Jusqu’à 20 pouces de neige étaient attendus à New York.

Des conditions de blizzard sont possibles dans certaines régions, «parce que les vents vont être si forts».

La tempête a maintenu sa fureur depuis qu’elle a balayé une grande partie de l’Ouest et du Midwest.

NEW YORK CITY – Le corridor Interstate 95 densément peuplé dans le nord-est était au cœur d’une importante tempête hivernale lundi alors que Philadelphie, New York et Boston se préparaient à des chutes de neige record qui pourraient accumuler 2 pieds dans certaines régions.

Les téléphones ont sonné avec une alerte d’urgence vers 8 heures du matin, avertissant les conducteurs de rester en dehors des routes de New York jusqu’à mardi matin alors que le maire Bill de Blasio a décrété l’état d’urgence. Le Service météorologique national a averti que les déplacements dans la ville, où 20 pouces de neige étaient attendus, deviendraient « très difficiles voire impossibles » et que la tempête causera des problèmes de voyage pendant des jours.

Des conditions de blizzard sont possibles dans certaines régions du nord-est « parce que les vents vont être si forts en plus des fortes chutes de neige », a déclaré le météorologue d’AccuWeather Brett Rosio. « Conduire sera certainement dangereux, ce n’est pas recommandé. »

Le service météorologique a déclaré que les vents pouvaient souffler de 35 à 50 mi / h, réduisant la visibilité avec la neige dérivante et entraînant un risque de chute de branches d’arbres et de lignes électriques.

À New York et au New Jersey, de nombreux rendez-vous de vaccination contre le COVID-19 pour lundi ont été annulés en raison de la tempête. L’apprentissage en personne a également été annulé lundi dans les districts scolaires du Nord-Est.

Lundi, des centaines de vols ont été annulés dans les principaux aéroports de la région.

Lundi matin, certaines régions avaient déjà reçu de 3 à 5 pouces de neige; certaines régions de Pennsylvanie avaient 6 pouces. Dans certaines parties du New Jersey, 7 pouces ont déjà été signalés lundi matin.

Des chutes de neige plus abondantes se développeront tout au long de la journée dans le nord-est alors que la tempête s’intensifie au large de la côte est, a déclaré weather.com. Les taux de chutes de neige peuvent être supérieurs à un ou deux pouces par heure.

La tempête a maintenu sa fureur depuis qu’elle a balayé une grande partie de l’Ouest la semaine dernière, frappant la Californie avec de fortes pluies et les montagnes avec des pieds de neige.

Ces derniers jours, la tempête avait également recouvert certaines parties du Midwest; certaines régions ont reçu le plus de neige depuis plusieurs années. Washington, DC et certaines parties de la Virginie ont reçu leur première neige importante de l’année.

