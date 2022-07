Tempête en Ontario : météo et avertissements de chaleur pour la province

TORONTO-

Une grande partie de l’Ontario, y compris certaines régions du nord, continue de subir un avertissement de chaleur aujourd’hui.

Environnement Canada a émis des avertissements pour une deuxième journée pour une partie de la province de Sudbury à Ottawa et du sud-ouest à Windsor, avec des températures qui devraient atteindre ou dépasser 30 ° C et atteindre les trente supérieures lorsqu’elles sont combinées à l’humidité.

Dans le nord de l’Ontario, des avertissements de chaleur sont en place dans la région du Grand Sudbury et ses environs ainsi que dans North Bay – Nipissing Ouest.

La majeure partie du sud de l’Ontario fait également l’objet d’un avertissement de chaleur, certaines régions, dont Barrie, London et Parry Sound, étant également soumises à des veilles d’orages violents.

Environnement Canada affirme que le minimum nocturne de 20 ° C de ce soir fournira peu de soulagement de la chaleur.

L’agence météorologique indique que certaines parties du sud de l’Ontario pourraient voir la chaleur persister pendant encore quatre jours, bien que beaucoup verront un certain soulagement d’ici jeudi.