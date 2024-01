Tempête hivernale dans l’Oregon : une ligne électrique tombe sur une voiture, tuant 3 personnes et blessant un bébé

PORTLAND, Oregon (AP) — Une ligne électrique est tombée mercredi sur une voiture garée dans le nord-est de Portland, dans l’Oregon, tuant trois personnes et blessant un bébé lors d’une tempête de verglas qui a rendu les routes et les autoroutes de montagne dangereuses dans le nord-ouest du Pacifique.

Peu avant midi, les répartiteurs ont commencé à recevoir des appels frénétiques concernant une ligne électrique tombée en panne et des personnes semblant électrocutées, selon un communiqué des pompiers de la ville. Une branche est tombée sur une ligne électrique, provoquant sa chute sur un SUV, précise le communiqué.

Alors que la situation chaotique se développait, un habitant a attrapé le bébé des mains d’une des personnes allongées dans la rue dans le but de lui sauver la vie, selon le communiqué. Les trois tués – deux adultes et un adolescent – ​​ont été retrouvés morts à l’arrivée des pompiers et le bébé a été transporté à l’hôpital. On pense que les passagers de la voiture sont morts lorsqu’ils sont sortis du véhicule et ont été chargés d’électricité, selon le communiqué.

La ligne électrique tombée en panne a été mise hors tension pour des raisons de sécurité, ajoute le communiqué.

Une chargeuse compacte de la ville de Florence travaille au dégagement de portions de chaussée dans les rues Pine et West College, le mardi 16 janvier 2024, dans le centre-ville de Florence, en Alabama.

Autour de Portland, conduire et même marcher étaient pratiquement impossibles à cause des routes et des trottoirs recouverts de glace. Des glaçons pendaient aux toits et aux voitures, et la glace recouvrait les branches, les plantes et les feuilles comme du verre épais.

Mercredi, une grande partie de la région faisait l’objet d’avertissements concernant jusqu’à 2,5 centimètres de glace, promettant de ne faire qu’ajouter aux dégâts causés par un phénomène mortel, puissante tempête qui a frappé ce week-end. La zone d’alerte a été réduite plus tard dans la matinée à certaines parties du sud-ouest de l’État de Washington et du nord-ouest de l’Oregon, y compris Portland, et limitée davantage à la bordure ouest de la gorge du fleuve Columbia dans l’après-midi.

Les trois décès de mercredi s’ajoutent aux au moins sept décès liés à des arbres tombés et à une hypothermie présumée lors de la tempête du week-end précédent.

Diane Flaherty, résidente d’un quartier boisé du sud-ouest de Portland, a déclaré que sa maison était sans électricité depuis samedi. Ce jour-là, elle a quitté sa maison pour rester chez son beau-frère lorsqu’elle a vu le grand arbre dans sa cour commencer à se balancer sous le vent fort.

«C’était comme une zone de guerre», a-t-elle déclaré, décrivant le bruit des arbres qui craquaient lorsqu’ils tombaient sur les voitures et les maisons de ses voisins. «Nous étions absolument abasourdis.»

Les écoles et les bâtiments gouvernementaux ont fermé leurs portes alors que les autorités mettaient en garde contre le verglas des routes et le risque de nouvelles pannes de courant, alors même que les équipes luttaient pour rétablir l’électricité pour des milliers de personnes privées de courant pendant des jours.

La tempête a annulé ou retardé des vols, notamment à Vancouver, en Colombie-Britannique, où de fortes chutes de neige ont recouvert la ville et embarrassé la circulation, a rapporté La Presse Canadienne. La ville pourrait recevoir près de 20 centimètres de neige d’ici la soirée.

Les travailleurs de PG&E travaillent au rétablissement de l’électricité dans la région après une tempête le mardi 16 janvier 2024 à Lake Oswego, Oregon (AP Photo/Jenny Kane)

La tempête a frappé le nord-ouest des États-Unis ainsi que le reste du pays. fait face à un temps maussade qui, dans certains endroits, mettent en danger l’approvisionnement en électricité. Quelque 90 000 foyers et entreprises aux États-Unis – principalement dans l’Oregon – n’avaient pas d’électricité mercredi soir, selon PowerOutage.us.

Températures glaciales s’est propagé jusqu’au nord de la Floride mercredi matin, a indiqué le National Weather Service.

Il faisait 5 degrés à Chicago (moins 15 degrés Celsius) et 6 degrés (moins 14,4 degrés Celsius) à Détroit, soit nettement plus froid que Juneau, la capitale de l’Alaska, où il faisait 18 degrés (moins 7,8 degrés Celsius). Certains habitants du Midwest ont réussi à trouver le bon côté des choses.

“C’est probablement la plus belle période de tous les temps à Chicago”, a déclaré Richard Wineberg en admirant le paysage enneigé.

Dans l’ouest de l’État de New York, les conditions météorologiques ont été responsables de trois décès en trois jours. Deux personnes ont apparemment été heurtées alors qu’elles déblayaient la neige, et une troisième a été heurtée par un véhicule alors qu’elle déblayait la neige de sa voiture, ont indiqué mercredi les autorités.

La circulation circule le long de la 8e avenue, le mardi 16 janvier 2024, à Nashville, Tennessee. Une tempête de neige a recouvert la région de jusqu’à huit pouces de neige et de températures glaciales. (Photo AP/George Walker IV)

Cinq personnes ont été heurtées et tuées par un semi-remorque sur l’Interstate 81, dans le nord-est de la Pennsylvanie, après avoir quitté leur véhicule à la suite d’un autre accident sur une chaussée glissante. Les enquêteurs étaient encore en train de déterminer la cause exacte.

De fortes chutes de neige à effet de lac étaient prévues à Buffalo, avec jusqu’à 4 pouces (10 centimètres) par heure attendues tout au long de l’après-midi. L’explosion est survenue quelques jours après une tempête qui retardé un match éliminatoire de la NFL pour une journée.

Tôt mercredi, Patrick Sahr a pelleté la neige de sa voiture et de son allée à Buffalo après qu’au moins 18 pouces (45,7 centimètres) de neige soient tombés pendant la nuit – en plus de 3 pieds (1 mètre) au cours du week-end.

Un automobiliste est poussé dans la neige le mardi 16 janvier 2024 à Nashville, Tennessee. Une tempête de neige a recouvert la région de jusqu’à huit pouces de neige et de températures glaciales. (AP Photo/George Walker IV)

«Je veux juste suivre le rythme», a-t-il déclaré pendant une accalmie.

Dans la réserve Sioux de Crow Creek, près de Fort Thompson, dans le Dakota du Sud, environ trois douzaines de personnes sont restées dans un refuge et la tribu a payé pour héberger environ 40 familles dans un motel. La tribu a également fourni du propane et du bois pour le chauffage des maisons, ainsi que du plastique pour couvrir les fenêtres pleines de courants d’air, pour ce que le président de la tribu, Peter Lengkeek, a qualifié de « maisons gouvernementales de qualité inférieure ».

C’est cher, mais « on ne peut pas mettre un prix à la vie et à la souffrance », a déclaré Lengkeek.

Au Tennessee, les responsables de la santé ont confirmé au moins six décès liés aux intempéries. Les écoles du comté de Memphis-Shelby, le plus grand système scolaire public de l’État avec environ 100 000 élèves, ont annulé les cours du jeudi.

La Tennessee Valley Authority, qui fournit de l’électricité à sept États du Sud, a signalé mercredi matin un record préliminaire de tous les temps pour la demande d’électricité de pointe, alors que la région a chuté à une moyenne de 4 degrés (moins 15,5 Celsius).

Dans l’Oregon, les autorités ont fermé 76 kilomètres de l’Interstate 84, une autoroute majeure est-ouest, en raison de la menace de glace.

La région fortement boisée Nord-ouest pacifique est particulièrement sujet au risque de chute d’arbres et de lignes électriques, en particulier lors de tempêtes de pluie verglaçante ou de verglas.

Les tempêtes de verglas se produisent lorsque la pluie verglaçante entraîne de dangereuses accumulations de glace. La pluie verglaçante tombe sous forme d’eau mais gèle lorsqu’elle frappe des surfaces froides telles que les routes. Il peut alourdir les arbres et les lignes électriques, les rendant plus lourds et plus susceptibles de se briser, surtout par vent fort.

Les prévisions glaciales de mercredi matin ont conduit les écoles publiques de Portland, le plus grand district de l’État, à annuler les cours pour un deuxième jour, invoquant des inquiétudes concernant l’électricité, les canalisations éclatées et les allées et parkings dangereux.

Les autorités du comté ont prolongé l’état d’urgence jusqu’à mercredi midi après avoir servi un nombre record de personnes dans leurs abris d’urgence contre les intempéries. Les autorités ont appelé à des volontaires, citant la forte demande dans une zone où des milliers de personnes vivent dehors.

Les rédacteurs d’Associated Press, Jim Salter, d’O’Fallon, Missouri, ont contribué à ce rapport ; Adrian Sainz à Memphis, Tennessee ; Jonathan Mattise à Nashville, Tennessee ; Julie Walker à New York ; et Carolyn Thompson à Buffalo, New York.