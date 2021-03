Le New York Times

« Je serais beaucoup plus en Floride »: se concentrer sur le bon côté de l’État du soleil

MIAMI – À part New York, aucune grande ville des États-Unis n’a été aux prises avec plus de cas de coronavirus ces dernières semaines que Miami. Mais tu le saurais à peine si tu vivais ici. Les briseurs de printemps affluent vers les plages. Les voitures entassent les autoroutes. Les réservations de restaurant le week-end sont presque redevenues nécessaires. Les bannières sur Miami Beach indiquent «Vacances responsables», le sous-texte étant, bien sûr, vous allez en vacances. Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times Une grande partie de la vie semble normale, et pas seulement à cause du retour de la saison touristique d’hiver en Floride, qui a été écourtée l’année dernière quelques semaines après le début de la pandémie. La Floride a rouvert des mois avant une grande partie du reste du pays, qui seulement ces derniers jours a commencé à sortir de la majeure partie d’une année sous verrouillage. La musique live est revenue ce week-end dans les bars de la Nouvelle-Orléans. Les foules affluaient dans les restaurants d’Atlanta et de Kansas City, Missouri. Les cinémas de Californie étaient sur le point d’ouvrir bientôt leurs portes. Le Texas a rouvert la semaine dernière d’un côté de l’État à l’autre, avec des briseurs de printemps se délectant de South Padre Island. Les terrains de jeux sont bondés à Chicago, et les Texas Rangers se préparent à remplir leur stade à pleine capacité le mois prochain pour le début, par Dieu, de la saison de baseball. Rien de tout cela ne semble particulièrement nouveau en Floride, qui a ralenti au pire de la pandémie mais qui n’a été que brièvement fermé. Au contraire, une grande partie de l’État a une sensation de boomtown, le sentiment de rattraper des mois de temps perdu. Les agents immobiliers frappent à froid aux portes qui cherchent à recruter des vendeurs sur le marché brûlant de l’immobilier, en partie parce que les New-Yorkais et les Californiens continuent de se déplacer. Le taux de chômage est de 5,1%, contre 9,3% en Californie, 8,7% à New York et 6,9% Texas. Ce débat sur l’ouverture des écoles? Il est venu et il y a des mois. Les enfants sont dans les salles de classe depuis l’automne. Pour le meilleur ou pour le pire, l’expérience de la Floride de retour à la vie telle qu’elle était offre un aperçu de ce à quoi de nombreux États sont susceptibles de faire face dans les semaines à venir alors qu’ils entrent dans la phase suivante de la pandémie – la partie où ça commence à être fini. «Si vous regardez le sud de la Floride en ce moment, cet endroit est en plein essor», a récemment jubilé le gouverneur Ron DeSantis, un républicain. «Los Angeles n’est pas en plein essor. New York n’est pas en plein essor. Appeler ce qui se passe en Floride comme un véritable boom est exagéré. Bien que l’État ait été entièrement rouvert fin septembre, son économie dépendante du tourisme reste entravée. Un déficit budgétaire de 2,7 milliards de dollars nécessitera une injection de fonds de relance fédéraux. Le comté d’Orange, où se trouve Orlando, a enregistré les plus faibles prélèvements de taxe de développement touristique de tout janvier depuis 2002. Pourtant, dans un pays qui sort juste de l’emprise morose des verrouillages de coronavirus, la Floride se sent indubitablement chaude. (Et pas seulement à cause du réchauffement climatique.) «Vous pouvez vivre comme un être humain», a déclaré DeSantis. «Vous n’êtes pas enfermé. Les gens ne sont pas misérables. » Le nouvel espoir du président Joe Biden de réunir les Américains pour célébrer avec leurs familles le 4 juillet? «Nous faisons cela depuis plus d’un an en Floride», s’est vanté le gouverneur. Se prélasser dans ce sentiment – même si ce n’est que cela – c’est ignorer le lourd tribut que le coronavirus a imposé en Floride, qui n’est pas encore terminé. Plus de 32 000 Floridiens sont morts, un coût impensable que les dirigeants de l’État reconnaissent rarement. Le comté de Miami-Dade a enregistré en moyenne plus de 1000 nouveaux cas de coronavirus par jour au cours des deux dernières semaines, l’une des épidémies les plus graves du pays. On pense que la Floride a la plus forte concentration de B.1.1.7, la variante de virus la plus contagieuse identifiée pour la première fois au Royaume-Uni. Pourtant, le taux de mortalité de la Floride n’est pas pire que la moyenne nationale, et meilleur que celui de certains États qui ont imposé plus de restrictions, malgré son grand nombre de retraités, de jeunes fêtards et de touristes. Le nombre de cas et les hospitalisations dans la majeure partie de l’État sont en baisse. Les dizaines de milliers de personnes décédées étaient en quelque sorte le résultat d’un grand marché tacite – le prix payé pour garder autant de personnes que possible employées, éduquées et, diraient certains Floridiens, saines d’esprit. «Il n’y a pas de meilleur endroit pour avoir passé la pandémie que Miami», a déclaré Patricia García, une écrivaine indépendante qui a déménagé de New York en 2017. Sa fille de 5 ans est à l’école depuis août. Elle a mis son fils d’un an à la garderie en juillet. García, une démocrate de 34 ans, a déclaré qu’elle s’était retrouvée à défendre de manière inattendue la politique de DeSantis auprès de ses amis du nord. «Les gens ici ont pu travailler. Les enfants ont pu aller à l’école », dit-elle. «Nous avons cette réputation en Floride d’être tous des Florida Man et des fous. Mais je préfère de loin être en Floride plutôt qu’en Californie, à New York ou à Chicago. L’approche de la Floride a exaspéré de nombreuses personnes. Lorsque l’État n’a pas fermé les plages, il y a eu une indignation nationale, bien que la décision semble évidente rétrospectivement, étant donné à quel point les gens sont plus en sécurité à l’extérieur. Les proches de retraités hors de l’État s’inquiètent des risques pour leurs proches. Mais DeSantis s’est donné pour priorité de protéger les nombreux résidents âgés de l’État, en interdisant les visiteurs dans les maisons de retraite jusqu’en octobre et en déplaçant rapidement les personnes de 65 ans et plus (et à partir de lundi, 60 ans et plus) en tête de file pour les vaccins. La Floride n’a pas non plus permis aux hôpitaux de renvoyer les patients atteints de coronavirus dans des maisons de retraite, contrairement à New York, une politique qui a probablement évité plus de décès. Cependant, les établissements de soins de longue durée représentent toujours un tiers des décès dus au virus en Floride, et si les décès sont à leur plus bas niveau depuis novembre, d’autres panneaux indicateurs sont plus inquiétants. Le nombre de patients COVID-19 dans l’unité de soins intensifs de Jackson Health, le plus grand système hospitalier public de l’État, a augmenté de 10% pendant une semaine ce mois-ci avant de commencer à baisser, a déclaré le Dr Peter G.Paige, directeur clinique. «De toute évidence, nous devons garder notre garde», a-t-il déclaré. La Floride n’a jamais imposé de mandat de masque à l’échelle de l’État et le gouverneur a interdit en septembre aux gouvernements locaux d’appliquer leurs propres ordres locaux. Cette semaine, DeSantis a annulé toutes les amendes impayées liées aux restrictions virales, déclarant que la plupart des restrictions «n’ont pas été efficaces». La Floride se classe dans le tiers inférieur des États en matière de vaccination. Le déploiement a été déroutant et inégal: après des semaines d’essais infructueux pour obtenir une photo, Joan Brewer, 82 ans, qui vit dans le comté de Palm Beach, pensait qu’elle avait pris un rendez-vous dans une épicerie Publix voisine – seulement pour constater après l’enregistrement que le La machine à sous était à Gulf Breeze, dans le Florida Panhandle. «Cela fait 9 heures et demie de route, sans arrêts!» elle a dit. (Elle a finalement reçu une dose sur un site de vaccination de masse de l’Agence fédérale de gestion des urgences à Miami.) Essayez d’acheter une maison et l’expérience est frustrante pour une raison différente: une journée portes ouvertes aura 30 voitures garées à l’extérieur. Bien que la croissance démographique de la Floride ait ralenti pendant la pandémie, les timbres documentaires, une taxe d’accise sur les ventes immobilières, étaient 15% plus élevés en janvier qu’ils ne l’étaient il y a un an. Les frais de dépôt pour les nouvelles sociétés étaient de 14% plus élevés. Alex Pis-Dudot, un agent immobilier qui a récemment frappé aux portes dans la banlieue chic de Miami, à Coral Gables, pour savoir si les propriétaires pourraient vouloir vendre, a déclaré qu’il avait récemment contacté un autre agent au sujet d’une maison inscrite depuis moins d’une semaine. . Elle lui a dit que 20 couples avaient pris rendez-vous pour le voir – et que le vendeur avait déjà reçu une offre d’un investisseur pour 20 000 $ au-dessus du prix demandé. «C’est un cirque en ce moment», a déclaré Pis-Dudot. Macchialina, un restaurant italien très apprécié de Miami Beach, a fermé pendant quelques jours ce mois-ci après qu’un membre du personnel a été testé positif au virus. Mais le restaurant a pu fonctionner pendant la majeure partie de la pandémie grâce à la réouverture anticipée de la Floride (et à une cour extérieure). Au pire de la pandémie, Macchialina a licencié 25 employés. Les affaires sont toujours en baisse, mais «nous ne pouvons pas nous plaindre», a déclaré Michael Pirolo, chef exécutif et propriétaire. Son frère a dû fermer définitivement son restaurant de Brooklyn en avril dernier grâce au long lock-out à New York. « Nous avons une sorte de mauvaise réputation dans le monde entier pour ne pas suivre les règles, parce que nous sommes ouverts », a déclaré Jacqueline Pirolo, sa sœur et associée directrice, à propos de la Floride. «Mais pour la plupart, notre clientèle qui vient dîner avec nous suit toutes les règles. Nous avons été en mesure d’ouvrir et de le faire en toute sécurité, et c’est en quelque sorte le terrain d’entente. Rolando Aedo, directeur de l’exploitation du Greater Miami Convention & Visitors Bureau, a déclaré qu’environ la moitié des employés de la restauration et 90% des employés de l’hôtel avaient été licenciés l’année dernière, soit une perte d’environ 150000 emplois pratiquement du jour au lendemain. Désormais, le volume de réservations sur l’application OpenTable représente environ 97% de ce qu’il était juste avant que la pandémie ne frappe la Floride, a-t-il déclaré. Le taux d’occupation des hôtels est en baisse de près de 20%, ce qui est mieux que ce que les observateurs de l’industrie attendaient. Les hôtels sont occupés à réserver des chambres à Miami Beach, malgré les efforts de la ville pour dissuader les briseurs de printemps de venir. «Malheureusement, trop de gens cherchent à se déchaîner», a déclaré le maire Dan Gelber. «Lâcher prise est précisément ce que nous ne voulons pas.» Récemment, au coucher du soleil, des couples et de petits groupes se sont promenés sur Ocean Drive, entrant et sortant des restaurants sur le trottoir. Les boîtes de nuit comme le Mango’s Tropical Cafe, un incontournable de South Beach, restent fermées. Le garage coûte 20 $, une partie de la hausse des prix des vacances de printemps. Un groupe d’amis de l’Indiana a quitté la plage la semaine dernière avec des serviettes et des maillots de bain. «Il faisait froid à la maison et nous essayions de passer un bon moment», a déclaré Alli Hahn, 22 ans, un lycéen. Ils ont trouvé des billets d’avion aller-retour pour 96 $ et une location Airbnb bon marché. Jusqu’à présent, cela a été une escapade modérée. Les policiers imposent une interdiction de boire sur la plage. Le couvre-feu est à minuit. Mais c’est la Floride et c’est le printemps. «Après une année complète, j’avais juste besoin de m’évader», a déclaré Christine Gordon, 22 ans. Un panneau à proximité leur a rappelé de «porter un masque en tout temps». Aucun d’eux ne l’a fait. Cet article a été initialement publié dans le New York Times. © 2021 The New York Times Company