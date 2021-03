Une tempête hivernale « historique et paralysante » déverse plus de 25 pouces de neige

L’hiver et le printemps sont entrés en collision dimanche alors que certaines parties du Colorado, du Wyoming, de l’Utah et du Nebraska ont été envahies par jusqu’à 4 pieds de neige tandis que l’Oklahoma, l’Arkansas et le Missouri se préparaient à de fortes pluies, des vents violents, des inondations et d’éventuelles tornades. Plus de 2000 vols ont été annulés à destination et en provenance de Denver rien que pendant le week-end, et un grand nombre d’autoroutes ont été fermées en raison de conditions dangereuses. Le centre d’information sur les avalanches du Colorado a établi le risque d’avalanche comme élevé, mettant en garde contre des «conditions d’avalanche très dangereuses». Cheyenne, Wyoming, a vu des totaux de neige de 25,8 pouces ce week-end – brisant un précédent record de 2 jours détenu depuis 1979, selon le National Weather Service. Et plus pourrait arriver – le service météorologique a averti que certaines régions pourraient voir jusqu’à 50 pouces de neige et des rafales de vent allant jusqu’à 60 mi / h avant que le temps ne se calme lundi.

Beyoncé et Taylor Swift entrent dans l’histoire aux Grammys

Le prodige de la pop Billie Eilish a remporté le record de l’année pour la deuxième fois consécutive tandis que Taylor Swift est devenue la première chanteuse à remporter l’album de l’année à trois reprises – remportant l’honneur de cette année avec « Folklore » – et Beyoncé a établi un nouveau record pour la plupart remporte par une artiste féminine et la plupart des victoires par un chanteur, homme ou femme, lors de la cérémonie organisée par Trevor Noah de « The Daily Show ». C’est Eilish qui a remporté le plus gros prix de la soirée, après la victoire du record de l’année 2020 pour « Bad Guy » avec une victoire cette année pour « Everything I Wanted », mais elle voulait juste donner l’honneur à Megan Thee Stallion pour « Savage , « la collaboration du rappeur de Houston avec Beyoncé. Le spectacle de dimanche soir a également présenté des performances de Dua Lipa, Brandi Carlile et Haim, entre autres.

Procès Derek Chauvin: la composition raciale du jury est une préoccupation majeure alors que la sélection se poursuit

La sélection du jury est en cours dans le procès pour meurtre de Derek Chauvin pour la mort de George Floyd en mai dernier. Le processus prendra environ trois semaines. Compte tenu des circonstances de la mort de Floyd – un homme noir mourant sous le genou d’un policier blanc – la composition raciale du jury est une préoccupation majeure. La Cour s’est terminée vendredi avec sept jurés assis jusqu’à présent. Quatre des jurés s’identifient comme blancs, un comme multiracial, un comme hispanique et un comme noir, selon le juge de district du comté de Hennepin, Peter Cahill, qui préside l’affaire. Six des jurés sont dans la vingtaine ou la trentaine, et un dans la cinquantaine. Vendredi, les dirigeants de la ville de Minneapolis ont approuvé un règlement de 27 millions de dollars avec la famille de George Floyd dans le cadre d’un procès pour mort injustifiée pour son meurtre en garde à vue.

Le comté de Los Angeles rouvre ses restaurants, ses cinémas et ses salles de sport

Le comté de Los Angeles, autrefois l’épicentre de la pandémie de coronavirus, ouvre lundi des restaurants à l’intérieur, des cinémas et des gymnases. Le comté est passé au «niveau rouge» du système californien basé sur les niveaux après avoir atteint son objectif d’administrer 2 millions de doses de vaccin aux résidents de ses zones défavorisées. Le comté a également publié ses plans de réouverture, y compris les repas en salle à la capacité autorisée par l’État de 25% et la réouverture du commerce de détail à 50%. C’est un signe de bienvenue dans un comté qui, il y a à peine deux mois, était écrasé par le COVID-19.

La saison des récompenses étranges se poursuit avec des nominations aux Oscars

Comme le note notre critique Brian Truitt, « March Madness » n’a pas été inventé pour la course aux Oscars de cette année, bien que cela semble certainement approprié. Même en supprimant les retards, la saison des festivals de films virtuels, les nouvelles règles et autres ravages variés causés par la pandémie de coronavirus sur la route des Oscars du 25 avril, il y a eu beaucoup de chaos avec peu de pionniers. Mais les adeptes du cinéma obtiendront enfin les réponses qu’ils recherchaient car les nominations aux Oscars seront annoncées lundi matin. Le couple de célébrités Nick Jonas et Priyanka Chopra a été sélectionné pour présenter les nominations et la cérémonie sera diffusée en direct sur YouTube et ABC à partir de 8 h 19 HE / 5 h 19 HP. Dans deux courses clés, Truitt s’attend à ce que le conte musical « Ma Rainey’s Black Bottom » soit nominé pour le meilleur film et affirme que la star du film Chadwick Boseman est un verrou pour obtenir un hochement de tête pour le prix du meilleur acteur.