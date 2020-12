La tempête « blockbuster » pourrait faire tomber jusqu’à 2 pieds de neige sur la côte Est

La plus grande tempête hivernale de la côte Est depuis des années est sur le point de frapper le centre de l’Atlantique et le nord-est mercredi et jeudi, avec jusqu’à 2 pieds de neige possible dans certaines régions. La tempête devrait frapper fort et rapidement avec des perturbations majeures des déplacements, des retards d’expédition, des fermetures d’écoles et des pannes d’électricité. Selon le National Weather Service, Washington, DC, pourrait atteindre 3 à 4 pouces; Philadelphie, 8 à 12 pouces; New York, 14 pouces; et Boston, 8 à 12 pouces. De nombreuses villes verront plus de neige cette semaine qu’elles n’en ont vu tout l’hiver dernier, a déclaré Weather Channel.

Biden devrait apparaître avec le candidat au transport, Pete Buttigieg

Le président élu Joe Biden a choisi Pete Buttigieg pour être son secrétaire aux transports et il devrait comparaître avec Biden mercredi pour une annonce officielle. Biden a salué le bilan de son ancien principal rival démocrate en matière de «leadership exécutif novateur et avant-gardiste». Si les votes sont là, Buttigieg serait le premier secrétaire du Cabinet ouvertement gay confirmé par le Sénat. Buttigieg, l’ancien maire de South Bend, Indiana, âgé de 38 ans, ajouterait également une dynamique de jeunesse à une nouvelle administration qui est jusqu’à présent dominée en grande partie par des dirigeants ayant des décennies d’expérience à Washington.

Au milieu de la flambée du COVID-19, la Fed pourrait prendre des mesures pour stimuler l’économie

Alors que la Réserve fédérale conclut une réunion de deux jours mercredi, elle aura du mal à répondre aux forces opposées dans la crise économique alimentée par COVID-19 dans le pays. La Fed a déjà abaissé son taux d’intérêt clé à court terme près de zéro et a promis de le maintenir jusqu’à ce que l’économie revienne au plein emploi et que l’inflation dépasse son objectif de 2% «pendant un certain temps» – une promesse qui ne signifierait probablement aucune hausse des taux. jusqu’en 2024 ou au-delà, disent certains économistes. Mais les responsables de la Fed ont encore plus de munitions, en grande partie liées à leur stimulant massif d’achat d’obligations visant à maintenir les taux à long terme qui affectent les prêts hypothécaires et autres prêts.

Krebs témoignera lors d’une audience au Sénat sur la sécurité électorale

L’ancien chef de la cybersécurité du département de la sécurité intérieure, Chris Krebs, doit témoigner mercredi matin devant un panel du Sénat qui organise une audition sur les «irrégularités» des élections de 2020. Krebs, qui a été évincé par le président Donald Trump lors d’une purge post-électorale des responsables de la sécurité nationale, a été invité par le principal démocrate du comité, le sénateur Gary Peters du Michigan. Les républicains, qui contrôlent le comité, ont invité des responsables liés à la campagne Trump et l’avocat Ken Starr à témoigner. Le président républicain du comité, le sénateur Ron Johnson du Wisconsin, a déclaré au Milwaukee Journal Sentinel qu’il reconnaissait la victoire de Biden mais souhaitait toujours répondre à des «questions légitimes» sur l’élection.

Quel géant du football universitaire dominera la journée de signature précoce?

La route vers le championnat national commence mercredi alors que la période de signature précoce commence pour les équipes de football collégial de division I. Les joueurs, dont beaucoup sont engagés depuis longtemps dans les programmes, peuvent officialiser ces engagements en écrivant une lettre d’intention nationale. Les suspects habituels – Alabama, Ohio State, Géorgie, LSU et Clemson – ont les meilleures classes actuelles basées sur les commits via le classement 247 Sports Composite. Mais des choses folles peuvent se produire le jour de la signature, et c’est probablement particulièrement vrai dans une saison sans précédent qui a vu l’accès au recrutement restreint en raison du COVID-19.