Tempête hivernale aux États-Unis : les écoles restent fermées et les vols sont cloués au sol

BUFFALO, NY (AP) — Des températures dangereusement froides ont touché mardi une grande partie des Rocheuses, des Grandes Plaines et du Midwest, avec un refroidissement éolien inférieur à moins 30 degrés (moins 34,4 Celsius) dans de nombreuses régions du centre des États-Unis.

Plus de 85 000 foyers et entreprises américains étaient privés d’électricité tôt mardi, la majeure partie d’entre eux dans l’Oregon après pannes généralisées qui ont commencé samedi. Portland General Electric a averti que la menace de pluie verglaçante mardi pourrait retarder les efforts de restauration. Les responsables des transports ont exhorté les résidents à éviter de voyager, car les routes devraient être dangereusement glissantes et recouvertes de glace qui pourrait alourdir les arbres et les lignes électriques, les faisant tomber.

Les cours ont été annulés mardi pour les étudiants de Portland et d’autres grandes villes, dont Chicago – qui abrite le quatrième plus grand district scolaire public du pays – Denver, Dallas, Fort Worth, Texas, dans toute la Nouvelle-Angleterre et dans la région de Washington, DC. Les bureaux fédéraux dans et autour de la capitale nationale ont également été fermés mardi.

Les tempêtes et les températures glaciales ont tout affecté, du transport aérien à Matchs éliminatoires de la NFL à Les caucus présidentiels de l’Iowaet ont également été à l’origine de plusieurs décès à travers le pays.

Un homme se prépare à déneiger un trottoir de State Street à St. Joseph, Michigan, le lundi 15 janvier 2024. Don Campbell/The Herald-Palladium via AP) Les gens et la circulation sont clairsemés sur le boulevard Rosa L. Parks. après une tempête hivernale à Nashville, Tennessee, le lundi 15 janvier 2024. (Denny Simmons/The Tennessean via AP)

Au moins quatre personnes sont décédées dans la région de Portland, dont deux personnes soupçonnées d’hypothermie. Un autre homme a été tué après la chute d’un arbre sur sa maison et une femme est décédée dans un incendie qui s’est propagé à partir d’un poêle à flamme nue après la chute d’un arbre sur un camping-car.

Dans le Wisconsin, la mort de trois sans-abri dans la région de Milwaukee fait l’objet d’une enquête, l’hypothermie en étant la cause probable, ont indiqué des responsables.

Des pluies verglaçantes et du grésil devraient se poursuivre dans certaines parties du sud-est jusqu’à mardi matin. Des avertissements de tempête hivernale étaient en vigueur pour les comtés de Lawrence, Limestone et Madison en Alabama et dans le comté de Franklin au Tennessee, le sud-est de l’Arkansas, le nord-est de la Louisiane et une grande partie du nord, du centre et du sud-ouest du Mississippi.

Des chutes de neige modérées à fortes étaient attendues mardi matin dans le centre de l’Atlantique, avec des avis météorologiques hivernaux en vigueur depuis le centre de l’Atlantique jusqu’en Nouvelle-Angleterre, selon le National Weather Service. 2 à 4 pouces (5 à 10 centimètres) de neige supplémentaires étaient attendus dans l’État de New York et 6 à 8 pouces (15 à 20 centimètres) de neige étaient attendus dans la haute Nouvelle-Angleterre jusqu’à mercredi.

Dans le nord-ouest du Pacifique, d’importantes pluies verglaçantes étaient attendues mardi matin, avec des avertissements de tempête de verglas en vigueur jusqu’à mercredi matin. Dans certaines parties des Cascades jusqu’aux Rocheuses du Nord, de 15 à 28 pouces (38 à 71 centimètres) de neige étaient possibles.

Une autre journée de températures froides record était attendue mardi dans une grande partie des Rocheuses, des Grandes Plaines et du Midwest, avec un refroidissement éolien inférieur à moins 30 s’étendant jusqu’au milieu de la vallée du Mississippi, selon le National Weather Service.

Un piéton brave des températures inférieures à zéro en marchant le lundi 15 janvier 2024, dans le centre-ville de Kansas City, Missouri (AP Photo/Charlie Riedel)

Lundi soir, les températures ont chuté jusqu’à 10 degrés (moins 12,2 °C) à Olive Branch, dans le Mississippi, et à Jackson, dans le Tennessee.

Les températures glaciales dans le nord-est n’ont pas empêché les fans de se rendre pour encourager les Buffalo Bills dans un stade Highmark couvert de neige à Orchard Park, New York. Les factures a battu les Steelers de Pittsburgh lundi lors d’un match éliminatoire de l’AFC qui a été retardé de 27 heures et demie en raison d’une tempête qui a déversé plus de 61 centimètres de neige sur la région.

Et les électeurs a donné une victoire à l’ancien président Donald Trump Lundi soir, dans le premier caucus de l’Iowa le plus froid jamais enregistré. Les températures ont chuté jusqu’à moins 3 degrés (moins 19,4 °C) à Des Moines, le refroidissement éolien rendant la sensation beaucoup plus froide.

Les voyageurs aériens à travers le pays ont connu des retards et des annulations. Le service de suivi des vols FlightAware a signalé lundi plus de 3 300 annulations à l’intérieur, à l’arrivée ou à l’extérieur des États-Unis et plus de 1 200 annulations avaient déjà été signalées mardi à l’aube sur la côte Est.

Les températures devraient se modérer en milieu de semaine, mais une nouvelle vague d’air plus froid devrait descendre vers le sud sur les plaines du nord et le Midwest, atteignant le Grand Sud d’ici la fin de la semaine.

Brown a rapporté de Billings, Montana, et Gonzalez a rapporté de McAllen, Texas.