Tempête hivernale s’étendant à travers les Prairies, l’Ontario, le Québec

Environnement Canada a publié des bulletins météorologiques spéciaux pour certaines parties de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec, alors qu’une tempête de 3 000 kilomètres de long traverse le Canada mercredi.

La tempête est un système dépressionnaire du Colorado qui a déclenché des blizzards dans les plaines du nord et du centre des États-Unis. Mercredi, la tempête s’est déplacée dans le sud de la Saskatchewan et du Manitoba, ainsi que dans le nord de l’Ontario.

“Plus vous êtes loin au sud, plus c’est un sac mélangé, car la température est un facteur”, a déclaré mercredi Dave Phillips, météorologue en chef d’Environnement Canada, à CTV News Channel. “C’est le mélange de ce froid et de ce chaud (air) et cela provoque des types de systèmes de tempête très extrêmes.”

Phillips a déclaré que les Prairies et le nord de l’Ontario devraient recevoir de la neige tandis que la neige roulée et la pluie verglaçante sont possibles avec des températures plus chaudes dans le sud de l’Ontario. La région du Grand Toronto (RGT) se réveillera jeudi sous la pluie verglaçante, dit Phillips, qui devrait se transformer en neige dans l’après-midi.

“Ce serait une sorte d’événement jeudi”, a déclaré Phillips. “Cela va probablement commencer demain matin vers trois heures, sous forme de pluie dans la région de Windsor car la température sera un peu plus basse dans la région de Kitchener (à) London. Hamilton à Owen Sound (verra) pluie verglaçante et grésil .”

La tempête continuera de se déplacer vers l’est jusqu’au Québec, apportant de la neige à Ottawa et vers les provinces atlantiques déjà enfouies.

La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve ont été frappés mardi par une autre tempête de neige, ajoutant de la pression aux personnes qui se remettent encore de la tempête post-tropicale Fiona à l’automne.

«Les écoles de l’est et du nord du Nouveau-Brunswick sont fermées aujourd’hui, comme toutes les écoles de l’Île-du-Prince-Édouard», a déclaré mercredi Kelsey McEwen, météorologue en chef de CTV Your Morning.

“Près de 14 000 clients de Nova Scotia Power sont dans le noir en raison des vents violents et de la neige dans l’est de la province.”

Le système de tempêtes basses du Colorado “va prendre son temps”, a déclaré Phillips alors qu’il se rendait dans le Canada atlantique au cours du week-end.

“Enfin, il sera épuisé, espérons-le… nous sommes tous avec ça”, a-t-il déclaré. “Il semble que ce sera grand ouvert avec ce magnifique pays des merveilles hivernales dans de nombreuses régions du Canada.”