark Hedges, dans le comté d’Antrim, en Irlande du Nord, rendus célèbres par la série télévisée Game of Thrones, ont été endommagés et abattus par la tempête.

Un rare avertissement rouge couvrait une zone s’étendant de Thurso et Wick au nord de l’Écosse, Fraserburgh et Peterhead à l’est et Cromarty et Nairn à l’ouest.