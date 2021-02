Tempête hivernale, audience GameStop, Persévérance de la NASA à atterrir sur Mars: 5 choses à savoir jeudi

Une autre tempête hivernale cible le sud, le Midwest et le nord-est

Une tempête hivernale brutale reprendra son saccage à travers les États-Unis au cours des prochains jours, avec plus de 100 millions d’Américains sur son passage alors qu’elle se déplaçait du sud des plaines à la côte est. Du Minnesota au Texas, les entreprises de services publics ont mis en place des pannes de courant continuelles pour alléger le fardeau des réseaux électriques qui tentent de répondre à la demande extrême de chaleur et d’électricité alors que des températures record ont été signalées ville après ville. Plus de 30 personnes sont décédées à cause du froid intense et d’une série de tempêtes qui se sont déplacées d’un océan à l’autre depuis le week-end. Et alors que la tempête avance vers le nord-est jusqu’à vendredi, la neige devrait tomber le long d’une bande de 2000 miles de long du nord-ouest et du centre-nord du Texas au nord du Maine, a déclaré AccuWeather.

Vous préférez écouter? Découvrez le podcast 5 choses:

Voici à quoi s’attendre alors que Robinhood, les PDG de Reddit témoignent devant le Congrès

Certains des plus grands acteurs de la frénésie commerciale GameStop du mois dernier devront faire face à une audition du Congrès jeudi alors que le comité des services financiers de la Chambre examine si une manipulation de marché était impliquée. Les directeurs généraux de Reddit, Robinhood, la société de négociation électronique Citadel Securities et le fonds spéculatif Melvin Capital seront présents. L’investisseur qui a dirigé la frénésie d’achat GameStop sur le forum r / WallStreetBets Reddit, Keith Gill, sera également présent à l’audience. Malgré le tollé, il n’y aura probablement pas de législation significative après l’audience, disent les experts. «Mais il pourrait y avoir une certaine réglementation qui en découle de la part des agences de réglementation», a déclaré Daniel Smith, associé chez ACA Compliance Group, une société de conseil en services financiers.

La persévérance de la NASA à atterrir sur Mars après près de 300 millions de kilomètres

Après un trek de 293 millions de kilomètres depuis son lancement en juillet 2020 depuis la station spatiale de Cap Canaveral, Perseverance de la NASA devrait atterrir sur Mars à 15 h 55 HNE jeudi. La cible? Cratère de Jezero, une caractéristique de surface dure qui était probablement autrefois un lac profond alimenté par des rivières d’eau courante. La mission? Trouvez des signes de vie. Mais avant de pouvoir commencer à parcourir son site d’atterrissage ciblé à une vitesse vertigineuse de 0,1 mi / h, Perseverance doit réussir à elle seule une série de manœuvres d’atterrissage risquées. Le rover de 2,4 milliards de dollars doit ralentir de milliers de miles à l’heure à 1,7 mph doux à l’atterrissage. Ce processus de sept minutes – de 15 h 48 à 15 h 55 – est connu sous le nom de «sept minutes de terreur». Parce que les signaux mettent 11 minutes pour atteindre la Terre, l’intervention humaine en cas d’accident est impossible. La persévérance est seule.

Pandémie COVID-19: l’espérance de vie aux États-Unis est à son plus bas depuis 15 ans

L’espérance de vie aux États-Unis a chuté à son plus bas niveau en 15 ans – et encore plus bas pour les Noirs américains et les Latinos – pendant la première moitié de la pandémie de coronavirus, selon une nouvelle étude publiée jeudi. Les données jusqu’en juin 2020 montrent que l’espérance de vie à la naissance pour la population totale des États-Unis a chuté de 2019 d’un an à 77,8 ans, le plus bas depuis 2006, selon des chercheurs du Centre national des statistiques de la santé des Centers for Disease Control and Prevention. L’espérance de vie des populations noires a le plus diminué à partir de 2019 – de 2,7 ans à 72 ans – le niveau le plus bas depuis 2001. Les Latinos ont connu la deuxième baisse la plus importante, tombant de 1,9 an depuis 2019 à une espérance de vie de 79,9 ans, inférieure à celle où elle a été enregistré pour la première fois en 2006.

La Coupe SheBelieves 2021 s’ouvre avec le Brésil contre l’Argentine, les États-Unis contre le Canada

La Coupe SheBelieves débutera jeudi au stade Exploria d’Orlando, en Floride, où l’équipe nationale de soccer féminine des États-Unis affrontera le Canada à 19 h HE. Le Brésil et l’Argentine ouvriront le tournoi à quatre équipes plus tôt jeudi, avec un coup d’envoi à 16 h HE. Les Américaines n’ont disputé que trois matchs depuis mars dernier, et ce n’est que leur quatrième camp d’entraînement. Ce sera la 61e fois que l’USWNT affrontera le Canada, le plus de tous les adversaires. Les fans peuvent regarder la SheBelieves Cup sur FS1 – ou TUDN pour l’émission en espagnol.