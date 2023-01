Tempête en Ontario : Neige prévue pour les régions de l’Est

Une grande partie du sud de l’Ontario est en train de nettoyer après une importante tempête hivernale, tandis qu’il reste de la neige dans les prévisions pour certaines parties de l’est de l’Ontario.

Ottawa et une grande partie de l’est de l’Ontario restent sous avertissements de neige jeudi, la plupart des régions devant creuser jusqu’à 20 centimètres de neige d’ici la fin de la tempête plus tard dans l’après-midi.

La tempête hivernale a incité de nombreux conseils scolaires publics et catholiques, y compris ceux de Toronto, d’Ottawa, de la région de York, de la région de Peel et de la région de Durham, à annuler les autobus, mais les écoles sont restées ouvertes.



Le conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth a annulé des bus et fermé des écoles, mais les écoles du conseil catholique de Hamilton sont restées ouvertes.

Environnement Canada a déclaré que jeudi matin, certaines régions à l’ouest de Toronto, notamment Halton, Peel et Hamilton, pourraient voir jusqu’à 25 centimètres de neige ou un peu plus, tandis que les régions de l’est vers le comté de Prince Edward et Kingston pourraient également voir des accumulations autour de cette quantité.

La tempête a perturbé les plans de voyage de milliers de personnes mercredi après que l’aéroport international Pearson de Toronto a annoncé que 25% de ses départs et 26% de ses arrivées avaient été annulés, mais jeudi matin, ces chiffres avaient considérablement chuté.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 janvier 2023.