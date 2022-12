Tempête hivernale en Ontario : jusqu’à 100 véhicules impliqués dans des collisions sur l’autoroute 401

Jusqu’à 100 véhicules ont été impliqués dans plusieurs collisions sur l’autoroute 401 entre London et Tilbury, selon la police provinciale de l’Ontario.

Les conducteurs sont avertis de rester en dehors des routes si possible alors que le système dangereux se déplace vers l’est à travers la région de Waterloo vers la région du Grand Toronto.

«S’il vous plaît, si vous n’avez pas besoin d’être sur les routes, restez chez vous, attendez que ce système passe. Laissez les charrues et les saleurs faire leur travail. Le meilleur endroit est à la sortie de l’autoroute », a déclaré le sergent de la Police provinciale de l’Ontario. Kerry Schmidt a déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter à 12h18 vendredi.

L’autoroute 401 entre London et Tilbury et l’autoroute 402 entre London et Sarnia ont été complètement fermées dans les deux sens vendredi, un agent de la Police provinciale de l’Ontario décrivant le corridor comme “l’une des pires scènes de circulation” qu’il ait jamais vues.

La police dit heureusement qu’aucune blessure grave n’a été associée à l’une des collisions à plusieurs véhicules le long du corridor. Deux personnes ont été transportées à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

À 13 h, la Police provinciale de l’Ontario a annoncé que toutes les routes étaient fermées dans le comté voisin de Perth, où un avertissement de blizzard est en vigueur et Environnement Canada indique que jusqu’à 50 cm de neige pourraient tomber d’ici dimanche matin. Les routes principales du comté voisin de Huron ont également été fermées environ une heure plus tard.

Environnement Canada prévient que le système de tempête qui a balayé l’Ontario et le Québec vendredi et qui devrait durer jusqu’à samedi pourrait être un événement qui ne se produirait qu’une fois par décennie.

“Nous ne verrons peut-être qu’une seule de ces tempêtes tous les cinq ou dix ans”, a déclaré le météorologue d’Environnement Canada, Mitch Meredith. “Je n’ai vu que quelques tempêtes comme celle-ci au cours des 20 dernières années.”

Des vents violents, une forte lenteur et un possible gel éclair ont entraîné des annulations d’écoles dans le sud de l’Ontario, y compris dans la région de Waterloo vendredi.

À Ayr, 2 458 foyers et entreprises ont perdu l’électricité pendant plusieurs heures vendredi. A 16 heures, environ 1 000 personnes étaient toujours sans électricité.

À Guelph, une panne de courant touchait 219 foyers et entreprises dans le secteur de Woolwich Street et Speedvale Avenue, à 16 heures, Guelph Hydro a déclaré qu’elle était rétablie avant 19 heures.

Environnement Canada affirme que les déplacements sont « dangereux et déconseillés » dans la région de Waterloo et le sud du comté de Wellington.

Pendant ce temps, dans le nord des comtés de Wellington, Huron et Perth, l’agence météorologique affirme que «des conditions de blizzard paralysantes» rendront les déplacements «parfois impossibles» avec des rafales de vent pouvant atteindre 90 à 100 km par heure.

CAA South Central Ontario (CAA SCO) dit qu’elle accorde la priorité aux appels d’urgence et aux services aux membres dans des conditions dangereuses au milieu d’une demande de service extrêmement élevée. Les membres qui attendent en sécurité à la maison peuvent subir des temps d’attente plus longs que prévu, selon la CAA.

La poudrerie crée des conditions dangereuses sur une autoroute de Kitchener le vendredi 23 décembre 2022. (Chris Thomson/CTV Kitchener)

À Stratford, un autobus coincé sur une colline glacée a entraîné plusieurs voitures dans le fossé pour éviter le véhicule en panne.

“Je descendais la rue John et je n’allais pas très vite, mais le bus de mobilité descendait la route et je ne pouvais pas m’arrêter, alors au lieu de le heurter, je suis venu ici”, a expliqué un chauffeur à CTV News.

Un autre, qui devait rentrer chez lui à Woodstock, a décidé de quitter le travail plus tôt.

“Mauvaises routes, mauvais tout”, a-t-il déclaré à CTV News. “Beaucoup de glissades, beaucoup de glissades. Vous ne pouvez pas voir à 100 mètres devant vous.”

La tempête a bouleversé les projets de voyage de vacances de milliers de personnes alors que les compagnies aériennes annulaient de manière préventive les vols, avec d’autres perturbations attendues.

Des passagers attendent un autobus après l’annulation de leur train GO à Kitchener. (Chris Thomson/CTV Kitchener)

WestJet a annoncé jeudi soir qu’elle annulait des vols dans des aéroports de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique.

Les annulations s’appliquent à tous les vols prévus à l’arrivée et au départ de l’aéroport international Pearson de Toronto à partir de vendredi à 9 h jusqu’à la fin de la journée, a indiqué la compagnie aérienne. Les autres aéroports touchés par les interruptions de service comprennent ceux d’Ottawa, de London, en Ontario, de Waterloo, en Ontario, et de Montréal.

Avec des fichiers de La Presse canadienne

La poudrerie réduit la visibilité au centre-ville de Kitchener le vendredi 23 décembre lors d’une importante tempête hivernale. (Chris Thomson/CTV Kitchener)