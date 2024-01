Tempête hivernale : de la neige et un froid extrême balayeront le Midwest et le nord-est vendredi

CNN

Une autre vague de neige recouvre le nord-est vendredi, déclenchant des protocoles d’urgence dans plusieurs régions alors que les autorités préviennent que les conditions pourraient rendre les déplacements dangereux tout au long de la soirée.

Plus de 100 millions de personnes, soit près de 30 % de la population américaine, sont soumises à des alertes météorologiques hivernales dans le nord-ouest du Pacifique, les plaines du nord, le centre de l’Atlantique et le nord-est. Cela fait suite aux conditions hivernales extrêmes de la semaine dernière qui ont tué au moins 63 personnes dans 12 États, principalement dans le nord-ouest et le sud du Pacifique. Cinq personnes sont mortes dans le Kentucky à cause des tempêtes hivernales, a déclaré le gouverneur dans un communiqué. communiqué de presse.

Les chutes de neige ont commencé tôt vendredi matin dans certaines parties du centre de l’Atlantique et du nord-est, après avoir recouvert certaines parties du Midwest et des Grands Lacs jeudi soir.

Des chutes de neige totales de 1 à 3 pouces étaient courantes vendredi après-midi, du Nebraska et de l’Iowa à l’Ohio et à la Pennsylvanie. Des quantités plus élevées de 3 à 6 pouces se sont accumulées dans certaines parties de l’est du Kentucky et sur le terrain de la Virginie occidentale.

Adam Cairns/Columbus Dispatch/USA Today Network/Reuters Un homme enlève la neige du trottoir de son voisin à Clintonville, Ohio, le vendredi 19 janvier.

La neige a continué de tomber vendredi après-midi sur Washington, DC, Baltimore et Philadelphie. Washington, DC, avait déjà ramassé plus de 2 pouces de neige vendredi matin, avec des mesures dépassant 3 pouces dans la ville voisine de Baltimore en fin de matinée.

Philadelphie pourrait voir 4 à 6 pouces de neige au moment où la tempête se calmera vendredi soir. Certaines parties du sud-est de la Pennsylvanie et du sud du New Jersey avaient augmenté entre 2 et 4 pouces en début d’après-midi vendredi et les totaux devraient encore grimper.

Des quantités de neige plus importantes se sont développées au sud de New York vendredi, entraînant une diminution des risques de chute de neige. Central Park à New York a reçu 0,1 pouce de neige vendredi après-midi, tandis que l’aéroport LaGuardia de la ville a enregistré 0,6 pouce de neige.

Les autorités de la ville de New York ont ​​publié un avis aux voyageurs pour vendredi, mettant en garde contre une faible visibilité et d’éventuels retards de voyage.

Plus au nord, la neige à effet de lac qui frappe la région de Buffalo, dans l’État de New York, devrait persister tout au long du week-end. Buffalo pourrait voir un tas supplémentaire de 3 pouces sur la neige abondante qu’il a déjà reçue.

La neige d’effet lac la plus importante, jusqu’à 8 pouces, pourrait tomber sur les rives sud de la région des Grands Lacs, notamment à Cleveland, dans l’Ohio, et à Erie, en Pennsylvanie, jusqu’à samedi matin.

Les prévisions ont incité les autorités à activer les protocoles d’urgence avant que la neige ne commence à tomber.

Une urgence neige est en vigueur vendredi à Philadelphie, la ville annoncé.

À New York, les responsables de la gestion des urgences ont averti que les déplacements du vendredi soir pourraient être affectés par la tempête.

Alors que la neige et les températures froides recouvrent New York, des équipes de sensibilisation prévoient de parcourir les cinq arrondissements de la ville pour aider à fournir un abri aux personnes sans abri, a indiqué la ville.

Dans le New Jersey voisin, le gouverneur Phil Murphy a prolongé l’état d’urgence alors que l’État s’attend à entre 3 et 6 pouces de neige.

“Il semble que Mère Nature rattrape le temps perdu”, a déclaré Murphy jeudi soir. “Après quelques années sans pratiquement aucune chute de neige dans le New Jersey, nous nous dirigeons aujourd’hui vers notre deuxième tempête de neige de la semaine.”

Murphy a averti que la neige pourrait fondre en neige fondante ou se transformer en glace d’ici vendredi matin, ce qui rendrait les déplacements dangereux le vendredi soir.

Une interdiction des véhicules utilitaires a été émis pour plusieurs autoroutes du New Jersey tôt vendredi matin. L’ordonnance ne s’applique pas au New Jersey Turnpike, à Garden City Parkway et à Atlantic City Expressway.

La Virginie occidentale est également placée sous état d’urgence vendredi.

Sur la côte ouest, l’ensemble de l’État de l’Oregon est soumis à l’état d’urgence en raison de la violente tempête de verglas en cours, a déclaré le gouverneur. annoncé jeudi sur les réseaux sociaux.

“Des milliers de personnes à travers l’État ont été touchées par la tempête, notamment par des pannes de courant, le manque de moyens de transport et toute une série de problèmes de sécurité liés aux intempéries”, a déclaré la gouverneure Tina Kotek dans le communiqué.

“L’État travaille avec les comtés pour évaluer les besoins, y compris les ressources fédérales critiques qui peuvent être débloquées en cas d’urgence à l’échelle de l’État”, a déclaré Kotek.

Vendredi soir, plus de 77 000 foyers et entreprises de l’Oregon n’avaient pas d’électricité, selon le site de suivi PowerOutage.us.

L’Oregon et l’État de Washington pourraient voir une accumulation supplémentaire de glace jusqu’à un demi-pouce jusqu’à vendredi. Des chutes de neige allant jusqu’à 6 pouces sont également possibles, la neige la plus abondante étant attendue en haute altitude et à l’intérieur de l’État de Washington jusqu’à vendredi.

Certains grands districts scolaires du pays ont fermé leurs portes tandis que d’autres ont opté pour l’apprentissage virtuel ou des horaires de renvoi alternatifs.

Après plusieurs jours de fermeture en raison de tempêtes de verglas, les écoles publiques de Portland, dans l’Oregon, ont de nouveau été fermées vendredi. Le district est l’un des plus grands du nord-ouest du Pacifique selon sa site webavec plus de 49 000 étudiants inscrits.

« Même si nous sommes impatients de rouvrir les écoles, nous ne prendrons pas de décision qui mettrait notre communauté en danger. » Écoles publiques de Portland dit.

Sur la côte est, Écoles publiques de la ville de Baltimore, Le district scolaire de Philadelphie, Écoles publiques du comté de Fairfax en Virginie et Écoles publiques de Newark dans le New Jersey sont fermés vendredi. Écoles publiques Passaic dans le New Jersey sera licencié plus tôt.

Mais les écoles publiques de la ville de New York ont ​​procédé vendredi à des délais de dépôt et de renvoi réguliers, a indiqué le le plus grand district scolaire du pays dit. Plus d’un million d’élèves fréquentent les écoles publiques de New York.

Dans le Midwest, le District scolaire métropolitain de Cleveland sera fermé vendredi, y compris l’école virtuelle CMSD et l’école à distance CMSD. Les autres districts scolaires de l’Ohio fermés vendredi comprennent Écoles publiques d’Akron et Écoles de la ville de Hamilton.

Dans l’Iowa, Écoles communautaires de Stanton et le District scolaire communautaire de Sidney a opté pour l’apprentissage virtuel vendredi.