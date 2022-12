Tempête hivernale à New York : ce que l’on sait des victimes

“Nous allons récupérer plus de corps”, a déclaré Joseph Gramaglia, le commissaire de police de Buffalo, lors d’un point de presse cette semaine. “Nous sommes à peu près certains qu’il y aura plus de décès découverts que nous ne pouvons tout simplement pas voir à ce stade.”

Six jours après le début de la chute de neige, les équipes routières et le personnel d’urgence de Buffalo et de toute la région travaillaient toujours mercredi pour dégager les routes de la neige et des centaines de véhicules abandonnés.

Les équipes de déneigement ont fait des «progrès significatifs» mardi et plus de 450 pièces d’équipement de déneigement étaient dans les rues de la ville mercredi pour enlever et transporter la neige, a déclaré Mike DeGeorge, porte-parole du bureau du maire de Buffalo, dans un message texte.

Avec des températures plus chaudes attendues dans les prochains jours, les autorités se préparent également à des inondations qui pourraient encore compliquer la reprise.

Certaines des victimes qui ont été identifiées ont été découvertes dans des véhicules bloqués sur des routes devenues impraticables dans la tempête, a déclaré M. DeGeorge. D’autres, a-t-il dit, ont été trouvés “sur les trottoirs, près des coins de rue, certains ont été trouvés dans des bancs de neige. Certains ont été retrouvés car certains sont sans électricité depuis le début de la tempête.