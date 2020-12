Plus de 60 millions de personnes étaient sous avertissements météorologiques mercredi avec un puissant nor’easter menaçant de déverser jusqu’à deux pieds de neige sur la côte Est.

Les expéditeurs de vaccins COVID-19 disent qu’ils ne laisseront pas Winter Storm Gail – qui devrait frapper cet après-midi – affecter la distribution, mais les expéditeurs disent qu’ils ont fait des plans supplémentaires au cas où cela arriverait. Les tests seront suspendus jeudi à Rhode Island; Les centres de test des hôpitaux de New York fermeront à partir de 14 heures mercredi, a déclaré le maire Bill de Blasio.

Selon le National Weather Service, les chutes de neige les plus lourdes sont actuellement prévues dans le centre de la Pennsylvanie, «où jusqu’à deux pieds de neige sont possibles». «Cela entraînera probablement des conditions de déplacement très dangereuses, voire impossibles, et des pannes de courant isolées», ajoutent-ils.

Un porte-parole de FedEx a déclaré à CNN: « Nous avons une équipe de 15 météorologues surveillant les conditions 24h / 24 et 7j / 7, et nous avons des plans d’urgence en place en cas de mauvais temps. » Le général Gustave Perna de l’opération Warp Speed ​​a confirmé un «stock de sécurité» de doses si le mauvais temps causait des problèmes.

Les chutes de neige dans la Grosse Pomme devraient être le mois de décembre le plus lourd de la décennie avec des prévisions de 12 pouces; 20,1 pouces sont tombés à Central Park en 2010, selon les records. Boston pouvait voir un pied de neige, disent les prévisionnistes.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que les responsables prévoyaient d’annoncer l’état d’urgence dans plusieurs comtés de la vallée de l’Hudson à partir de 18 heures mercredi. Il a ajouté: « Cela va être à l’échelle de l’État. »

Le New Jersey est sur le point de restreindre le trafic commercial de certaines autoroutes en raison de la tempête de neige imminente. À partir de 13 heures mercredi, les véhicules utilitaires seront interdits sur les autoroutes inter-États qui traversent l’état. La restriction comprend tous les semi-remorques, les véhicules de tourisme tirant des remorques, les véhicules récréatifs et les motocyclettes.

Une image satellite de la tempête montre l’énorme nuage de neige qui frappe les États-Unis tôt mercredi.

Mercredi, un mélange de pluie et de neige tombe devant la Maison Blanche à Washington, DC

Des avertissements sont en place du nord de la Géorgie à la Nouvelle-Angleterre, les prévisionnistes prévoyant deux pieds de neige par endroits

Chutes de neige prévues dans l’État de New York mercredi. Le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré lundi: « Les prévisions annoncent la première grosse tempête de neige de cette saison dans la vallée de l’Hudson et pointe vers le sud, il est donc à nouveau temps pour les New-Yorkais de trouver leurs pelles »

Des photos prises par le DailyMail.com mardi et mercredi montrent des New-Yorkais s’approvisionnant pour le mauvais temps, achetant des pelles, du sel et des traîneaux. Les repas en plein air ont été contraints de fermer avec de nombreux restaurants.

Des avertissements sont en place du nord de la Géorgie à la Nouvelle-Angleterre, les prévisionnistes prévoyant plusieurs mètres de neige, de glace, des fermetures d’écoles et des pannes de courant.

Dans une prévision, le service météorologique national a déclaré: « Entre la neige dans le nord et la pluie dans le sud, un mélange hivernal devrait s’étendre à travers le sud des Appalaches et l’intérieur du centre de l’Atlantique, à peu près le long du couloir I-95.

«La pluie verglaçante est la principale préoccupation dans cette région, car plus d’un quart de pouce d’accrétion de glace est possible. Cela pourrait entraîner des dommages aux arbres épars et des pannes de courant.

Le NWS ajoute: «Au fur et à mesure que le bouclier anti-précipitations avance vers le nord tout au long de la journée, de fortes chutes de neige dépasseront les zones au nord-ouest de la I-95 dans le centre de l’Atlantique. Cela signifie que les grandes villes, telles que Washington DC et Philadelphie, connaîtront probablement un mélange hivernal et potentiellement une pluie ordinaire pour les zones situées juste au sud-est.

« Plus au nord et à l’est, de fortes chutes de neige empiéteront également sur une grande partie du nord-est et du sud de la Nouvelle-Angleterre ce soir, y compris New York et Boston. »

Le maire de New York, Bill de Blasio, a averti mardi que les écoles pourraient fermer pour apprendre en personne jeudi, mais a insisté sur le fait que les cours à distance continueraient. Les responsables ont également confirmé que les centres de test COVID-19 seront également fermés à partir de mercredi après-midi. Les conducteurs ont été avertis de ne pas circuler sur les routes.

Le département de gestion des urgences de la ville de New York a déclaré que « les fortes chutes de neige et la brise pourraient provoquer des conditions proches du blizzard ».

En Pennsylvanie, le gouverneur Tom Wolf a signé la proclamation d’urgence en cas de catastrophe.

Des équipes de Brattleboro, dans le Vermont, le service des travaux publics charge des camions de charrue avec du sel de voirie le mercredi 16 décembre 2020, avant le début de la tempête hivernale qui doit frapper la région mercredi soir et se prolongera jeudi.

Les véhicules et les bus du département de l’assainissement ont été équipés de chaînes sur leurs pneus mercredi à New York

Le Weather Prediction Center a déclaré: « Il est fort probable que cette tempête hivernale entraînera des impacts importants, notamment des interruptions de voyage et des pannes de courant dans une grande partie du centre de l’Atlantique et du sud de la Nouvelle-Angleterre. »

À New York, le département de l’assainissement a émis une alerte de neige, ce qui signifie que les restaurants et les bars devront arrêter les repas en plein air, à compter de 14 heures mercredi.

De Blasio a déclaré mardi qu’il espérait que les repas en plein air soient de retour jeudi. Les restaurants ont été informés vendredi dernier qu’à partir de dimanche, ils ne seraient plus en mesure de proposer des repas à l’intérieur pendant au moins deux semaines.

La ville a ordonné la suspension de tous les repas en plein air à 14 heures mercredi, à peu près au moment où la tempête devrait commencer à déverser un pied ou plus de neige dans la ville et dans tout le nord-est.

Les restaurants de la ville de New York ne sont pas tenus de démolir les cabanes en bois et les autres structures qu’ils ont installées dans les parkings pour les repas en plein air pendant la pandémie.

Mais la ville veut qu’ils enlèvent ou sécurisent les meubles d’extérieur, enlèvent les radiateurs et le dessus de leurs structures pour faire place aux charrues qui poussent généralement des tas de neige dans les espaces de stationnement.

Laura Montalvo, copropriétaire du restaurant colombien La Masa, a déclaré au New York Daily News: « Nous le démontons. Nous ne voulons pas de problèmes, car tout le monde a des réglementations différentes. Moins de maux de tête dont nous devons nous soucier.

Le gouverneur Andrew Cuomo avait déclaré lundi: « Les prévisions annoncent la première grosse tempête de neige de cette saison dans la vallée de l’Hudson et pointe vers le sud, il est donc à nouveau temps pour les New-Yorkais de trouver leurs pelles. »

Le météorologue à longue portée Tyler Roys a ajouté: « Dans l’ensemble, un modèle plus froid semble durer jusqu’à Noël, donc si des endroits contournent un pied ou plus de neige, cela pourrait être suffisant pour durer jusqu’à Noël. »