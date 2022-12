Tempête hivernale aux États-Unis : la vie sur la route alors que des conditions de gel profond frappent l’État de New York | Nouvelles du monde

Carrière, couinement et avec les bras en moulinet, une petite fille en pyjama Minnie Mouse a survolé l’ascenseur du hall sur des patins à roulettes blancs brillants avec des roues roses scintillantes.

“Joyeux Noël”, cria sa mère en souriant entre ses dents légèrement serrées.

C’est Watertown, New York. La ville de Noël (presque) oubliée.

Nous nous sommes retrouvés ici après un trajet de sept heures de Washington DC vers des amis au Canada qui s’est terminé au tout dernier obstacle, à quelques minutes alléchantes de la frontière.

Storm Elliott nous a rattrapés.

Nous avions vérifié le radar et notre route était dégagée, mais comme nous le savons bien maintenant – en tant que Britanniques vivant ici depuis sept ans – la météo américaine se comporte rarement.

Nous sommes passés en boitant devant des camions abandonnés, des lignes électriques abattues et même des voitures de police arrêtées dans une visibilité quasi nulle, jusqu’à la ville la plus proche, où nous avons trouvé l’un de ces hôtels de chaîne inter-États américains omniprésents. Il y avait de la place à l’auberge. ‘Chambre’… Un.

Nous l’avons pris. C’était nous, les enfants et les chiens.

Dans le hall se trouvaient des dizaines de travailleurs de la ligne électrique – certains avaient conduit du Texas (un voyage de 30 heures) – qui avaient été appelés pour aider à rétablir l’électricité à des milliers de personnes sans électricité.

L’un d’eux m’a dit qu’il était monté sur un poteau et parce qu’il était si fragile à cause des températures de -34 ° C, il s’était simplement cassé sous son poids. Une dérive a attrapé sa chute, mais il avait reçu l’ordre de se reposer à l’intérieur pour le reste de la journée.

L’hôtel avait de la nourriture, et les serveurs nous l’ont apportée avec la bonne grâce de porter des bonnets de Père Noël.

Ils ont même tenté un “cocktail de vacances” avec ce qui restait au bar, avec une cerise sur un bâtonnet de cocktail et “beaucoup de glace”.

Le blizzard à l’extérieur battait les fenêtres. Nos chiens sont sortis provisoirement pour faire pipi mais ont dû être ramenés quelques secondes plus tard, leurs pieds brûlés par la glace.

Image:

La neige recouvre le chariot à bagages de l’hôtel



Alors que nous étions assis autour du feu près de la réception, les gens ont partagé leurs histoires d’où ils venaient et où ils allaient. Un jeune homme se dirigeant vers la maison de sa petite amie m’a montré une petite boîte carrée dans son sac à dos.

Ce serait plutôt une proposition du Nouvel An, a-t-il dit.

Le chef de l’hôtel était de service depuis quatre jours et quatre nuits d’affilée. Ils n’avaient pas voulu qu’il parte au cas où ils ne pourraient trouver personne d’autre pour le remplacer. Le bon côté ? Il ne restait plus beaucoup de nourriture, donc pas grand-chose à cuisiner, a-t-il dit.

Nous nous sommes accroupis pendant la nuit et, contrairement à beaucoup d’autres dans cette tempête unique dans une génération, nous étions en sécurité et au chaud.

Le matin de Noël est maintenant arrivé. Mes ados dorment encore et je suis reconnaissant qu’ils n’aient pas l’âge de la petite avec ses patins à roulettes car bien qu’ils soient tristes, ils sont résignés et comprennent.

“Est-ce que le Père Noël t’a apporté ces patins fabuleux ?” ai-je demandé à la petite fille alors qu’elle roulait en riant.

“Oui!”, dit-elle. “Il savait qu’il devait les livrer ici au lieu de chez tante Pat”.

Sa maman et moi avons échangé un regard que seules les mamans d’enfants à Noël comprendraient.