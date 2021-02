Tempête hivernale, Biden visitera l’usine de vaccins Pfizer, mission sur Mars: 5 choses à savoir vendredi

Une tempête hivernale lente quitte le Texas et se dirige vers le nord-est

La catastrophe hivernale lente qui a frappé le Texas avec de la neige et de la glace continuera à ramper sur le nord-est jusqu’à vendredi, avec de la neige prévue le long d’une bande de 2000 miles de long du nord-ouest et du centre-nord du Texas au nord du Maine, a déclaré AccuWeather. La pluie verglaçante, le grésil et les accumulations de glace rendront les conditions de voyage extrêmement dangereuses, et les résidents devraient s’attendre à des pannes de courant et à la possibilité de dommages aux arbres, selon les prévisionnistes. Le temps extrême a été blâmé pour la mort d’au moins 56 personnes, avec un nombre croissant de ceux qui ont péri en essayant de se réchauffer. Au Texas, 7 millions de personnes sont sous un avis d’ébullition de l’eau, tandis qu’environ 325 000 foyers et entreprises sont restés sans électricité jeudi, bien que les responsables des services publics aient déclaré que des pannes de courant limitées étaient encore possibles. L’Agence fédérale de gestion des urgences déploie 700 000 litres d’eau en bouteille, plus de 60 000 couvertures et des générateurs de taille industrielle pour aider à alimenter les hôpitaux et autres structures critiques. Mais le manque immédiat de fournitures a rendu la situation difficile plus difficile: les magasins qui ont réussi à rester ouverts sont bordés d’étagères vides parce que les camions de livraison ont affaire à des routes verglacées.

Vous préférez écouter? Découvrez le podcast 5 choses:

Joe Biden visitera l’usine de vaccins Pfizer COVID-19 au Michigan

Le président Joe Biden se rendra vendredi dans l’usine de fabrication de vaccins COVID-19 de Pfizer au Michigan, où il continuera de plaider en faveur de son programme de secours COVID-19 de près de 2000 milliards de dollars alors que les démocrates se préparent à le faire passer par le Congrès. Le voyage mettra en évidence le centre central de Pfizer, où des millions des premières doses de vaccin du pays sont sorties de la chaîne de production en décembre. Le président rencontrera également les travailleurs qui produisent le tir. Le voyage était initialement prévu pour jeudi mais a été reporté. Les responsables de l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche ont déclaré mercredi que les États-Unis étaient sur la bonne voie pour avoir suffisamment de vaccins disponibles pour 300 millions d’Américains « d’ici la fin juillet ». Biden annoncera également vendredi un engagement de 4 milliards de dollars américains dans l’alliance mondiale du vaccin connue sous le nom de COVAX, selon un haut responsable de l’administration, visant à aider les pays pauvres à vacciner leurs populations. Biden présentera son engagement lors de la réunion virtuelle de vendredi avec les membres du G7.

Les États-Unis rejoignent officiellement l’Accord de Paris sur le climat

Les États-Unis ont officiellement rejoint l’Accord de Paris sur le climat vendredi – 107 jours seulement après son départ – après la sortie de l’ancien président Donald Trump en 2017. L’accord vise à réduire le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Alors que le retour de vendredi est fortement symbolique, les dirigeants mondiaux disent s’attendre à ce que les États-Unis prouvent leur sérieux après quatre ans d’absence. Ils anticipent en particulier une annonce des États-Unis dans les mois à venir sur leur objectif de réduction des émissions de gaz piégeurs de chaleur d’ici 2030. La décision de rejoindre l’accord de Paris sur le climat s’est accompagnée d’une série de décrets signés par Biden le premier jour de son mandat. pour faire face à ce que son administration appelle «quatre crises qui se chevauchent et s’aggravent» – la pandémie COVID-19, les dommages économiques qui en résultent, le changement climatique et l’équité raciale en retard.

Un pas de géant vers l’envoi d’humains sur Mars

D’innombrables Américains ont regardé avec admiration jeudi le dernier explorateur robotique de la NASA, le rover Perseverance, atterrir en toute sécurité à la surface de Mars. En tant que planète la plus semblable à la Terre et l’endroit le plus proche que nous pouvons visiter dans notre système solaire, l’exploration de la planète rouge a été une cible du plan de la NASA visant à remettre les humains sur la lune d’ici 2024. Tout au long de sa mission de 10 ans, le rover recherchera les signes passés de la vie extraterrestre en collectant et en mettant en cache des échantillons de roches martiennes et en renvoyant des données, des vidéos, de l’audio et des images sur Terre. Et la persévérance n’est pas seule dans le cratère de Jezero. Un petit hélicoptère de 4 livres appelé Ingenuity a fait du stop sur le ventre du rover. La mission d’Ingenuity est simple: effectuer le tout premier vol sur un autre monde. En plus d’apprendre à se lancer sur une autre planète, la NASA doit également déterminer comment maintenir la vie humaine sur Mars afin que l’agence spatiale puisse éventuellement envoyer des astronautes à la surface martienne.

Contribuant: The Associated Press