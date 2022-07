Tempête en Ontario : Dommages importants dans l’est de l’Ontario; tornade soupçonnée

Des équipes d’Environnement et Changement climatique Canada et du Northern Tornadoes Project de l’Université Western enquêtent pour déterminer si les tornades sont responsables des dommages dans l’est de l’Ontario à la suite des tempêtes de dimanche.

Deux équipes du NTP se rendront demain dans la région N de Belleville, ON pour effectuer des relevés au sol / drone dans la région de Havelock / Hwy 7 / Kaladar. Il semble qu’une ou plusieurs tornades y aient causé d’importants dégâts. Veuillez envoyer les rapports à @NTP_Reports ou ntp@uwo.ca. #ONStorm pic.twitter.com/fKwkb7mI6i — Projet Tornades du Nord 🇨🇦 (@westernuNTP) 25 juillet 2022

Un puissant orage a traversé la province dimanche soir. Selon Environnement Canada, des maisons et des arbres ont été endommagés dans des régions qui comprennent Havelock, Marmora, Madoc et Tweed, qui sont à l’est de Peterborough et au nord de Belleville. Une partie de l’autoroute 7 à Tweed a été bloquée à cause d’un arbre abattu. Au nord de Tweed, dans la communauté d’Actinolite, les toits des maisons ont été arrachés.

La municipalité de Tweed a déclaré l’état d’urgence. Un centre d’accueil est ouvert à la bibliothèque Tweed au 230, rue Metcalf, avec de l’eau en bouteille. L’alimentation est disponible.

“Si vous avez été touché par la tempête, veuillez vous inscrire au centre d’accueil. Si vous avez des questions, veuillez appeler le bureau municipal au 613-478-2535”, a indiqué la municipalité.

Environnement Canada a déclaré que des blessures avaient été signalées dans la communauté de Rockdale, en Ontario, à environ 60 km au nord de Belleville.

Des avertissements de tornade ont été émis pour certaines parties de la région dimanche soir.

Le sergent par intérim de l’OPP. Erin Cranton a déclaré à CTV Morning Live que les routes étaient toujours bloquées lundi matin par des arbres et des fils abattus.

“Les agents répondaient à de nombreux appels de service d’environ 8h30 à 4h du matin”, a-t-elle déclaré. «De nombreux arbres ont été signalés sur les routes, en particulier sur l’autoroute 7 entre l’autoroute 62 et l’autoroute 37. De plus, les lignes électriques étaient en panne, de sorte que de nombreux véhicules ont été arrêtés à la suite de cela.»

Cranton a déclaré que la Police provinciale de l’Ontario était au courant d’un rapport de blessures ne mettant pas la vie en danger d’une personne qui conduisait sur l’autoroute 7 au moment de la tempête. Une ligne électrique tombée a heurté le véhicule d’un agent de la Police provinciale de l’Ontario, brisant le pare-brise et le rétroviseur. L’officier n’a pas été blessé, a déclaré Cranton.

Dommages causés par la tempête autour de la ville d’Actinolite, en Ontario. est vu de l’hélicoptère de CTV News Toronto.

Hydro One a signalé des pannes à plus de 26 000 clients dimanche. Plus de 3 000 clients d’Hydro One entre Peterborough et Smiths Falls sont restés sans électricité jusqu’à lundi matin.

Ottawa a été inondée de plus de 22 mm de pluie, et la foudre est responsable des dommages causés à l’O-Train, qui a empêché les trains de se déplacer le matin.